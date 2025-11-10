English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Nov 10, 2025, 09:25 PM IST
Delhi Lal Qila Fort: 'मी खुर्चीवरुन खाली पडलो, आयुष्यात असा स्फोट पाहिला नाही,' साक्षीदाराने सांगितला सगळा घटनाक्रम

Eyewitness of Lal Qila car blast: दिल्लीमधील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर एकच खळबळ उडाली असून परिसरात भीतीचं वातावरण आहे. स्फोट इतका भीषण होता की, लोक खाली पडले आणि अनेक गाड्यांचा चुरा झाला. स्फोटानंतर गाड्यांचे भाग दूरपर्यंत फेकले गे. आगीचे लोट अगदी वरपर्यंत उठले होते आणि धूर झाला. अनेकजण जखमी असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत 10 जणांचा मृत्यू झाल्याचं समजत आहे. 

लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट नंबर 1 जवळ हा स्फोट झाल्याचं सांगितलं जात आहे. साक्षीदारांनी सांगितलं आहे की, स्फोटाचा आवाज इतका मोठा होता की इमारतींच्या खिडक्याही उघडल्या. एका साक्षीदारानेस सांगितलं की, मी आपल्या दुकानात बसलो होतो. अचानक जोरात स्फोट झाला आणि मी माझ्या खुर्चीवरुन खाली पडलो. मी माझ्या आयुष्यात इतका मोठा स्फोट कधीच पाहिलेला नाही. 

दिल्ली स्फोटानंतर खळबळ

दुसरीकडे साक्षीदार राजधर पांडे यांनी सांगितलं की, ते घरी होते. मी छतावर गेलो तेव्हा आगीचे लोळ उठलेले मला दिसले. आग इतकी भीषण होती की सगळीकडे एकच खळबल उडाली होती.

हा स्फोटा एका इको व्हॅनमध्ये झाला आहे, जिचं रजिस्ट्रेशन हरियाणाचं होतं. स्फोटानंतर जखमींना एलएनजेपी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. रुग्णालय प्रशासनाने त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगितलं आहे. 

महाराष्ट्रातही हाय-अलर्ट 

दिल्लीत हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे.  दिल्ली पोलिसांनी केद्रींय गृह विभागाशी चर्चा केली आहे. तसंच एनआयएची टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे. 

मुंबई पोलीस अलर्ट मोडवर असून, महत्वाच्या ठिकाणांवर मुंबई पोलिसाची करडी नजर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलावली आहे.

उत्तर प्रदेशात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे, मुख्यमंत्री योगी यांनी पोलिसांना कडक दक्षता ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री योगी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याचे आणि क्षेत्रात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी तपासासाठी अनेक पथके तयार केली

