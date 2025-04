'भेळ खाताना विचारलं मुस्लिम आहात का? नंतर गोळी घातली,' पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या साक्षीदारांनी सांगितला घटनाक्रम

Jammu Kashmir Pahalgam Terror Attack: जम्मू काश्मीरच्या पहलगाम येथे मंगळवारी मोठा दहशतवादी हल्ला झाला आहे. बेसराण येथे दहशतवाद्यांनी पर्यटक आणि स्थानिकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात 20 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. मृतांमध्ये पर्यटकांसह स्थानिकही सहभागी आहेत. अमरनाथ यात्रा सुरु होण्याच्या काही महिने आधी हा हल्ला झाला आहे, ज्यामुळे सुरक्षेसंदर्भातील चिंता वाढल्या आहेत. साक्षीदारांनी हल्ला झाला तेव्हा नेमकी काय स्थिती होती हे सांगितलं आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी दहशतवादी संघटना टीआरएफने घेतली आहे.

A newlywed’s honeymoon turned into horror in #Pahalgam as terrorists shot her husband for not being Muslim. They asked his name, caste then killed him point-blank in kashmir. Her life shattered forever. #Kashmir #UPSC pic.twitter.com/4s1OYAdsiE

पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात एका महिलेच्या पतीला गोळी घालण्यात आली. हल्ल्यानंतरचे काही व्हिडीओ समोर आले आहेत ज्यामध्ये पर्यटक आणि स्थानिक पळापळ करताना दिसत आहेत. असाच एक व्हिडीओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये एक महिला आपल्या पतीला गोळी घातल्याचं सांगत आहे. दहशतवाद्याने गोळी घालण्याआधी मुस्लिम आहात का? असं विचारलं होतं. महिने सांगितलं की, मी पतीसह भेळ खात होते, त्याचवेळी एक दहशतवादी आला. त्याने विचारलं मुस्लिम आहेस का? आणि नंतर पतीला गोळी घातली.

I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected.

Those behind this heinous act will be brought…

