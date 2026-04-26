अमित शाहांसोबतच्या पहिल्याच भेटीत त्यांच्या पायाशी बसले राघव चड्ढा? Video नं खळबळ, 3 शब्दांची कॅप्शन चर्चेत

Raghav Chadha Sitting Near Amit Shah Feet: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी शुक्रवारी भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाहीर प्रवेश करत असल्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे राघव चड्ढांसोबत इतर सहा खासदारांनीही भाजपामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याने दोन तृतीयांश खासदारांच्या संख्येचा नियम पूर्ण करत असल्याने या खसदारांची खासदारकी रद्द होणार नाहीये. चड्ढा यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते केंद्रीय मंंत्री अमित शाहांना भेटायला गेले असता त्यांच्या पायाशी बसल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. एकीकडे चड्ढा यांच्या भाजपा प्रवेशाने जनरेशन झेड त्यांच्यावर नाराज असल्याचं दिसत असून त्यांना लाखो तरुणांनी एक्सवरुन अनऑफलो केलं आहे. असं असतानाच आता हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय.
राघव चड्ढा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेमध्ये 'आप' सोडून भाजपामध्ये सहभागी होत असल्याचं सांगताना 'आप'वर गंभीर आरोप केले. “मी 15 वर्षे 'आप'साठी रक्त अन् घाम ओतला, पण आता पार्टी सिद्धांतांपासून भटकली आहे. ती राष्ट्रहिताऐवजी व्यक्तिगत फायद्यासाठी काम करते. मला वाटतं की माझ्या सारखा चांगला 'आदमी' चुकीच्या पार्टीत होता,” असं चड्ढा यांनी म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे 'आप'ने काही दिवसांपूर्वी चड्ढा यांना राज्यसभा उपनेता पदावरून हटवलं होतं. भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर चड्ढांसहीत संदीप पाठक, अशोक मित्तल यांनी भाजपा नेत्यांची भेट घेतली. येथे गोड भरवून या नेत्यांचं भाजपामध्ये स्वागत करण्यात आलं. मात्र त्यानंतर आम आदमी पार्टीच्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन चड्ढांवर निशाणा साधणार एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे.
या व्हिडीओमध्ये चड्ढा अमित शाहांच्या भेटीसाठी जातात त्यावेळी तिथे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनही उपस्थित असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. हे दोन्ही नेते सोफ्यावर बसलेले असतानाच चड्ढा हे अमित शाहांच्या पायाशी बसतात असं दाखवण्यात आलं आहे. अर्थात हा व्हिडीओ खरा नसून तो एआयच्या म्हणजेच आर्टिफिशीअल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून चड्ढांवर निशाणा साधण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. त्यामुळे अमित शाह आणि चड्ढांची अशी कोणतीही भेट झालेली नाही तिथे ते अमित शाहांच्या पायाशी बसले आहेत.
— AAP (@AamAadmiParty) April 24, 2026
या व्हिडीओच्या कॅप्शनमधूनच व्हिडीओचा हेतू लक्षात येत आहे. 'आप'ने पक्ष सोडून भाजपामध्ये जाणाऱ्या चड्ढांना लक्ष्य करताना, 'पंजाब का गद्दार' अशी तीन शब्दांची अशी कॅप्शन दिली आहे. या व्हिडीओवर एआय जनरेटेड असं लिहिण्यात आलं असल्याने प्रत्यक्षात अशी कोणतीही भेट झालेली नाही. ही भेट आणि भेटीचा व्हिडीओ खरा असल्याचा दावा करणाऱ्या सर्व पोस्ट चुकीच्या आहेत.
चड्ढांबरोबरच संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंग, विक्रम साहनी आणि राजिंदर गुप्तांनीही 'आप' सोडली असून आत आपकडे तीनच खासदार उरले आहेत. बालबीर सिंह सीचेवाल, संजय सिंह आणि एन.डी. गुप्ता अशी आपच्या विद्यमान खासदरांची नावं आहेत.