Fact Check : जुन्या 500-1000 रुपयांच्या नोटा अजूनही बदलून मिळणार?, RBI ने स्पष्ट सांगितले नियम

Fact Check : तुमच्याकडे अजूनही 500-1000 च्या जुन्या नोटा असतील आणि तुम्हाला त्या बँकेतून बदलून घेण्याची संधी पुन्हा मिळणार आहे. याबद्दलचे पोस्ट आणि संदेश सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आहेत. 2016 मध्ये नोटाबंदीनंतर बंद करण्यात आलेल्या जुन्या 500-1000 रुपये बँकेत आजही बदलून मिळेल, अशा दावा सोशल मीडियावर करण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत, असं दावा करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
Has RBI really announced 'new rules' for exchanging old ₹500 & ₹1000 notes
Some news reports claim that the Reserve Bank of India (@RBI) has issued new guidelines to exchange discontinued currency notes.#PIBFactCheck
This claim is FAKE!
RBI has made NO such…
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 17, 2026
त्यामुळे पीआयबी फॅक्ट चेक टीमने या बातमीमागील सत्य जाणून घेण्याचे ठरवलं. तर या फॅक्ट चेकमध्ये असं समोर आलं आहे की, सोशल मीडियावर करण्यात आलेला दावा खोटा आहे. आरबीआयकडून कोणतीही नवीन घोषणा जुन्या बंद नोटाबद्दल केलेली नाही.
आरबीआयकडून हे स्पष्ट करण्यात आलं की, जुन्या ₹500 आणि ₹1000 च्या नोटा बदलून घेण्याची सुविधा पुन्हा सुरू केली नाही. केंद्रीय बँकेने या बंद झालेल्या नोटा बदलून घेण्याची परवानगी देणारे कोणतेही नवीन नियम लागू न केल्याचे आरबीआयकडून सांगण्यात आलं आहे. आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे की, चलन, बँकिंग नियम किंवा नोटा बदलण्याच्या सुविधांशी संबंधित कोणत्याही घोषणांसाठी आरबीआयची अधिकृत वेबसाइट हा सर्वात विश्वसनीय स्रोत असल्याने लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवावा. त्यासोबत त्यांनी एक तक्रारसाठी नंबरही दिला आहे.
व्हॉट्सॲप: +९१ ८७९९७११२५९ ईमेल: factcheck@pib.gov.in
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी, भारत सरकारने सर्व ₹500 आणि ₹1000च्या नोटा अचानक बंद केल्यात. त्यासोबत लोकांना जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्याच आदेश दिलेत. बनावट नोटा आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी या नोटांचा कायदेशीर चलन म्हणून असलेला दर्जा काढून घेण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्यामुळे देशात एकच खळबळ माजली होती. लोकांच्या बँकेबाहेर लांबच लांब रांगा दिसत होत्या. या नोटांच्या जागी महात्मा गांधी (नवीन) मालिकेतील नवीन ₹500 आणि ₹2000 च्या नोटा चलनात आणल्यात.