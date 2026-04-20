English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
  • Fact Check : जुन्या 500-1000 रुपयांच्या नोटा अजूनही बदलून मिळणार?, RBI ने स्पष्ट सांगितले नियम

500 - 1000 Note Exchane Rules : तुमच्याकडे अजूनही 500-1000 च्या जुन्या नोटा असेल तर त्या बँकेतून बदलून घेण्याची संधी चालून आली आहे. यासंदर्भात सोशल मीडियावर याबद्दल दावा करण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या या नवीन घोषणाबद्दल स्पष्टकरण दिलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 20, 2026, 06:18 PM IST
Fact Check : तुमच्याकडे अजूनही 500-1000 च्या जुन्या नोटा असतील आणि तुम्हाला त्या बँकेतून बदलून घेण्याची संधी पुन्हा मिळणार आहे. याबद्दलचे पोस्ट आणि संदेश सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आहेत. 2016 मध्ये नोटाबंदीनंतर बंद करण्यात आलेल्या जुन्या 500-1000 रुपये बँकेत आजही बदलून मिळेल, अशा दावा सोशल मीडियावर करण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत, असं दावा करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

त्यामुळे पीआयबी फॅक्ट चेक टीमने या बातमीमागील सत्य जाणून घेण्याचे ठरवलं. तर या फॅक्ट चेकमध्ये असं समोर आलं आहे की, सोशल मीडियावर करण्यात आलेला दावा खोटा आहे. आरबीआयकडून कोणतीही नवीन घोषणा जुन्या बंद नोटाबद्दल केलेली नाही. 

आरबीआयने काय सांगितलं?

आरबीआयकडून हे स्पष्ट करण्यात आलं की, जुन्या ₹500 आणि ₹1000 च्या नोटा बदलून घेण्याची सुविधा पुन्हा सुरू केली नाही. केंद्रीय बँकेने या बंद झालेल्या नोटा बदलून घेण्याची परवानगी देणारे कोणतेही नवीन नियम लागू न केल्याचे आरबीआयकडून सांगण्यात आलं आहे. आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे की, चलन, बँकिंग नियम किंवा नोटा बदलण्याच्या सुविधांशी संबंधित कोणत्याही घोषणांसाठी आरबीआयची अधिकृत वेबसाइट हा सर्वात विश्वसनीय स्रोत असल्याने लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवावा. त्यासोबत त्यांनी एक तक्रारसाठी नंबरही दिला आहे. 

या नंबरवर करा तक्रार!

व्हॉट्सॲप: +९१ ८७९९७११२५९ ईमेल: factcheck@pib.gov.in

नोटाबंदीची घोषणा केव्हा झाली?

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी, भारत सरकारने सर्व ₹500 आणि ₹1000च्या नोटा अचानक बंद केल्यात. त्यासोबत लोकांना जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्याच आदेश दिलेत. बनावट नोटा आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी या नोटांचा कायदेशीर चलन म्हणून असलेला दर्जा काढून घेण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्यामुळे देशात एकच खळबळ माजली होती. लोकांच्या बँकेबाहेर लांबच लांब रांगा दिसत होत्या. या नोटांच्या जागी महात्मा गांधी (नवीन) मालिकेतील नवीन ₹500 आणि ₹2000 च्या नोटा चलनात आणल्यात. 

About the Author

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
RBIfake newsrbi guidelinescurrency exchangePIB fact check RBI

