/खरंच इंदिरा गांधी यांनीही PM मोदींप्रमाणे सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन केले होते का? 58 वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेले 4 मोठे धक्के

PM मोदीच नाही तर इंदिरा गांधी यांनीही सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले होते. याचे एक जुनं कात्रण व्हायरल झाले आहे. जाणून घेऊया या बातमीमागचे खरं सत्य.
Indira Gandhi Appeal Not To Buy Gold Fact check : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या आवाहनानंतर देशभर गोंधल उडाला असून जनता संभ्रमात आली आहे. तर, दुसरीकडे राजकीय वर्तुळात याचे वेगवेगळे अर्थ लावले जात आहेत. अशातच माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1967 मध्ये भारताच्या आर्थिक संकटाच्या काळात PM मोदींप्रमाणे सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले होते असा दावा केला जात आहे. या संदर्भात वर्तमान पत्रात छापून आलेल्या बातमीचे जुने कात्रण व्हायरल होत आहे. जाणून घेऊया याची सत्यता काय आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान जबाबदारी टाळण्यासाठी नेहमीच जनतेवर जबाबदारी ढकलतात असे राहुल गांधी म्हणाले. मात्र, एखाद्या राष्ट्रीय नेत्याने जनतेला सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. इंदिरा गांधींपासून ते पी. चिदंबरम यांच्यापर्यंतच्या नेत्यांनी अशीच आवाहने केली आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी सोने महत्त्वाचे ठरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशा चार घटनांबद्दल जाणून घेऊया.
1962 च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी नागरिकांना राष्ट्रीय संरक्षण निधीसाठी सोने आणि पैशांचे दान करण्याचे आवाहन केले होते. सशस्त्र दलातील जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी तसेच संरक्षण प्रयत्नांसाठी त्याच वर्षी हा निधी स्थापन करण्यात आला होता. त्यावेळी, सरकारने देणगी देण्यासाठी तीन महत्त्वपूर्ण कारणेही सांगितली होती. नागरिक आणि त्यांच्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करणे, भारताची प्रादेशिक अखंडता राखणे आणि शांतता टिकवणे. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी 367 ग्रॅम सोन्याच्या दागिन्यांचे दान केले होते.
6 जून 1967 रोजी, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही जनतेला सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी भारताचा परकीय चलन साठा प्रचंड दबावाखाली होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळून फक्त 20 वर्षे झाली होती. पाकिस्तानसोबतच्या 1965 च्या युद्धातून भारत नुकताच सावरला होता. त्यावेळी भारतात भीषण दुष्काळ पडला होता. परकीय चलन साठा जवळपास शून्य होता. इंदिरा गांधींनी नागरिकांना कोणत्याही स्वरूपात सोने खरेदी न करण्याचे जाहीर आवाहन केले. तसेच अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय शिस्तीचे आवाहन केले होते.
देशाला अर्थ संकटातून वाचवण्यासाठी नेत्यांनी सोन खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. तर, मध्यवर्ती बँकेकडील सोन्याने देशाला दिवाळखोरीतून वाचवले. 1991 मध्ये भारताचा परकीय चलन साठा जवळपास संपला होता. कच्चे तेल आणि खते यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीचे पैसे देण्यासाठी भारताकडे जेमतेम तीन आठवड्यांपुरता निधी होता. तेव्हा भारताने मध्यवर्ती बँकेकडील 20 टन सोने गहाण ठेवून 200 दशलक्ष डॉलर्स उभारले. त्यानंतर लगेचच, भारताने बँक ऑफ इंग्लंडला 47 टन सोने पाठवले. या पैशामुळे भारताला आपली तात्काळ परकीय देयके देण्यास आणि दिवाळखोरी टाळण्यास मदत झाली.
2013 मध्ये, यूपीए सरकारचे तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही लोकांना सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते. एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे आवाहन केले होते. त्यावेळी देशाची चालू व्यवहारातील तूट विक्रमी 6.7 टक्क्यांवर पोहोचली होती. सोन्याची मोठ्या प्रमाणातील आयात हे एक प्रमुख कारण मानले जात होते. त्यावेळी, सोन्याची अतिरिक्त आयात नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने आयात शुल्क 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते.
पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना इंधन बचतीसह सोने खरेदी न करण्याचे आवाहनं केले आहे. अनावश्यक परकीय चलन बाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांनी लोकांना वर्षभर अनावश्यक सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले. त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा काटकसरीने वापर करण्यावरही भर दिला आणि सांगितले की इंधनाच्या बचतीमुळे देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. पश्चिम आशिया संकटामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी हे आवाहन केले आहे.