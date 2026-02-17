English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Fact check : केंद्र सरकारची घोषणा; ‘या’ नागरिकांना करमाफी? मेसेज आला का?

Fact check : केंद्र सरकारची घोषणा; ‘या’ नागरिकांना करमाफी? मेसेज आला का?

Fact check : ‘हा’ मेसेज होतोय व्हायरल. काय आहे करसवलतीच्या नियम आणि अटी? काय सांगतो कायदा? जाणून घ्या कोणाचा फायदा आणि कोणाचा तोटा... ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काय आहे तरतूद? समजून घ्या...

सायली पाटील | Updated: Feb 17, 2026, 08:57 PM IST
Fact check : केंद्र सरकारची घोषणा; ‘या’ नागरिकांना करमाफी? मेसेज आला का?
Fact check government tax senior citizens pic clears the air know latest update

Income tax Scheme : मोदी सरकारकडून सातत्यानं मागील काही वर्षांमध्ये देशातील सर्व वयोगटातील नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवत अनेक योजना सुरू केल्या. काही योजनांमध्ये बदल केले. या बदलांमध्ये सर्वा मोठा निर्णय ठरला तो म्हणजे कर सवलतीचा. 2025 मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकारनं नोकरदार वर्गाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला. तर, यंदाच्या वर्षी मात्र अर्थसंकल्पात विशेष करसवलतींच्या तरतुदी पाहायला मिळाल्या नाहीत. याचदरम्यान एका मेसेजची मात्र प्रचंड चर्चा पाहायला मिळाली. ही चर्चा म्हणजे कर्जमाफीची.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणाला मिळालीय पूर्ण करमाफी?

मोदी सरकारने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना कर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा केली आहे. कारण भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल ज्येष्ठांना, 75 वर्षांवरील नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नावर कर भरण्याची गरज नाही. भारतातील ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन आणि इतर योजनांतील उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करतात, त्यांच्या उत्पन्नावर आता कुठलाच कर त्यांना द्यावा लागणार नाही तसेच त्यांना इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची गरज नाही, ज्येष्ठांना यामध्ये सवलत देण्यात आली आहे.  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना कर सूट देण्यासाठी कायद्यात बदल केला असून, त्यामध्ये नियम 31, नियम 31A, Form 16 आणि 24Q यांच्यातील महत्वपूर्ण बदलांचा समावेश आहे तसेच कर सूट मिळवण्यासाठी 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना 12-BBA अर्ज बँकेत जमा करावा लागणार आहे.’, असं सांगण्यात येत आहे.

नियम व अटी लागू...

ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही अतिशय महत्त्वाची बाब असली तरीही त्यात काही अटीसुद्धा लागू आहेत. 75 वर्षांवरील व्यक्तींना आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची गरज नाही मात्र इथं एक अट लागू असून ज्या नागरिकांचं उत्पन्न फक्त पेन्शन आणि व्याजातून असेल तरच हा नियम अथवा सवलत लागू होते. ही सवलत कलम 194पी अंतर्गत देण्यात आली आहे. ही सवलत फक्त जुन्या कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे.

75 वर्षांवरील व्यक्तींना मिळणाऱ्या इतर करसवलती कोणत्या?

व्याज उत्पन्नावर कर सवलत: बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी संस्थांकडून मिळणाऱ्या व्याजावर ₹50,000 पर्यंतची कपात .

आरोग्य विमा प्रीमियमवर कर सवलत: ₹50,000 पर्यंतची कपात.

अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सची आवश्यकता नाही: 75 वर्षांवरील व्यक्तींना अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स भरावा लागत नाही.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
fact checkincome taxincome tax loginincome tax departmentincome tax act

इतर बातम्या

Epstein Files मध्ये पहिल्यांदाच एका भारतीय महिलेचे नाव; धक...

विश्व