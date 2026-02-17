Fact check : केंद्र सरकारची घोषणा; ‘या’ नागरिकांना करमाफी? मेसेज आला का?

Income tax Scheme : मोदी सरकारकडून सातत्यानं मागील काही वर्षांमध्ये देशातील सर्व वयोगटातील नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवत अनेक योजना सुरू केल्या. काही योजनांमध्ये बदल केले. या बदलांमध्ये सर्वा मोठा निर्णय ठरला तो म्हणजे कर सवलतीचा. 2025 मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकारनं नोकरदार वर्गाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला. तर, यंदाच्या वर्षी मात्र अर्थसंकल्पात विशेष करसवलतींच्या तरतुदी पाहायला मिळाल्या नाहीत. याचदरम्यान एका मेसेजची मात्र प्रचंड चर्चा पाहायला मिळाली. ही चर्चा म्हणजे कर्जमाफीची.
मोदी सरकारने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना कर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा केली आहे. कारण भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल ज्येष्ठांना, 75 वर्षांवरील नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नावर कर भरण्याची गरज नाही. भारतातील ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन आणि इतर योजनांतील उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करतात, त्यांच्या उत्पन्नावर आता कुठलाच कर त्यांना द्यावा लागणार नाही तसेच त्यांना इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची गरज नाही, ज्येष्ठांना यामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना कर सूट देण्यासाठी कायद्यात बदल केला असून, त्यामध्ये नियम 31, नियम 31A, Form 16 आणि 24Q यांच्यातील महत्वपूर्ण बदलांचा समावेश आहे तसेच कर सूट मिळवण्यासाठी 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना 12-BBA अर्ज बँकेत जमा करावा लागणार आहे.’, असं सांगण्यात येत आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही अतिशय महत्त्वाची बाब असली तरीही त्यात काही अटीसुद्धा लागू आहेत. 75 वर्षांवरील व्यक्तींना आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची गरज नाही मात्र इथं एक अट लागू असून ज्या नागरिकांचं उत्पन्न फक्त पेन्शन आणि व्याजातून असेल तरच हा नियम अथवा सवलत लागू होते. ही सवलत कलम 194पी अंतर्गत देण्यात आली आहे. ही सवलत फक्त जुन्या कर प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे.
75 वर्षांवरील व्यक्तींना मिळणाऱ्या इतर करसवलती कोणत्या?
व्याज उत्पन्नावर कर सवलत: बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी संस्थांकडून मिळणाऱ्या व्याजावर ₹50,000 पर्यंतची कपात .
आरोग्य विमा प्रीमियमवर कर सवलत: ₹50,000 पर्यंतची कपात.
A message circulating on social media claims that senior citizens above 75 years of age will no longer have to pay taxes.#PIBFactCheck
This message is #fake
Senior citizens above 75 years, with only pension and interest income, are exempt from filing ITR (as per Section… pic.twitter.com/60a0alsL28
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 8, 2025
अॅडव्हान्स टॅक्सची आवश्यकता नाही: 75 वर्षांवरील व्यक्तींना अॅडव्हान्स टॅक्स भरावा लागत नाही.