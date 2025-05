Fact Check : भारतावर केलेले सगळे हल्ले अपयशी; पाकिस्तानने केलेले सर्व दावे खोटे

Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदुर नंतर पाकिस्तान पूर्णपणे कोलमडून गेला आहे. भारताने दहशतवादी हल्ल्यांवर हल्ला करुन पाकिस्तानला पूर्णपणे निकामी केलं आहे. तीन पूर्ण युद्ध आणि कारगिलचे प्रॉक्सी युद्धात भारताकडून पाकिस्तान पूर्ण अपयशी झाला आहे. भारताशी लढल्यानंतर दोन भागात विभागलेला पाकिस्तान सुधारण्यास तयार नाही. पाकिस्तानी हँडलर सोशल मीडियावर भारतीय चौक्या आणि लढाऊ विमाने उडवल्याचे खोटे दावे करत आहेत.

पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये संपूर्ण पाकिस्तानी प्रचार उघड झाला आहे. काल रात्री, पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, राजस्थान आणि गुजरातसह अनेक भारतीय राज्यांच्या सीमावर्ती शहरांवर हल्ला करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पाकिस्तानी सैन्याच्या प्रत्येक नापाक प्रयत्नांना भारतीय सैन्याने चोख प्रत्युत्तर दिले. असे असूनही, पाकिस्तानी ट्रोलर्स, द्वेष करणारे आणि सहानुभूतीवादी असे म्हणत राहिले की पाकिस्तानच्या हल्ल्यांमध्ये भारताचे मोठे नुकसान झाले आहे.

पाकिस्तानने अनेक खोटे व्हिडीओ पोस्ट करुन खोटारडे दावे केले आहेत. एक ट्विटमध्ये दावा केला आहे की, जम्मू एअरफोर्स बेसवर धमाका?

ही पोस्ट बनावट होती. भारतातील जम्मू हवाई दलाच्या तळावर अनेक स्फोट झाल्याच्या खोट्या दाव्यांसह एक जुना फोटो प्रसारित केला जात आहे. हा फोटो ऑगस्ट २०२१ मध्ये काबूल विमानतळावर झालेल्या स्फोटाचा आहे. त्यावेळचा हा अहवाल आहे: https://al-ain.com/article/1630002029

चुकीच्या माहितीला बळी पडू नका. शेअर करण्यापूर्वी नेहमी पडताळणी करा! जम्मू हवाई दलाच्या तळावर कोणताही स्फोट झाला नाही.

दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की #PakistaniArmy ने एक भारतीय चौकी उद्ध्वस्त केली आहे. ही पोस्ट देखील बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले.

पाकिस्तानी हँडलर्सकडून एक बनावट व्हिडिओ प्रसारित केला जात आहे ज्यामध्ये असा आरोप केला जात आहे की #पाकिस्तानी सैन्याने भारतीय चौकी उद्ध्वस्त केली आहे. हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे आणि हा व्हिडिओ बनावट आहे. #भारतीय सैन्यात '२० राज बटालियन' नावाची कोणतीही तुकडी नाही. हे एका समन्वित प्रचार मोहिमेचा भाग आहे ज्याचा उद्देश दहशत निर्माण करणे आणि जनतेची दिशाभूल करणे आहे.

Staged Video Alert

Fake video is being circulated by Pakistani handles alleging that an Indian Post was destroyed by the #Pakistani Army

#PIBFactCheck:

The claim is completely false, and the video is staged

There is no unit called “20 Raj Battalion" in the… pic.twitter.com/959rc9OrTH

