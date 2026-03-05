English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Fact Check: भारताची इराण-इस्रायल युद्धात उडी? बंदरांमधून इराणवर हल्ले? हवाई हल्लेही केले? सरकारने दिलं स्पष्टीकरण

United States Is Using Indian Naval Bases To Attack Iran? इराण आणि इस्रायदरम्यानच्या युद्धात अमेरिका इस्रायलकडून युद्धात उतरली असून इराणवर हल्ले करण्यासाठी भारतीय बंदरे आणि एअरबेसचा वापर केला जात असल्याच्या चर्चेचं एकच खळबळ उडाली असताना सरकारने काय म्हटलंय जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 5, 2026, 10:56 AM IST
भारत सरकारने दिलं स्पष्टीकरण (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

United States Is Using Indian Naval Bases To Attack Iran? इस्रायल, अमेरिका विरुद्ध इराण युद्धामुळे संपूर्ण जग टेन्शनमध्ये असतानाच श्रीलंकेजवळ भारतीय नौदलासोबत युद्ध सराव करुन परतीच्या मार्गावर असलेल्या इराणच्या युद्धनौकेवर हल्ला करण्यात आल्याची बातमी बुधवारी समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली. भारतीय सागरी सीमेमधून बाहेर पडून हे जहाज पुढे मार्गक्रमण करत असताना त्याच्यावर पाणबुडीतून हल्ला झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे ही चर्चा असतानाच दुसरीकडे भारताच्या हवाईतळावरुन म्हणजेच एअरबेसवरुन इराणवर अमेरिकी फायटर जेटने हवाई हल्ले करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र या दाव्यावरुन आता थेट केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपली भूमिका मांडत स्पष्टीकरण दिलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय? भारताच्या भूमीवरुन इराणवर हल्ले करण्यात आल्याची ही चर्चा कुठून सुरु झाली? याबद्दल जाणून घेऊयात...

चर्चेला तोंड कसं फुटलं?

सोशल मीडियावर अमेरिकन लष्करातील निवृत्त कर्नल डग्लस मॅकग्रेगर यांच्या 'वन अमेरिका न्यूज नेटवर्क'वरच्या मुलाखतीमधील एक व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाल्याने भारताच्या भूमीवरुन इराणवर हल्ला करण्यात आल्याची चर्चा सुरु झाली. या क्लिपमध्ये कर्नल डग्लस मॅकग्रेगर म्हणाले होते की, “आमचे हवाईतळ नष्ट झाले आहेत, आता भारतीय हवाईतळांवर, बंदरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.” याच क्लिपच्या आधारे काहींनी इराणवरील हल्ल्यासाठी अमेरिकेने भारतीय हवाई तळ किंवा हवाई क्षेत्र वापरल्याचा दावा केला. हे दावे सध्या सुरु असलेल्या अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर व्हायरल झाले आहेत.

भारताने काय माहिती दिली?

भारत सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाच्या अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या पीआयबी फॅक्ट चेक (PIB Fact Check) या अधिकृत अकाऊंटवरुन भारताच्या जमिनीवरुन अमेरिकेने इराणवर हल्ला केल्याचा दावा खोडून काढला आहे. अमेरिकेने भारतीय हवाई तळ वापरण्याचा दावा अफवा असल्याचं भारत सरकारने स्पष्ट केलं आहे. "भारतीय हवाई क्षेत्र सध्या सुरु असलेल्या अमेरिकेच्या ऑपरेशन मिडनाईट हॅमरदरम्यान अमेरिकेकडून वापरण्यात आलेले नाही. हा दावा खोटा आहे," अशी पोस्ट पीआयबीने केली आहे. 

परराष्ट्र मंत्रालयाचाही खुलासा

परराष्ट्र मंत्रालयाकडूनही यासंदर्भात एमएई फॅक्ट चेक (MEA Fact Check) अकाऊंटवरुन खुलासा करण्यात आला आहे. "खोट्या बातमीसंदर्भात अलर्ट! अमेरिकी नौदलाकडून भारतीय बंदरांचा वापर केला जात असल्याचा दावा खोटा आणि चुकीचा आहे. अशा बिनबुडाच्या आणि खोट्या प्रतिक्रियांसंदर्भात आम्ही तुम्हाला सतर्क राहण्याचे आवाहन करतो," असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. 

भारताची भूमिका काय?

हे युद्ध सुरु झाल्यानंतर भारतीय परराष्ट्रमंत्रालाने 28 फेब्रुवारी रोजीच आपली भूमिका स्पष्ट केली. "भारताला मध्य पूर्वातील घडामोडींची चिंता वाटत आहे. या वादातील सर्वच पक्षांनी संयम बाळगून वाढता संघर्ष टाळावा, नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावं. संवाद आणि कूटनीतीने तणाव कमी करावा. सर्व राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि भौगोलिक अखंडतेचा आदर करावा," असं आवाहन भारताने केलं होतं.

