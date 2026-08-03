Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Gen Z ला गटार जनरेशन म्हणणाऱ्या कंगनाला केस पकडून मारहाण? VIDEO तुफान व्हायरल, नेमकं सत्य काय?

'Gen Z' ला 'गटार जनरेशन' म्हणणाऱ्या कंगनाला केस पकडून मारहाण? VIDEO तुफान व्हायरल, नेमकं सत्य काय?

सोशल मीडियावर एका महिलेवर जमाव हल्ला करत असल्याचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत ज्या महिलेला मारहाण केली जात आहे ती अभिनेत्री आणि भाजपा खासदार कंगना रणौत असल्याचा दावा केला जात आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 03, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:20 PM IST
'Gen Z' ला 'गटार जनरेशन' म्हणणाऱ्या कंगनाला केस पकडून मारहाण? VIDEO तुफान व्हायरल, नेमकं सत्य काय?
Image Credit: कंगनाला केस पकडून मारहाण?

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
केंद्राकडून महाराष्ट्रासाठी ₹5000000000 ची मदत जाहीर,कोणाला होणार फायदा? जाणून घ्या!
2
3
4
5