'Gen Z' ला 'गटार जनरेशन' म्हणणाऱ्या कंगनाला केस पकडून मारहाण? VIDEO तुफान व्हायरल, नेमकं सत्य काय?

सोशल मीडियावर एका महिलेवर जमाव हल्ला करत असल्याचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत महिला कारमधून बाहेर पडल्याने तिथे उपस्थित जमाव तिचे केस पकडून मारहाण करण्यास सुरुवात करतात असं दिसत आहे. यावेळी तिथे उपस्थित काही पोलीस कर्मचारी महिलेला जमावापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करताना काही जणांनी जिला मारहाण होत आहे ती महिला अभिनेत्री आणि भाजपा खासदार कंगना रणौत असल्याचा दावा केला आहे.
कंगना रणौतने काही दिवसांपूर्वी Gen Z संदर्भात वादग्रस्त विधान केलं होतं. तिने Gen Z ने आंदोलनात बनवण्यात आलेल्या रिल्स आणि वापरलेली भाषा यावरुन हल्लाबोल करताना ही 'गटर जनरेशन' असल्याचं म्हटलं होतं. तिच्या याच विधानावरुन तिच्याविरोधात रोष व्यक्त होत आहे. नेमक्या याच कारणामुळे तिला मारहाण केल्याा दावा केला जात आहे.
फेसबुकवर व्हिडीओ शेअर करत एका युजरने लिहिलं आहे की, "ब्रेकिंग न्यूज..... कंगनाच्या वादग्रस्त विधानावरुन जमावाने तिला जबरदस्त मारहाण केली".
मात्र फॅक्ट चेकमध्ये हा दावा खोटा असल्याचं आढळलं आहे. व्हिडीओत ज्या महिलेला मारहाण होत आहे ती कंगना रणौत नसून तृणमूल काँग्रेसची नेता प्रणयिता दास आहे. 30 जुलै रोजी पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडी येथील कोतवाली पोलीस ठाण्याबाहेर काही लोकांनी त्यांना धक्काबुक्की आणि मारहाण केली होती.
व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओवर पश्चिम बंगालमधील 'जेडीएन न्यूज' (JDN News) या वृत्तवाहिनीचा लोगो आहे. चॅनेलने हाय-रिझोल्यूशन व्हिडीओ 30 जुलै रोजी त्यांच्या फेसबुक पेजवर अपलोड केला होता. त्या पोस्टनुसार, व्हिडिओमध्ये दिसणारी महिला प्रणयिता दास (तृणमूल काँग्रेसचे नेते कृष्ण दास यांची कन्या) आहे आणि हे फुटेज जलपाईगुडी कोतवाली पोलीस ठाण्यात रेकॉर्ड करण्यात आले होते.
प्रिय @KanganaTeam जी जब जनता के बीच निकलोगी तो जनता ऐसे ही कुटाई करेगी तुम्हारी...#kangana pic.twitter.com/wWVK5EHrYI— Abhishek Yadav (@abhisheky350) August 2, 2026
'द टेलिग्राफ'च्या 31 जुलैच्या एका वृत्तातही या व्हायरल व्हिडिओमधील एक स्क्रीनशॉट प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या वृत्तानुसार, बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात प्रणयिता दास 30 जुलै रोजी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गेल्या होत्या. त्यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर अंडी फेकली आणि निदर्शने केली; तसेच पोलीस ठाण्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर त्यांना धक्काबुक्कीचाही सामना करावा लागला.
'ई समय' (Ei Samay) या बंगाली वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, प्रणयिता या जलपाईगुडी जिल्हा परिषदेत शिक्षण अधिकारी आहेत. त्यांचे वडील, कृष्ण दास, हे जलपाईगुडी सदर विधानसभा मतदारसंघातील तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार होते, परंतु ते निवडणुकीत पराभूत झाले. निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात प्रणयिता आणि त्यांचे वडील या दोघांवरही आरोप आहेत; विशेषतः, निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतरच्या दिवशी भाजपच्या सहा कार्यकर्त्यांवर कथितरित्या हल्ला करण्यात आला होता.
कंगनावर हल्ला झाल्याचं कोणतंही वृत्त नाही. त्यामुळे हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचं उघड होत आहे.