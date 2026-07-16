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केंद्र सरकारवर सडेतोड टीका करणाऱ्या शेखर सुमनचा भाजपात प्रवेश? VIDEO व्हायरल, नेमकं सत्य काय?

केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका करणारा अभिनेता शेखर सुमन यांनी जपात प्रवेश केला असून, त्याचा व्हिडीओ शेअर केला जात आहे. मात्र यामागील नेमकं सत्य काय आहे?

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 16, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:54 PM IST
केंद्र सरकारवर सडेतोड टीका करणाऱ्या शेखर सुमनचा भाजपात प्रवेश? VIDEO व्हायरल, नेमकं सत्य काय?
Image Credit: भाजपावर सडेतोड टीका करणाऱ्या शेखर सुमनचा त्याच पक्षात प्रवेश? Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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केंद्र सरकारवर सडेतोड टीका करणाऱ्या शेखर सुमनचा भाजपात प्रवेश? VIDEO व्हायरल, नेमकं सत्य काय?
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