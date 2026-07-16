/केंद्र सरकारवर सडेतोड टीका करणाऱ्या शेखर सुमनचा भाजपात प्रवेश? VIDEO व्हायरल, नेमकं सत्य काय?

अभिनेता, व्यंग्यकार आणि विनोदी कलाकार शेखर सुमन सध्या केंद्र सरकावर सडेतोड टीका करत असल्याने चर्चेत आहे. आपल्या शोच्या माध्यमातून शेखर सुमन पक्षांतर, लोकशाहीवर हल्ला अशा विषयांवर उपहासात्मकपणे भाष्य करत भाजपाप्रणित केंद्र सरकारला लक्ष्य करत आहेत. मात्र यादरम्यान त्यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ शेअर करत शेखर सुमन ज्यांच्यावर टीका करत आहे त्याच भाजपा पक्षात गेल्याचं सांगितलं जात आहे.
या व्हिडीओत शेखर सुमन भाजपा कार्यालयात बसलेले असून, पत्रकार परिषद घेताना दिसत आहेत. या व्हिडीओसोबत शेखर सुमन यांनी भाजपात प्रवेश केल्याचा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे या व्हिडीओत शेखर सुमन अमित शाह यांच्यासह भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे आभार मानताना ऐकू येत आहे. यावेळी त्याच्यासोबत भाजपा नेते विनोद तावडेही दिसत आहेत.
हा व्हिडीओ सध्याचा असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र हे सत्य नसून, हा व्हिडीओ दोन वर्षं जुना आहे. शेखर सुमन यांनी सध्या कोणत्याही पक्षात प्रवेश केला नसून हे सर्व दावे निराधार आहेत. युट्यूबला गेल्यास तुम्हाला शेखर सुमनचा संपूर्ण व्हिडीओ मिळेल.
खरं तर शेखर सुमन यांनी भाजपात प्रवेश केला होता. पण तो आताचा नसून 7 जून 2024 रोजी पार पडला होता. मात्र हा पक्षप्रवेश झाल्यानंतर त्यांनी 24 तासातच पक्ष सोडला होता. ‘मी फक्त 24 तासांसाठी राजकारणी बनलेलो आणि मला माझी चूक कळताच मी माघार घेतली’, असं त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.
आयुष्यात काही घडामोडी घडतात, ज्यामुळे आपण एका वेगळ्या वळणावर येतो. मला कायम कोपऱ्यात ढकललं जात आहे असं वाटत होतं. फार कोणत्या गोष्टीचा विचार न करता भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. पण चूक लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ पक्षातून माघार देखील घेतली असं त्यांनी सांगितलं होतं.
शेखर सुमन यांच्या भाजपा प्रवेशाचा 2 वर्षं जुना व्हिडीओ तुम्ही पक्षाच्या अधिकृत युट्यूब चॅनेलवरही पाहू शकता.
या व्हिडीओचं लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्यात आलं होतं. त्यात तुम्ही तारीख पाहिली तर 7 मे 2024 म्हणजेच दोन वर्ष जुनी आहे. हाच व्हिडीओ सध्या त्यांनी भाजपात प्रवेश केला असा खोटा दावा करत शेअर केला जात आहे.