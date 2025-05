Fact Check : खरंच Cancel बटण 2 वेळा दाबल्यावर ATM PIN चोरी होत नाही? RBI ने स्वतः सांगितला यामगचं सत्य

ATM Card Tips: सोशल मीडियाच्या या युगात कोणताही मेसेज क्षणार्धात व्हायरल होतो. असाच एक अनोखा मेसेज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की, जर तुम्ही एटीएममध्ये व्यवहार करण्यापूर्वी दोनदा Cancel बटण दाबले तर तुमचा एटीएम पिन चोरीला जाणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे हा मेसेज आरबीआयचा हवाला देत शेअर केला जात आहे. हा मेसेज किती खरा आहे आणि त्याबाबत Fact Check RBI ने स्वतः केला आहे.

एटीएमध्ये गेल्यानंतर, 'Cancel' बटण दाबल्यानंतरच कोणतीही कृती करावी असा मेसेज होता. पण सत्य असं आहे की, तुम्ही तुमचे कार्ड पैसे काढण्यासाठी आतमध्ये घातले असेल आणि काही कारणास्तव तुम्हाला व्यवहार पुढे करायचा नसेल, तर 'Cancel' बटण दाबल्याने प्रक्रिया थांबते. परंतु तुम्ही Cancel बटण दाबून कोणतीही ATM PIN चोरी रोखू शकत नाही.

पीआयबी फॅक्ट चेकने म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा हा संदेश पूर्णपणे खोटा आहे. एटीएम मशीनचे कॅन्सल बटण दाबण्याचा तुमचे कार्ड सुरक्षित ठेवण्याशी काहीही संबंध नाही. आरबीआयने असे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.

