Fact Check : RBI ने 35 टन सोनं विकलं नाही, रिझर्व्ह बँकेकडून Fake News बाबत खुलासा

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने शुक्रवारी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या बातम्या स्पष्टपणे फेटाळून लावल्या आहेत ज्यात मध्यवर्ती बँकेने त्यांच्या साठ्यातून सुमारे 35 टन सोने विकले असल्याचा दावा केला जात आहे. RBI ने हे दावे पूर्णपणे निराधार अफवा अन् चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे आणि जनतेला फक्त अधिकृत स्त्रोतांकडून माहिती घेण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या फॅक्ट चेक युनिटने त्यांच्या अधिकृत X हँडलवरील पोस्टमध्ये याची पुष्टी केली आहे. पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "RBI स्पष्ट करते की, त्यांनी कोणतेही सोने विकले नाही. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या या अफवा पूर्णपणे खोट्या आहेत." PIB ने जनतेला RBI शी संबंधित कोणत्याही माहितीसाठी फक्त बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा अधिकृत चॅनेलवर अवलंबून राहण्याचे आवाहन केले आहे.
आरबीआयने त्यांच्या एक्स हँडलवर लिहिले आहे की, "पीआयबी फॅक्ट चेक युनिटद्वारे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आरबीआयने त्यांच्या राखीव निधीतून ३५ टन सोने विकल्याच्या दाव्याचे खंडन केले आहे. सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या निराधार अफवांपासून आरबीआय सावधगिरी बाळगते. आरबीआयशी संबंधित कोणत्याही माहितीसाठी, कृपया अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या."
Reserve Bank of India, through PIB Fact Check Unit, has debunked claims that 35 tonnes of gold has been sold by RBI from its reserves. https://t.co/8iDYlbO25T
RBI cautions against unsubstantiated rumours on social media. For any information pertaining to RBI, please visit the… pic.twitter.com/A91AIm1Vf3
— ReserveBankOfIndia (@RBI) November 7, 2025
हे स्पष्टीकरण अशा वेळी आले आहे जेव्हा जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँका सोन्यात रस घेत आहेत. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था, विशेषतः भारत आणि चीन, अमेरिकन डॉलरवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे सोन्याचे साठे सातत्याने वाढवत आहेत. पाश्चात्य देशांनी २०२२ पर्यंत रशियाच्या परकीय चलन मालमत्ता गोठवल्यानंतर हा ट्रेंड वाढला. भू-राजकीय अनिश्चितता आणि चलनवाढीच्या जोखमींमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याचा दर्जा आणखी मजबूत झाला आहे असे तज्ञांचे मत आहे.
आरबीआयच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपलेल्या आठवड्यात मध्यवर्ती बँकेच्या सोन्याच्या साठ्याचे एकूण मूल्य 101.72 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचले आहे. हा आकडा केवळ सोन्याच्या किमतीतील वाढ दर्शवत नाही तर आरबीआयच्या खरेदी धोरणाच्या यशाचेही अधोरेखित करतो.