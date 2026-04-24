English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • Fact Check : 2 ऑगस्टला अंधारात बु़डणार पृथ्वी, महासूर्यग्रहणाबाबत मोठे दावे; प्रलयाची भिती- पण काय खरं अन् काय खोटं?

Longest Solar Eclipse Claims: सोशल मीडियावर असे दावे केले जात आहेत की, देशात अचानक सूर्यप्रकाशात एक दिवस मिट्ट काळोख पसरणार आहे. तापमान कोसळणार काही मिनिटांत पृथ्वी थांबलीय असं वाटेल. या महासूर्यग्रहणाबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहेत काय आहे यामागचं सत्य. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 24, 2026, 10:19 PM IST
AI Photo

Fact Check Solar Eclipse Claims: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चा आहे की, देश दिवसाढवळ्या अंधारात जाणार आहे. सूर्य प्रकाश बाजूला सरुन मिट्ट काळोख होणार आहे. हा दिवस अतिशय वेगळा असणार असून या दिवशी पृथ्वी थांबणार आहे. या सगळ्यामुळे भीतीचं वातावरण आहे. याबाबत सत्यता काय? 2 ऑगस्ट, 2027 रोजी, जग एका अशा खगोलीय घटनेचे साक्षीदार होणार आहे का?  जिला शास्त्रज्ञ 21 व्या शतकातील सर्वात मोठी आणि दुर्मिळ घटना म्हणत आहेत. या दिवशी, अनेक देश अचानक अंधारात बुडतील, तापमान झपाट्याने खाली येईल आणि काही मिनिटांसाठी असे वाटेल की जणू पृथ्वी थांबली आहे. तुम्ही सोशल मीडियावर असे दावे अनेकदा पाहिले आणि ऐकले असतील. याला 'शतकातील महान सूर्यग्रहण' म्हटले जात आहे, कारण हे 21 व्या शतकात पृथ्वीवर दिसणारे सर्वात जास्त काळ टिकणारे खग्रास सूर्यग्रहण असेल. तर, संपूर्ण पृथ्वी अंधारात बुडेल का?

Add Zee News as a Preferred Source

या प्रश्नाचे उत्तर आहे की, नाही. सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवांच्या विपरीत, हे ग्रहण संपूर्ण जगाला अंधारात बुडवणार नाही; ते फक्त एका अत्यंत अरुंद पट्टीत दिसेल. या ग्रहणाचा संपूर्णतेचा मार्ग, म्हणजेच संपूर्ण अंधाराची पट्टी, अंदाजे 160 मैल रुंद आणि सुमारे 15227 किलोमीटर लांब असेल. हे ग्रहण केवळ ११ देशांमधून जाईल: स्पेन, जिब्राल्टर, मोरोक्को, अल्जेरिया, ट्युनिशिया, लिबिया, इजिप्त, सुदान, सौदी अरेबिया, येमेन आणि सोमालिया. सूर्यग्रहणादरम्यान काय होईल?

हे ग्रहण 6 मिनिटे आणि 23 सेकंदांचे खग्रास सूर्यग्रहण असेल, जे सामान्य ग्रहणांच्या कालावधीच्या दुप्पट आहे. इतके मोठे ग्रहण गेल्या शतकात पाहिले गेले नाही आणि 22 व्या शतकापर्यंत अशी संधी पुन्हा मिळण्याची शक्यता नाही. या भागांतील लोकांना दिवसा काही मिनिटांसाठी अंधार, तापमानात घट आणि आकाशात तारे दिसण्याचा अनुभव येईल. हे ग्रहण तीन कारणांमुळे अपवादात्मकरित्या दीर्घकाळ चालेल:
ग्रहणाच्या वेळी, पृथ्वी अपहेलियन (सूर्य-दूर) स्थितीत असेल, म्हणजेच सूर्यापासून सर्वात दूर.

नेमकी काय स्थिती असेल?

चंद्र उपभू स्थितीत असेल, म्हणजेच पृथ्वीच्या सर्वात जवळ.

ग्रहणाचा मार्ग विषुववृत्ताच्या जवळून जातो.

काय आहे ही खगोलशास्त्रीय घटना

भारत खग्रास सूर्यग्रहणाच्या मार्गावर येत नाही, त्यामुळे येथे खग्रास ग्रहण दिसणार नाही. भारताच्या काही भागांमध्ये खंडग्रास सूर्यग्रहण दिसण्याची शक्यता आहे, परंतु पूर्ण अंधार दिसणार नाही. हे ग्रहण विशेष आहे कारण नासाच्या मते इतक्या दीर्घ कालावधीचे पुढचे ग्रहण २२ व्या शतकात होईल, म्हणजेच तोपर्यंत अनेक लोक जिवंत राहणार नाहीत. जगभरातील अंतराळ संस्था—नासा, ईएसए आणि इस्रो—याला एक जिवंत प्रयोगशाळा मानत आहेत. या काळात, शास्त्रज्ञ सौर कोरोना, तापमान आणि वाऱ्यातील बदल, प्राण्यांचे वर्तन आणि पृथ्वीच्या वातावरणावरील परिणाम यांचा अभ्यास करतील.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

...Read More

Tags:
Longest Solar Eclipse ClaimsFact Check of Solar Eclipse Claimsearth will go in darktotal dark on earth

