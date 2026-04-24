Fact Check : 2 ऑगस्टला अंधारात बु़डणार पृथ्वी, महासूर्यग्रहणाबाबत मोठे दावे; प्रलयाची भिती- पण काय खरं अन् काय खोटं?

Fact Check Solar Eclipse Claims: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चा आहे की, देश दिवसाढवळ्या अंधारात जाणार आहे. सूर्य प्रकाश बाजूला सरुन मिट्ट काळोख होणार आहे. हा दिवस अतिशय वेगळा असणार असून या दिवशी पृथ्वी थांबणार आहे. या सगळ्यामुळे भीतीचं वातावरण आहे. याबाबत सत्यता काय? 2 ऑगस्ट, 2027 रोजी, जग एका अशा खगोलीय घटनेचे साक्षीदार होणार आहे का? जिला शास्त्रज्ञ 21 व्या शतकातील सर्वात मोठी आणि दुर्मिळ घटना म्हणत आहेत. या दिवशी, अनेक देश अचानक अंधारात बुडतील, तापमान झपाट्याने खाली येईल आणि काही मिनिटांसाठी असे वाटेल की जणू पृथ्वी थांबली आहे. तुम्ही सोशल मीडियावर असे दावे अनेकदा पाहिले आणि ऐकले असतील. याला 'शतकातील महान सूर्यग्रहण' म्हटले जात आहे, कारण हे 21 व्या शतकात पृथ्वीवर दिसणारे सर्वात जास्त काळ टिकणारे खग्रास सूर्यग्रहण असेल. तर, संपूर्ण पृथ्वी अंधारात बुडेल का?
या प्रश्नाचे उत्तर आहे की, नाही. सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवांच्या विपरीत, हे ग्रहण संपूर्ण जगाला अंधारात बुडवणार नाही; ते फक्त एका अत्यंत अरुंद पट्टीत दिसेल. या ग्रहणाचा संपूर्णतेचा मार्ग, म्हणजेच संपूर्ण अंधाराची पट्टी, अंदाजे 160 मैल रुंद आणि सुमारे 15227 किलोमीटर लांब असेल. हे ग्रहण केवळ ११ देशांमधून जाईल: स्पेन, जिब्राल्टर, मोरोक्को, अल्जेरिया, ट्युनिशिया, लिबिया, इजिप्त, सुदान, सौदी अरेबिया, येमेन आणि सोमालिया. सूर्यग्रहणादरम्यान काय होईल?
हे ग्रहण 6 मिनिटे आणि 23 सेकंदांचे खग्रास सूर्यग्रहण असेल, जे सामान्य ग्रहणांच्या कालावधीच्या दुप्पट आहे. इतके मोठे ग्रहण गेल्या शतकात पाहिले गेले नाही आणि 22 व्या शतकापर्यंत अशी संधी पुन्हा मिळण्याची शक्यता नाही. या भागांतील लोकांना दिवसा काही मिनिटांसाठी अंधार, तापमानात घट आणि आकाशात तारे दिसण्याचा अनुभव येईल. हे ग्रहण तीन कारणांमुळे अपवादात्मकरित्या दीर्घकाळ चालेल:
ग्रहणाच्या वेळी, पृथ्वी अपहेलियन (सूर्य-दूर) स्थितीत असेल, म्हणजेच सूर्यापासून सर्वात दूर.
चंद्र उपभू स्थितीत असेल, म्हणजेच पृथ्वीच्या सर्वात जवळ.
ग्रहणाचा मार्ग विषुववृत्ताच्या जवळून जातो.
भारत खग्रास सूर्यग्रहणाच्या मार्गावर येत नाही, त्यामुळे येथे खग्रास ग्रहण दिसणार नाही. भारताच्या काही भागांमध्ये खंडग्रास सूर्यग्रहण दिसण्याची शक्यता आहे, परंतु पूर्ण अंधार दिसणार नाही. हे ग्रहण विशेष आहे कारण नासाच्या मते इतक्या दीर्घ कालावधीचे पुढचे ग्रहण २२ व्या शतकात होईल, म्हणजेच तोपर्यंत अनेक लोक जिवंत राहणार नाहीत. जगभरातील अंतराळ संस्था—नासा, ईएसए आणि इस्रो—याला एक जिवंत प्रयोगशाळा मानत आहेत. या काळात, शास्त्रज्ञ सौर कोरोना, तापमान आणि वाऱ्यातील बदल, प्राण्यांचे वर्तन आणि पृथ्वीच्या वातावरणावरील परिणाम यांचा अभ्यास करतील.