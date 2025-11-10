English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तुमचं लक्ष कुठंय? हिमाचल प्रदेशात काळोख्या रात्री एलियन यावेत अगदी तसाच उजेड पडला आणि... पुढे काय घडलं?

Viral News : खरंच एलियन आले? हा उजेड नेमका कसला? तुमच्या सोशल मीडिया फीडमध्ये दिसला का हा फोटो? पाहा नेमकं काय घडलं आणि नेमकं सत्य काय? 

सायली पाटील | Updated: Nov 10, 2025, 07:55 PM IST
Fact check viral news photo Himachal Pradesh Mysterious Bright Night Scientists and Locals confused by Daylight Glow

Himachal Pradesh Viral News : मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक फोटो प्रचंड व्हायरल होत आहे. काहींनी हा फोटो अनावधानानं स्क्रोल करून पुढे गेल्यास कोणा दुसऱ्या कारणानंही तो नजरेसमोर आला असेल. पण, हा फोटो नेमकं काय सांगू पाहतोय?

व्हायरल होणारा हा फोटो हिमाचल प्रदेशातील असल्याचं सांगण्यात येत असून साधारण ऑक्टोबरच्या शेवटादरम्यान तो व्हायरल होण्यास सुरुवात झाली. त्याबाबतची अधिक माहिती पाहायची झाल्यास त्यात लिहिल्यानुसार काही स्थानिकांनी हिमाचल प्रदेशात काळोख्या रात्री ठराविक भागावर, डोंगररांगा आणि वृक्षांच्या शेंडावर लख्ख प्रकाश पाहिला.

अगदी सिनेमांमध्ये एखादी तबकडी अवकाशातून पृथ्वीवर येते आणि तेव्हा होतो तसाच हा प्रकाश. ज्यामुळं हा उजेड नेमका कशाचा आहे? खरंच एलियन आले? असे एक ना अनेक प्रश्न नेटकऱ्यांनी मांडले. शिमल्यापासून ते कुल्लूपर्यंतच्या स्थानिकांनी हे दृश्य पाहिल्याचं सांगण्यात येत आहे. काहींनी या घटनेला earth glitch असं नाव दिलं आहे, दरम्यान याबाबतची अधिकृत माहिती मात्र समोर येऊ शकलेली नाही. ज्यामुळं हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या दर दुसऱ्या फोटोसारखा असल्याचं सांगण्यात येत असला तरीही संशोधकांचं कुतूहल मात्र चालवून जात आहे.

या प्रकाशमान फोटोमागचं रहस्य काही अद्यापही सुटलेलं नाही

काहींच्या मते रात्रीच्या वेळी फोटो टीपताना अनेकदा कॅमेरातील काही तांत्रिक बाबींमुळं असा फोटो येऊ शकतो. पण, स्थानिकांनी जे पाहिलं त्याचं काय? काहींच्या मते वातावरणामधील विद्युत लहरींमध्ये झालेल्या असंतुलनामुळं प्रकाशझोताची दिशा विचित्र मार्गाला गेली असावी, तर काहींच्या मते सौरप्रकाशसंबंधित भौमितिक बिघाडामुळं हे दृश्य दिसलं असावं. अनेक सिद्धांत, अन अनेक तर्क ... तरीही हिमाचलमधील या प्रकाशमान फोटोमागचं रहस्य काही अद्यापही सुटलेलं नाही.

दरम्यान, सध्या याबाबत भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आणि इस्रोसुद्धा अधिक माहिती मिळवण्याच्या प्रयत्नांत असून, त्याबबतचं अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप प्रतीक्षेत आहे. किंबहुना असा उजेड दिसण्याची ही पहिलीच वेळ नसून इंटरवनेटवर उपलब्ध असणाऱ्या माहितीनुसार 2013 मध्येही अशी एक घटना लाहौल स्पितीच्या खोऱ्यात घडली होती, ज्याचा संदर्भ पुढे sky pillars सह जोडण्यात आला होता. तेव्हा आता या उजेडावर संशोधकांचं काय मत, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

