वैष्णोदेवीच्या दर्शनाला गेलेल्या बहिणीला सापडला हरवलेला भाऊ; 5 वर्षांनंतर त्याला पाहताच आई बिथरली, Viral Video चं सत्य काय?

Maa Vaishno Devi Dham Viral Video : सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय एका बेपत्ता मुलाचा व्हिडीओ जो, अनेक दिवसांनी अचानकच आपल्या आई आणि बहिणीसमोर आला. पुढे जे काय झालं, ते साऱ्या देशानं पाहिलं.   

सायली पाटील | Updated: Apr 15, 2026, 10:26 AM IST
Maa Vaishno Devi Dham Viral Video : सोशल मडियाचं कोणतंही माध्यम सुरू केल्यानंतर क्षणोक्षणी अपडेट होणाऱ्या या विश्वातून बहुविध क्षेत्रांसंदर्भातली माहिती अगदी एकाच ठिकाणी मिळून जाते. अशा सोशल मीडियावर एक- दोन दिवसांपासून काही दृश्य सातत्यानं Insta Reels किंवा Shorts च्या माध्यमातून समोर येत आहेत. ही दृश्य आहेत एका आई आणि मुलीची, ज्यांना देवदर्शनाला गेलं असता तिथं आपला हरवलेला भाऊ, मुलगा दिसतो आणि त्याची अवस्था पाहून त्या दोघीसुद्धा बेचैन होतात, बिथरतात. भावना दाटून येतात. व्हिडीओचं कॅप्शन आणि त्यासोबत असणारी माहिती पाहता वैष्णो देवी धाम इथं ही घटना घडल्याचं सांगण्यात येत आहे. ज्यामुळं या व्हायरल व्हिडीओमागचं सत्य काय? हा प्रश्नसुद्धा अनेकजण उपस्थित करत आहेत. 

अतिशय भावनिक गाणी लावत सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेला हा व्हिडीओ नेटकऱ्यांनासुद्धा भावूक करताना दिसत आहे. ज्याच्यावर कमेंट करत नेटकऱ्यांनी या घटनेबाबत अनेक कुतूहलपूर्ण प्रश्न आणि प्रतिक्रियासुद्धा दिल्या आहेत. 

वैष्णो देवी मंदिराच्या वाटेवर काय घडतं? 

व्हिडीओमध्ये दिसत असल्यानुसार वैष्णो देवी मंदिरापाशी जात असताना वाटेतच दोन महिलांना (आई- मुलगी) एक मुलगा दिसतो, ज्याचा चेहरा हुबेहूब त्यांच्या बेपत्ता झालेल्या मुलाशी/ भावासारखा दिसतो. बेपत्ता झालेल्या आपल्या कुटुंबातील सदस्याला पाहून त्या दोघींचेही अश्रू दाटून येतात. भावनेच्या भरात त्या या मुलाला मिठी मारतात, त्याच्या चेहऱ्यावर मायेनं हात फिरवतात, बहीण त्याचे कपडे व्यस्थित करताना दिसते. हे सर्व सुरू असतानाच समोर दिसणारा मुलगा मात्र शून्य प्रतिक्रिया देऊन त्यांच्याकडे पाहत असतो. प्रथमदर्शनि त्याला आराम आणि उपचारांची आवश्यकता असल्याचच लक्षात येतं. 

हेसुद्धा वाचा : Explained : शब्दन् शब्द वाचा! नैतिक जबाबदारी, सामाजिक भान विसरलात? प्री वेडिंग शूटवरून संभाजीराजे छत्रपतींचा संतप्त सवाल 

अनवाणी, फाटके कपडे आणि वाढलेली दाढी, काळवंडलेला चेहरा आणि भान हरपलेला हा मुलगा नेमकं काय सुरुय याची कल्पना करण्यापलिकडे असल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसतं. तिथं असणारे पोलीस या मिलापाच्या क्षणांना मोबाईलमध्ये क्लिक करताना दिसतात. हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत असला तरीही कुठं को 2 महिन्यांसाठी बेपत्ता असल्याचं म्हटलं जात आहे तर कुठं तो 5 वर्षा कुटुंबीयांपासून दुरावल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

काही दावेसुद्धा केले जात आहेत, ज्यामुळं नेटकरी प्रश्नसुद्धा उपस्थित करत आहेत. या तरुणाला शोधण्यासाठी कुटुंबीयांनी कधी प्रयत्न केला? हा मुलगा घराबासून नेमका कधी दुरावला? तो मानसिकदृष्ट्या योग्य स्थितीत आहे ना? या मुलासोबत नेमकं काय घडलंय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ज्यामुळं आता या व्हिडीओमागचं सत्य शोधण्यासाठी कोणती अधिकृत माहिती समोर येते का, याचीच उत्सुकता लागली आहे. दरम्यान या व्हिडीओबाबतच्या चर्चा होत असल्या तरीही त्याबाबतची अधिकृत माहिती आणि कहाणी काय हेच जाणून घेणं महत्त्वाचं असेल.  

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

कोल्हापूरात मन सुन्न करणारा गुन्हा! अपहरणानंतर व्यावसायिकाल...

महाराष्ट्र बातम्या