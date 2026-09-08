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खरचं 11 सप्टेंबरच्या आधी भारतात सोन्याचे दर क्रॅश होणार? सॉवरेन गोल्ड बॉन्डचे रिटर्न देण्यासाठी सरकार सोन्याचे दर कमी करणार?

11 सप्टेंबर रोडी सोन्याचे दर कमी होणार असा दावा केला जात आहे. सोशल मिडियावर यासंदर्भातील पोस्ट व्हायरल होत आहेत. सॉवरेन गोल्ड बॉण्डच्या  रिटर्नसाठी सरकार सोन्याचे दर कमी करणार असल्याचा दावा केला जात आहे. जाणून घेऊया यामागचे खरं सत्य. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 08, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:19 PM IST
खरचं 11 सप्टेंबरच्या आधी भारतात सोन्याचे दर क्रॅश होणार? सॉवरेन गोल्ड बॉन्डचे रिटर्न देण्यासाठी सरकार सोन्याचे दर कमी करणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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