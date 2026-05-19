/Fact Check: संकटकाळात मंदिरातील सोनं घेणार? सरकारची गोल्ड मॉनेटायझेशन योजना नेमकी काय? जाणून घ्या सत्य!

Government On Temple Gold: केंद्र सरकार देशातील मंदिर ट्रस्ट आणि धार्मिक संस्थांकडे असलेले सोने ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे, असा दावा सोशल मीडियावर केला जात होता. काही पोस्टमध्ये मंदिरांना सोन्याच्या बदल्यात “गोल्ड बॉण्ड” देण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही सांगण्यात आले.
Government On Temple Gold: देशभरातील मंदिरांमध्ये असलेल्या सोन्यावर केंद्र सरकार ताबा मिळवणार, मंदिरांच्या सोन्याचे “मॉनेटायझेशन” होणार आणि त्याबदल्यात गोल्ड बॉण्ड दिले जाणार अशा चर्चा गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर वेगाने पसरल्या होत्या. या दाव्यांमुळे अनेक भाविक आणि नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मात्र आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या सर्व अफवा फेटाळून स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. सरकारने अशा बातम्यांना “पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार” म्हटले आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्र सरकार देशातील मंदिर ट्रस्ट आणि धार्मिक संस्थांकडे असलेले सोने ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे, असा दावा सोशल मीडियावर केला जात होता. काही पोस्टमध्ये मंदिरांना सोन्याच्या बदल्यात “गोल्ड बॉण्ड” देण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र अर्थ मंत्रालयाने अधिकृत स्पष्टीकरण देत अशा कोणत्याही योजनेचा विचार सुरू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
काही व्हायरल मेसेजमध्ये मंदिरांच्या कळसांवरील सोन्याचे पत्रे, दरवाजांवरील सजावट आणि धार्मिक वास्तूंवरील सोन्याला भारताच्या “स्ट्रॅटेजिक गोल्ड रिझर्व्ह”मध्ये समाविष्ट केले जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या बातम्यांमुळे धार्मिक भावना चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. केंद्र सरकारने याबाबत कठोर भूमिका घेत या दाव्यांना “पूर्णपणे बनावट” ठरवले आहे. अशा प्रकारचा कोणताही सरकारी प्रस्ताव अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
अर्थतज्ज्ञ आणि सुवर्णव्यापार क्षेत्रातील काही संस्थांनी देशात पडून असलेले निष्क्रिय सोने अर्थव्यवस्थेत आणण्याबाबत चर्चा केली होती. भारतात मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात केले जाते आणि त्यामुळे परकीय चलनावर ताण येतो. याच पार्श्वभूमीवर काही उद्योग संघटनांनी मंदिरांतील निष्क्रिय सोने गोल्ड मॉनेटायझेशन योजनेत आणण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर सोशल मीडियावर चुकीच्या बातम्यांनी वेग घेतला आणि सरकार मंदिरांचे सोने जप्त करणार असल्याचा अपप्रचार सुरू झाला.
भारत सरकारने पूर्वीपासून गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत नागरिक किंवा संस्था त्यांच्या निष्क्रिय सोन्यावर व्याज मिळवण्यासाठी ते बँकिंग व्यवस्थेत जमा करू शकतात. मात्र ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. कोणत्याही व्यक्ती किंवा धार्मिक संस्थेला जबरदस्तीने सोने जमा करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. मंदिरांमधील सोने सक्तीने सरकारकडे जाणार असल्याचा दावा त्यामुळे चुकीचा ठरतो.
अर्थ मंत्रालय आणि PIB यांनी नागरिकांना फक्त अधिकृत सरकारी माध्यमांवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारी योजना, धोरणे किंवा आर्थिक निर्णय हे केवळ अधिकृत प्रेस नोट, सरकारी संकेतस्थळ किंवा अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवरूनच जाहीर केले जातात, असे सरकारने स्पष्ट केले. व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड, यूट्यूब व्हिडिओ किंवा अप्रमाणित पोस्ट शेअर करण्यापूर्वी तथ्य पडताळण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
जागतिक पातळीवर वाढलेले तणाव, कच्च्या तेलाचे दर, रुपयातील घसरण आणि वाढती सोन्याची आयात यामुळे देशात आर्थिक चर्चांना वेग आला आहे. याच काळात सोने खरेदी कमी करण्याबाबत काही आवाहने करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेकांनी सरकार मोठा निर्णय घेणार अशी अटकळ बांधली. मात्र केंद्राने आता स्पष्ट केले आहे की मंदिरांतील सोन्यावर कोणतीही सक्तीची योजना लागू करण्याचा विचार नाही.
या संपूर्ण प्रकरणातून सोशल मीडियावरील अप्रमाणित माहिती किती वेगाने पसरते हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. काही तासांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या संदेशांमुळे संभ्रम आणि भीती निर्माण झाली. आर्थिक आणि धार्मिक विषयांवरील खोट्या बातम्या अधिक संवेदनशील असतात. त्यामुळे कोणतीही माहिती पुढे पाठवण्यापूर्वी तिची खातरजमा करणे आता प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी बनल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.