/हळदीशिवाय बनवली जायची हळदीची पावडर, कारखान्यातील ती यंत्रणा पाहून FDA अधिकाऱ्यांचेही डोळे विस्फारले!

उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथे अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने केलेल्या धाडीत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अधिकाऱ्यांनी एका कारखान्यावर छापा टाकला असता, तेथे हळदीचा वापर न करता हळद पावडर तयार केली जात असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले. या कारखान्यात तयार होणारी पावडर बाजारात हळद म्हणून विकली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या कारवाईनंतर अन्नभेसळीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांना कारखान्यात मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम रंग, स्टार्च, रासायनिक मिश्रणे आणि इतर कच्चा माल आढळून आला. प्राथमिक माहितीनुसार, या मिश्रणांचा वापर करून हळदीसारखा रंग आणि पोत तयार केला जात होता. म्हणजेच, प्रत्यक्ष हळदीचे प्रमाण अत्यल्प किंवा नसतानाही तयार उत्पादन हळद पावडर म्हणून बाजारात विकले जात होते. अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळावरून नमुने जप्त करून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले आहेत.
कारवाईदरम्यान अन्न सुरक्षा विभागाने तयार हळद पावडर, संशयास्पद कच्चा माल, पॅकिंग साहित्य आणि उत्पादनासाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री ताब्यात घेतली. तसेच विविध ब्रँडच्या नावाने पॅकिंग केलेली उत्पादनेही जप्त करण्यात आली. या प्रकरणात संबंधित कारखान्याच्या मालकाची आणि पुरवठा साखळीतील इतर संबंधितांची चौकशी सुरू असून, बनावट उत्पादन किती काळापासून बाजारात विकले जात होते, याचाही तपास केला जात आहे.
अन्नतज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारे कृत्रिम रंग आणि रासायनिक पदार्थ वापरून तयार केलेले मसाले आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतात. दीर्घकाळ अशा भेसळयुक्त पदार्थांचे सेवन केल्यास पचनसंस्थेचे विकार, यकृतावर ताण, अॅलर्जी किंवा इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी केवळ विश्वासार्ह उत्पादकांचे आणि प्रमाणित दर्जा असलेले मसालेच खरेदी करण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात.
बाजारातून मसाले खरेदी करताना पॅकिंगवरील उत्पादन तारीख, FSSAI परवाना क्रमांक, उत्पादकाची माहिती आणि गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र तपासणे आवश्यक आहे. अत्यंत कमी दरात मिळणाऱ्या किंवा कोणतीही अधिकृत माहिती नसलेल्या उत्पादनांपासून सावध राहावे. शक्य असल्यास विश्वासार्ह ब्रँड किंवा प्रमाणित विक्रेत्यांकडूनच हळद आणि इतर मसाले खरेदी करावेत. घरगुती पातळीवरही रंग, वास आणि पोत यामधील असामान्य बदल आढळल्यास उत्पादनाचा वापर टाळावा.
अन्न सुरक्षा विभागाने या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला असून, संबंधित नमुन्यांच्या प्रयोगशाळा अहवालानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अशाच प्रकारे भेसळयुक्त अन्नपदार्थ तयार करणाऱ्या इतर कारखान्यांवरही विशेष मोहीम राबवली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. अन्नभेसळ रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, ग्राहकांनीही संशयास्पद उत्पादनांची माहिती संबंधित विभागाला देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.