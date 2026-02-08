Accident CCTV : जत्रेत मोठा अपघात, भरधाव वेगातील आकाश पाळणा कोसळला; पाहा VIDEO

Faridabad Accident CCTV : हरियाणातील फरिदाबादमध्ये सुरू असलेल्या सूरजकुंड मेळ्यातून वाईट बातमी समोर आली आहे. सूरजकुंड मेळ्यात दुसरा अपघात झाला आहे. गेट कोसळल्याने दोन जण जखमी झाले आहेत. आता, एका झूल्यामुळे झूला कोसळला आहे, ज्यामध्ये सुमारे 13 जण जखमी झाले आहेत. लोकांना वाचवताना एका निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यालाही गंभीर दुखापत झाली आणि नंतर त्याचा मृत्यू झाला. जिल्हा उपायुक्त आणि पोलिस आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळी बॅरिकेड्स लावले आहेत. मुख्यमंत्री नायब सैनी यांनी या घटनेवर दुःख व्यक्त केले. संध्याकाळी 6.15 वाजता झूला कोसळला. घटनेची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्वांना फरिदाबादमधील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेच्या आजूबाजूच्या जत्रेचे रिकामे करण्यात आले आहे. लोकांना वाचवताना एका निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यालाही गंभीर दुखापत झाली आहे. नंतर तो जखमी झाला. सर्व जखमींना जवळच्या खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळी बॅरिकेडिंग केले आहे. जिल्हा उपायुक्त आणि पोलिस आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत.
मुख्यमंत्री नायब सैनी यांनी या घटनेवर दुःख व्यक्त केले. ते म्हणाले, "फरिदाबाद येथील सूरजकुंड मेळ्यादरम्यान झालेल्या अपघातामुळे मला खूप दुःख झाले आहे. या अपघातात ज्यांनी आपला जीव गमावला त्यांच्या कुटुंबियांना मी माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो." जखमींवर योग्य आणि त्वरित उपचार करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. जखमींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सर्व शक्य ती मदत देण्यासाठी हरियाणा सरकार पूर्ण तत्परतेने आणि संवेदनशीलतेने काम करत आहे.
Faridabad Swing Collapsed Video | फरिदाबादमध्ये सूरजकुंड मेळ्यात त्सुनामीचा झूला कोसळल्याने अनेक जण जखमी | Zee 24 Taas#faridabad #swingcollapsedvideo #zee24taas #marathinews pic.twitter.com/NHH8Renlmw
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 8, 2026
हरियाणा पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा यांनी सांगितले की, आज संध्याकाळी ३९ व्या सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर हस्तकला महोत्सव २०२६ दरम्यान झुला परिसरात एक दुर्दैवी दुर्घटना घडली. चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. आमच्या संवेदना बाधित कुटुंबांसोबत आहेत. सर्व जखमींना सर्वोत्तम उपचार दिले जात आहेत. "सर्व जखमींना लवकर बरे व्हावे अशी मी प्रार्थना करतो." डीसी काय म्हणाले.
सूरजकुंड येथील अपघाताबाबत डीसी आयुष सिंह म्हणाले की, पलवल येथे तैनात असलेले इन्स्पेक्टर जगदीश प्रसाद यांचे बचाव कार्यादरम्यान निधन झाले. या अपघातात एकूण 13 जण जखमी झाले होते, त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला. संध्याकाळी 6.15 च्या सुमारास झुला कोसळला. अपघाताची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दररोज झुल्याची तपासणी केली जात असल्याचा दावा डीसीचा आहे.
सूरजकुंडच्या अरवली टेकड्यांमध्ये भरलेला हा आंतरराष्ट्रीय मेळा 31 जानेवारी रोजी सुरू झाला आणि 15 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील. झुला कोसळण्यापूर्वी सकाळी एक मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली. मेळ्याच्या गेट क्रमांक 2 जवळील एक डिझायनर गेट अचानक कोसळला, ज्यामुळे घटनास्थळी गोंधळ उडाला. या अपघातात दोन जण जखमी झाले. शनिवार असल्याने, मेळ्यात नेहमीपेक्षा जास्त पर्यटकांची गर्दी होती. मेळ्याच्या परिसरात दुकानांमधून पर्यटक जात असताना गेट क्रमांक 2 जवळील डिझायनर गेट अचानक कोसळला. गेट आधीच झुकला होता, परंतु तो लक्षात आला नाही. वेळेवर, ज्यामुळे ही दुर्घटना घडली. कामगारांनी ताबडतोब गेटचा ढिगारा साफ केला आणि मार्ग मोकळा केला, त्यानंतर वाहतूक पूर्ववत झाली. देशभरातील 30 राज्यांतील सुमारे 1150 कारागीर या आंतरराष्ट्रीय मेळ्यात सहभागी होत आहेत, तर 46 देशांतील कलाकार देखील त्यांची कला सादर करत आहेत.