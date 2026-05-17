/Farmers Outrage: कांदा खरेदीच्या निर्णयावर शेतकऱ्यांचा रोष, संतापाचं नेमकं कारण काय?

Farmers Outrage Over Onion: कांद्याला गेल्या दोन तीन वर्षांपासून योग्य दर मिळत नाहीय.यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.शेतक-यांकडून वेळोवेळी आंदोलन, उपोषणं केली जात आहेत.
Farmers Outrage Over Onion: कांद्याच्या कोसळलेल्या दरांमुळे शेतक-यांचं सध्या कंबरडं मोडलंय..कवडीमोल दरानं व्यापारी कांद्याची खरेदी करताय.त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हतबल झालेत. अशात शेतक-यांनी दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कांद्याची खरेदी करण्याच निर्णय जाहीर केला खरा. मात्र असं असतानाही शेतकरी या निर्णयावर रोष व्यक्त करताना दिसतायेत. शेतक-यांच्या संतापाचं कारण नेमकं काय आहे ? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शेतक-यांकडून कांदा खरेदीची घोषणा केली असली तर कांदा उत्पादक त्यावर फारसे खुश नाहीयेत. कारण, कांद्याचे दर पडल्यानं शेतक-याचा उत्पादन खर्चही निघेनासा झालाय.अशात शेतक-यांकडून कांदा 12 रुपये 35 पैशांना विकत घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलीय.शेतक-यांच्या आर्थिक प्रगतीत हातभार लावणारा हा कांदा सध्या शेतक-यांना चांगलाच रडवतोय.
कांद्याला गेल्या दोन तीन वर्षांपासून योग्य दर मिळत नाहीय.यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे.शेतक-यांकडून वेळोवेळी आंदोलन, उपोषणं केली जात आहेत..यावेळी संतप्त शेतक-यांनी मंत्रालयासमोर कांदे ओतून आंदोलन केलं..त्यानंतर सरकार जागं झालं.सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला खरा..मात्र सरकारने ज्या दरात कांदा खरेदीचा निर्णय घेतलाय, यात उत्पादन खर्चही निघत नाहीय.त्याउलट आता व्यापाऱ्यांनीही भाव पाडत शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू केलीय.
नाशिक जिल्हा म्हटलं की, आपल्या डोळ्यासमोर येतो कांदा आणि द्राक्ष..नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचं मोठं उत्पन्न घेतलं जातं. मात्र आता हा कांदा शेतकऱ्यांना रडवतोय. दर दोन-चार महिन्यांनी कांदाप्रश्न पेटतो. त्यामुळं सरकारनं या कांद्याच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाययोजना करणं गरजेचं बनलंय.
