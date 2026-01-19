तुमची एक चूक अन् दुप्पट भरावा लागणार टोल, FASTag चा बदललेला नियम माहितीय का?

FASTag Rules: गाडी चालवणाऱ्या प्रत्येक ड्रायव्हरला हा फास्टॅग नियम माहित असला पाहिजे. भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) ने टोल प्लाझावर फास्टटॅगचा वापर अनिवार्य केलाय. हे एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आहे जे वाहनांना टोल बूथवर थांबण्याची गरज न पडता पैसे भरता येतात. जर तुमच्याकडे फास्टटॅग नसेल तर रोखीने पैसे देण्यावर दंड लागतो. हा नियम वाहतुकीला वेगवान आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणला गेलाय. ड्रायव्हर्सनी कोणते नियम जाणून घेणे आवश्यक आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
टोल प्लाझावर फास्टटॅग नसल्यास रोख पैसे देणाऱ्यांना दुप्पट टोल भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, जर सामान्य टोल 100 रुपये असेल तर रोखीने 200 रुपये द्यावे लागतात. हा दंड सर्व वाहनांसाठी लागू आहे आणि तो टाळण्यासाठी फास्टटॅग असणे गरजेचे आहे. लोकांनी फास्टटॅगचा वापर करावा यासाठी एनएचएआयने हे नियम कडक केले आहेत. जर तुम्ही वारंवार प्रवास करत असाल तर हा दंड तुम्हाला महागात पडू शकतो. हे नियम 2021 पासून लागू आहेत आणि आता अधिक कठोर झाले आहेत. ड्रायव्हर्सनी वाहनावर फास्टटॅग चिकटवून ठेवणे आणि त्यात पुरेसे बॅलन्स असणे महत्त्वाचे आहे.
जर टोल प्लाझावर दुप्पट शुल्क आकारले गेले किंवा अन्याय झाला तर एनएचएआयच्या हेल्पलाइन 1033 वर कॉल करा. तसेच सीपीजीआरएएमएस पोर्टल किंवा उमंग अॅपद्वारे तक्रार नोंदवा. तक्रारीत टोल प्लाझाचे नाव, वेळ, वाहन नंबर आणि समस्या सांगून पुरावा जोडा. एनएचएआय 24/7 सेवा देते. यात तुम्हाला त्वरित मदत मिळते.अशा तक्रारींमुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होते. ड्रायव्हर्सनी हे संपर्क क्रमांक नेहमी सोबत ठेवावेत.
फास्टटॅग वापरल्याने वेळ वाचतो, इंधन कमी होते आणि प्रदूषण घटते. ते डिजिटल पेमेंट प्रमोट करते जे सुरक्षित आणि पारदर्शक आहे. ड्रायव्हर्सनी फास्टटॅग नियमित अपडेट करा आणि बॅलन्स कमी होण्यापूर्वी रिचार्ज करा. हे सिस्टम सर्व टोल प्लाझावर लागू आहे म्हणून देशभरात उपयोगी पडते. चुकी करू नका, फास्टटॅग घ्या आणि दुप्पट शुल्क टाळा. हे छोटे पाऊल तुम्हाला मोठा फायदा देईल. सरकारी योजनांचा लाभ घ्या आणि सुरक्षित ड्रायविंग करा.
दंड टाळण्यासाठी सर्वप्रथम फास्टटॅग खरेदी करा. ते बँक, पेटीएम किंवा एनएचएआयच्या वेबसाइटवरून मिळवता येते. फास्टटॅग वाहनाच्या विंडशील्डवर चिकटवा आणि त्यात कमीत कमी बॅलन्स रिचार्ज करा. प्रवासापूर्वी फास्टटॅग अॅपद्वारे बॅलन्स तपासा. जर फास्टटॅग खराब झाले असेल तर नवीन घ्या. रोख पैसे देण्याऐवजी फास्टटॅगचा वापर करा जेणेकरून दुप्पट पैसे देण्याची वेळ येणार नाही. हे सगळे सोपे आहे आणि वेळ वाचवते. सरकारी नियमांचे पालन करून सुरक्षित प्रवास करा.