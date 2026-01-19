English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • तुमची एक चूक अन् दुप्पट भरावा लागणार टोल, FASTag चा बदललेला नियम माहितीय का?

तुमची एक चूक अन् दुप्पट भरावा लागणार टोल, FASTag चा बदललेला नियम माहितीय का?

FASTag Rules: FASTag चा बदललेला नियम तुम्हाला माहिती असायला हवा.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 19, 2026, 10:50 PM IST
तुमची एक चूक अन् दुप्पट भरावा लागणार टोल, FASTag चा बदललेला नियम माहितीय का?
फास्टॅग नियम

FASTag Rules: गाडी चालवणाऱ्या प्रत्येक ड्रायव्हरला हा फास्टॅग नियम माहित असला पाहिजे. भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) ने टोल प्लाझावर फास्टटॅगचा वापर अनिवार्य केलाय. हे एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आहे जे वाहनांना टोल बूथवर थांबण्याची गरज न पडता पैसे भरता येतात. जर तुमच्याकडे फास्टटॅग नसेल तर रोखीने पैसे देण्यावर दंड लागतो. हा नियम वाहतुकीला वेगवान आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणला गेलाय. ड्रायव्हर्सनी कोणते नियम जाणून घेणे आवश्यक आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

रोख पेमेंट केल्यास होणारा दंड

टोल प्लाझावर फास्टटॅग नसल्यास रोख पैसे देणाऱ्यांना दुप्पट टोल भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, जर सामान्य टोल 100 रुपये असेल तर रोखीने 200 रुपये द्यावे लागतात. हा दंड सर्व वाहनांसाठी लागू आहे आणि तो टाळण्यासाठी फास्टटॅग असणे गरजेचे आहे. लोकांनी फास्टटॅगचा वापर करावा यासाठी एनएचएआयने हे नियम कडक केले आहेत. जर तुम्ही वारंवार प्रवास करत असाल तर हा दंड तुम्हाला महागात पडू शकतो. हे नियम 2021 पासून लागू आहेत आणि आता अधिक कठोर झाले आहेत. ड्रायव्हर्सनी वाहनावर फास्टटॅग चिकटवून ठेवणे आणि त्यात पुरेसे बॅलन्स असणे महत्त्वाचे आहे. 

अधिक शुल्क आकारल्यास काय कराल? 

जर टोल प्लाझावर दुप्पट शुल्क आकारले गेले किंवा अन्याय झाला तर एनएचएआयच्या हेल्पलाइन 1033 वर कॉल करा. तसेच सीपीजीआरएएमएस पोर्टल किंवा उमंग अॅपद्वारे तक्रार नोंदवा. तक्रारीत टोल प्लाझाचे नाव, वेळ, वाहन नंबर आणि समस्या सांगून पुरावा जोडा. एनएचएआय 24/7 सेवा देते. यात तुम्हाला त्वरित मदत मिळते.अशा तक्रारींमुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होते. ड्रायव्हर्सनी हे संपर्क क्रमांक नेहमी सोबत ठेवावेत. 

फास्टटॅगचे फायदे 

फास्टटॅग वापरल्याने वेळ वाचतो, इंधन कमी होते आणि प्रदूषण घटते. ते डिजिटल पेमेंट प्रमोट करते जे सुरक्षित आणि पारदर्शक आहे. ड्रायव्हर्सनी फास्टटॅग नियमित अपडेट करा आणि बॅलन्स कमी होण्यापूर्वी रिचार्ज करा. हे सिस्टम सर्व टोल प्लाझावर लागू आहे म्हणून देशभरात उपयोगी पडते. चुकी करू नका, फास्टटॅग घ्या आणि दुप्पट शुल्क टाळा. हे छोटे पाऊल तुम्हाला मोठा फायदा देईल. सरकारी योजनांचा लाभ घ्या आणि सुरक्षित ड्रायविंग करा. 

दंड टाळण्यासाठी काय करावे?

दंड टाळण्यासाठी सर्वप्रथम फास्टटॅग खरेदी करा. ते बँक, पेटीएम किंवा एनएचएआयच्या वेबसाइटवरून मिळवता येते. फास्टटॅग वाहनाच्या विंडशील्डवर चिकटवा आणि त्यात कमीत कमी बॅलन्स रिचार्ज करा. प्रवासापूर्वी फास्टटॅग अॅपद्वारे बॅलन्स तपासा. जर फास्टटॅग खराब झाले असेल तर नवीन घ्या. रोख पैसे देण्याऐवजी फास्टटॅगचा वापर करा जेणेकरून दुप्पट पैसे देण्याची वेळ येणार नाही. हे सगळे सोपे आहे आणि वेळ वाचवते. सरकारी नियमांचे पालन करून सुरक्षित प्रवास करा.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
FASTag rules IndiaFASTag mandatory Delhi Noida GurugramFASTag double toll chargesFASTag UPI payment rulesFASTag 1.25x toll payment

इतर बातम्या

नाव ऐकून दहशतवाद्यांना भरते धडकी, भारताचे सुरक्षा सल्लागार...

भारत