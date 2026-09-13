/टेलिकॉम टेक्निशियनलाच टॉवरला बांधले अन्... मोबाइल नेटवर्कच्या समस्येने त्रस्त गावकऱ्यांचा संताप; नेमकं काय घडलं?

Uttar Pradesh News: गावात मोबाइल टॉवर असूनही सतत नेटवर्कची समस्या येत असल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी थेट मोबाइल सेवा कंपनीच्या तंत्रज्ञालाच टॉवरला बांधल्याची धक्कादायक घटना उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यात घडली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फतेहपूर जिल्ह्यातील हरदौली गावातील नागरिक गेल्या बराच काळापासून मोबाइल नेटवर्कच्या समस्येने त्रस्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गावात मोबाइल टॉवर उभारण्यात आला असला तरी कॉलिंग आणि इंटरनेट सेवेत वारंवार अडथळे येत असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे. कंपनीकडे अनेकदा तक्रारी करूनही समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण झाले नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत होती. गुरुवारी कंपनीचा एक तंत्रज्ञ गावात आल्यानंतर परिस्थिती अधिक चिघळली.
मोबाइल नेटवर्कची समस्या सोडवण्यासाठी आलेल्या तंत्रज्ञाला ग्रामस्थांनी घेरले आणि त्याला मोबाइल टॉवरला बांधल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला असून, त्यामध्ये टॉवरजवळ अनेक ग्रामस्थ जमा झाल्याचे दिसत आहे. व्हिडीओमध्ये ग्रामस्थ गेल्या दोन वर्षांपासून नेटवर्कच्या समस्येला सामोरे जात असल्याचे सांगताना ऐकू येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, ते 5G सेवेसाठी प्रीपेड रिचार्ज करत आहेत. मात्र नेटवर्क व्यवस्थित मिळत नसल्याने इंटरनेट वापरण्यासोबतच फोनवरून कॉल करण्यासही अडचणी येत आहेत.
जोपर्यंत दूरसंचार कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी गावात येऊन नेटवर्कची समस्या दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करत नाहीत, तोपर्यंत तंत्रज्ञाला सोडणार नसल्याची भूमिका काही ग्रामस्थांनी घेतल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि टॉवरला बांधलेल्या तंत्रज्ञाची सुटका केली.
बिंदकी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी शैलेश सिंह यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात गावातील नागरिक मोबाइल नेटवर्कच्या समस्येमुळे नाराज असल्याचे समोर आले आहे. याच नाराजीतून त्यांनी टॉवर कर्मचाऱ्याला टॉवरला बांधल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तंत्रज्ञाने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी प्रकरण दाखल केले आहे. घटनेचा व्हिडिओ आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून, या प्रकारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.
दरम्यान, मोबाइल नेटवर्कची समस्या दूर करण्याची ग्रामस्थांची मागणी असली तरी कायदा हातात घेण्याच्या या प्रकारामुळे परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.