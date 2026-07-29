Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या वडिलांनी अखेरच्या क्षणी मुलाला दिला आयुष्यभराचा संदेश! व्हिडीओ पाहून तुम्हीही व्हाल भावूक

कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या वडिलांनी अखेरच्या क्षणी मुलाला दिला आयुष्यभराचा संदेश! व्हिडीओ पाहून तुम्हीही व्हाल भावूक

अंतिम टप्प्यात असलेल्या कॅन्सरग्रस्त  एका वडिलांनी आपला लहान मुलाशी शेवटचं बोलतानाचा एक भावनिक असा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओतुन  निरागसता आणि कौटुंबिक जबाबदारी दिसून येते, 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 29, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:56 PM IST
कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या वडिलांनी अखेरच्या क्षणी मुलाला दिला आयुष्यभराचा संदेश! व्हिडीओ पाहून तुम्हीही व्हाल भावूक
Image Credit: x

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कोहलीने मुंबईमध्ये घेतला आलिशान अपार्टमेंट! जाणून विराट-अनुष्काच्या घराची किंमतबद्दल
Virat Kohli3 min ago
2
Kumbhmela47 min ago
3
Indian railway48 min ago
4
madhya pradesh1 hr ago
5
maharashtra weather1 hr ago