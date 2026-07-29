/कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या वडिलांनी अखेरच्या क्षणी मुलाला दिला आयुष्यभराचा संदेश! व्हिडीओ पाहून तुम्हीही व्हाल भावूक

सोशल मीडियावर सध्या एका वडिलांचा आणि त्यांच्या चिमुकल्या मुलाचा भावनिक व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. असाध्य कर्करोगाशी झुंज देत असलेल्या या वडिलांनी आपल्या निधनापूर्वी मुलाशी केलेला संवाद अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू आणणारा ठरला आहे. व्हिडीओमध्ये वडील आपल्या मुलगा मंत्राला शांतपणे जवळ बसवून भविष्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगताना दिसतात. चेहऱ्यावर मास्क असलेल्या या वडिलांनी मुलाला धीर देत सांगितले की, "मी कधी दूर गेलो, तर आईचं ऐक. तिची काळजी घे. तुझ्या दोन्ही बहिणींची जबाबदारीही तू सांभाळ. माझी आठवण आली तर समज मी कायम तुझ्या आसपासच आहे."
विशेष म्हणजे, त्यांनी आपल्या मृत्यूचा थेट उल्लेख न करता अतिशय संयमाने आणि प्रेमाने मुलाला जीवनातील जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून दिली. "बाबा कुठे गेले?" असा प्रश्न विचारू नकोस, असे सांगत त्यांनी मुलाला आईचा आधार बनण्याचा सल्ला दिला. हा हृदयस्पर्शी व्हिडीओ X (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर Woke Pandemic नावाच्या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. "वडील आपल्या मुलाशी शेवटच्या वेळी बोलत आहेत." या कॅप्शनसह पोस्ट करण्यात आलेल्या या व्हिडीओला लाखो लोकांनी पाहिले असून, त्यावर भावनिक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
Father talking to his son for the last time— Woke Eminent (@WokePandemic) July 29, 2026
In a deeply moving and heartbreaking moment, a father battling terminal cancer left a poignant final message for his young son, Mantra,
Before passing away. In his last words, he gently instructed Mantra to always listen to his… pic.twitter.com/S578O8xeKX
अनेक नेटकऱ्यांनी हा व्हिडीओ पाहताना अश्रू अनावर झाल्याचे सांगितले. "कोणत्याही वडिलांवर आणि मुलावर असा प्रसंग येऊ नये", अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली. तर काहींनी त्या लहानग्याच्या निरागस चेहऱ्याकडे पाहून मन हेलावल्याचे म्हटले.
याशिवाय, संबंधित कुटुंबाला या कठीण प्रसंगातून सावरण्याचे बळ मिळो, अशी प्रार्थनाही अनेकांनी केली आहे. एका वडिलांनी आपल्या मुलासाठी शेवटच्या क्षणी दिलेला हा प्रेमाचा आणि जबाबदारीचा संदेश सोशल मीडियावर अनेकांच्या मनाला स्पर्श करून गेला आहे.