'त्या' गोष्टीवरुन सासऱ्याचा पारा चढला; सुनेवर कुऱ्हाडीने सपासप वार, रक्ताने माखलेल्या कपड्यात....

Crime News In Marathi: मेरठमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. निवृत्त जवानाने स्वतःच्याच सुनेवर कुऱ्हाडीने हल्ला केला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 8, 2025, 09:04 AM IST
Crime News In Marathi: सासऱ्यांनीच सुनेवर प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. उत्तर प्रदेशच्या मेरठमध्ये ही खळबळजनक घटना समोर आली आहे. सासऱ्यांनी रागाच्या भरात महिलेच्या गळ्यावर सपासप वार केले. हा हल्ला इतका गंभीर होता की सून रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. तर सासरा रक्ताने माखलेल्या कपड्यात पोलिस ठाण्यात पोहोचला. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. सूनेची प्रकृती गंभीर असून तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

मेरठ येथील नौचंदी ठाणे परिसरात ही घटना घडली आहे. येथील निवृत्ती सेना जवान इकबालने मंगळवारी सून हिना उर्फ राहतवर कुऱ्हाडीने वार केले. हिना रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. आरोपी सासरा सतत तिच्यावर सपासप कुऱ्हाडीने वार करत होता. जो पर्यंत हिना बेशुद्ध होत नाही तोपर्यंत तो सातत्याने तिच्यावर वार करत होता. हिनाची शुद्ध हरपल्यानंतर तो रक्ताने माखलेल्या कपड्यात पोलिस ठाण्यात पोहोचला. 

सासऱ्याने पोलिसांत कबुली दिल्यानंतर पोलिसांचे एक पथक तातडीने घरी पोहोचले. पोलिस जेव्हा घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा सून हिना रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. तर चारहीकडे फरशीवर रक्त सांडले होते. पोलिसांनी तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र हिनाची प्रकृती गंभीर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. 

घटना घडली तेव्हा हिनाचा पती मेहताब हा घरात नव्हता. त्याचवेळी हिना आणि आरोपीमध्ये क्षुल्लक कारणावरुन वाद झाला. यानंतर रागाच्या भरातच त्याने तिच्यावर अनेक वार केले. एका वारमध्येच हिना जमिनीवर कोसळली. मात्र तरीही इकबालचा राग शांत झाला नाही. तो सातत्याने तिच्यावर वार करत राहिला.

घटनेची माहिती मिळताच एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून महिलेची प्रकृती गंभीर असल्याचे समोर आले आहे. 

