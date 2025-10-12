...म्हणून बापानं 19 वर्षीय जिवंत मुलीचं घातलं श्राद्ध; जेवणाला गावाला बोलवलं

Father Shraddha ritual for daughter : कर्नाटकच्या बेळगावात जन्मदात्या बापाने आपल्या जिवंत मुलींचं श्राद्ध घातल्याची घटना घडलीय. मुलगी प्रियकरासोबत पळून गेल्याच्या रागातून बापानेही कृत्य केलंय. सोबतच बापाने संपूर्ण गावासह पै पाहुण्यानाही श्राद्ध जेवणासाठी बोलावलं होतं. जिवंत मुलीच्या श्राद्धाची घटना पाहून गावही आचंबित झालंय.
बापाने जिवंतपणीच मुलीचं श्राद्ध घातल्याची घटना कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्ह्यात घडली आहे. आपली लाडकी लेक प्रियकरासोबत पळून गेल्याचं जिव्हारी लागल्याने संतापलेल्या बापाने हे पिंडदान केलंय. एवढ्यावरच न थांबता एक तिथी काढून त्याने संपूर्ण गावासह पै-पाहुण्यांसाठी जेवणही ठेवलं होतं. मुलीचे वडील शिवगौडा पाटील यांनी गावकरी आणि नातेवाईकांच्या उपस्थितीत मुलीच्या फोटोला फुलं वाहून पिंडदान विधी केला. तसेच मृत व्यक्तीला अर्पण करतात तशीच श्रद्धांजली अर्पण केली. सोबतच या विधीत त्यांनी मुलीसोबतचे कुटुंबाचे संपूर्ण नातेसंबधही तुटल्याचं जाहीर करून टाकलंय.
रायबाग तालुक्यातील नागराळ गावातील 19 वर्षीय तरुणी सुश्मिता हिचं गावातील विठ्ठल बस्तवाडे नावाच्या 29 वर्षीय तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. दोघांचं एकमेकांवर जीवापाड प्रेम होतं. विठ्ठल बस्तवाडे हा तहसीलदार कार्यालयात ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत आहे. दोघांना एकमेकांशी लग्न करायचं होतं. पण सुश्मिताच्या कुटुंबीयांचा अशा प्रेमसंबंधांना विरोध असल्याने दोघांनी घरातून पळून जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र लाडक्या लेकीचं कृत्याने घराण्याच्या संस्काराला धक्का बसला या विचाराने वडील अत्यंत दुःखी झाले. तसेच आपल्यासाठी आता मुलगी जणू 'मेली' आहे, असे समजून त्यांनी मुलीच्या जिवंतपणीचं तिचं श्राद्ध घातलं आहे. दरम्यान अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या घटनेचा निषेध केला असून शिवगौड पाटील यांच्यावर कारवाईची मागणी केलीय.
वडिलांकडूनच मुलीचे जिवंतपणे श्राद्ध ही घटना समाजातील मानसिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. स्थानिक प्रशासनाला या प्रकारावर संवेदनशील आणि परिणामकारक उपाययोजना करावी लागणार आहे. तसेच सर्वच पालकांनी मुलाच्या व्यक्ति स्वातंत्र्यांचा आदर करायला हवा.
