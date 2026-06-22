लेकीला डॉक्टर बनवण्यासाठी बापाने जमीन विकली; प्रवेश हुकल्याने ओक्साबोक्शी रडला; नेटीझन्स भडकले, पेपर फुटतात तेव्हा...'

देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठीची सर्वात महत्त्वाची परीक्षा मानल्या जाणाऱ्या नीट संदर्भातील एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. मुलीला डॉक्टर बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एका वडिलांनी आपली जमीन विकून तिच्या शिक्षणावर खर्च केला. मात्र परीक्षा केंद्रावर काही मिनिटे उशिरा पोहोचल्यामुळे विद्यार्थिनीला परीक्षेत बसण्याची संधीच मिळाली नाही. या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. असे असले तरी नेटकऱ्यांनी नीट पेपर फुटतात तो मोठा हलगर्जीपणा असल्याचे म्हणत शिक्षण विभागाला लक्ष्य केले आहे. अशा प्रसंगात मानवी दृष्टीकोन दाखवायला हवा होता, असेही नेटिझन्स म्हणतातय.
ग्रामीण भागातील या कुटुंबाने मुलीच्या शिक्षणासाठी अनेक वर्षे मेहनत घेतली. वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याची मुलीची इच्छा होती. तिच्या कोचिंग फी, अभ्यास साहित्य आणि इतर शैक्षणिक खर्चासाठी वडिलांनी स्वतःची जमीन विकल्याची माहिती समोर आली आहे. आर्थिक अडचणी असूनही मुलीच्या भविष्यासाठी त्यांनी कोणतीही तडजोड केली नाही.
विदिशा की घटना ने दिल दहला दिया!— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) June 22, 2026
Re-NEET परीक्षा केंद्र, बायोमेट्रिक दिक्कतें और एडमिट कार्ड में गलती की वजह से तीन छात्राएं परीक्षा नहीं दे पाईं!
हर छात्रा के पीछे उनके माता-पिता भी खड़े थे! साथ थी बरसों की उम्मीदें, त्याग और सपने! जिसने भी यह पल देखा, भावुक हो गया!
पता… pic.twitter.com/RYYchyrVsC
NEET परीक्षेसाठी विद्यार्थिनी नियोजित केंद्राकडे रवाना झाली होती. मात्र वाहतूक कोंडी, प्रवासातील अडथळे किंवा वेळेचे अचूक नियोजन न होणे यांसारख्या कारणांमुळे ती केंद्रावर निर्धारित वेळेनंतर पोहोचली. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या नियमांनुसार ठराविक वेळेनंतर प्रवेश दिला जात नसल्याने तिला परीक्षा हॉलमध्ये जाण्याची परवानगी मिळाली नाही.
परीक्षा केंद्राबाहेर विद्यार्थिनी आणि तिच्या वडिलांनी अधिकाऱ्यांकडे विनंती केली. काही मिनिटांचा उशीर झाला असल्याने संधी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. मात्र नियमांमुळे प्रशासनाने प्रवेश नाकारला. मुलीला परीक्षा देता आली नाही आणि अनेक वर्षांच्या मेहनतीवर पाणी फिरल्याची भावना कुटुंबीयांनी व्यक्त केली. घटनास्थळी वडिलांना अश्रू अनावर झाल्याचे सांगितले जात आहे.
NEET सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमध्ये सुरक्षा, पारदर्शकता आणि समानता राखण्यासाठी वेळेचे कठोर नियम लागू असतात. प्रवेशद्वार बंद झाल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्याला आत प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर किमान एक ते दोन तास आधी पोहोचणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सोशल मीडियावर या घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त करण्यात आला. अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, काही मिनिटांच्या उशिरामुळे एका विद्यार्थिनीला परीक्षेपासून वंचित ठेवले जाते, पण दुसरीकडे NEET सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी समोर आल्यावर संबंधित यंत्रणांवर कठोर कारवाई का होत नाही? नेटिझन्सनी म्हटले की, लाखो विद्यार्थी वर्षभर रात्रंदिवस मेहनत करून NEET ची तयारी करतात. अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणींना सामोरे जात मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठा खर्च करतात. अशा परिस्थितीत पेपरफुटी किंवा परीक्षा व्यवस्थेतील चुका झाल्यास हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होतो. काहींनी याला "दुहेरी निकष" असे संबोधत विद्यार्थ्यांसाठी नियम कठोर आणि यंत्रणांसाठी मवाळ असल्याची टीका केली.
अनेक सोशल मीडिया पोस्टमध्ये 2024 मधील NEET वादाचा संदर्भ देण्यात आला. त्या वेळी पेपरफुटी, गुणांकनातील अनियमितता आणि ग्रेस मार्क्स यांसारख्या मुद्द्यांमुळे देशभरात आंदोलन झाले होते. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयांचे दरवाजे ठोठवावे लागले होते. त्यामुळे काही मिनिटांच्या उशिरावर विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारताना प्रशासनाने मानवी दृष्टिकोनही ठेवायला हवा होता, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले.शिक्षण व्यवस्थेतील हलगर्जीपणावरही अनेकांनी बोट ठेवले. परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहतूक, केंद्रांचे दूरचे स्थान, वेळेचे अपुरे नियोजन आणि उमेदवारांना येणाऱ्या अडचणी यांचा विचार प्रशासनाने करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. नियम महत्त्वाचे असले तरी विद्यार्थ्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीपेक्षा काही मिनिटांचा उशीर मोठा ठरू नये, अशी भावना अनेकांनी मांडली.