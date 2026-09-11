/Explained: FDA ची राज्यभर धडक कारवाई! 3 महिन्यांत 12 हजारांहून अधिक आस्थापनांची तपासणी; 67 कोटींचा अन्नसाठा जप्त!

महाराष्ट्रात अन्नाची गुणवत्ता आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) जून ते ऑगस्ट २०२६ या तीन महिन्यांत मोठी नियामक कारवाई केली आहे. राज्यभरात १२,०८३ अन्न आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत ५,२६९ सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या, ६०३ परवाने निलंबित करण्यात आले आणि सुमारे ६७.२० कोटी रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. FDAच्या ११ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकातील आकडेवारीनुसार ही कारवाई अन्न उत्पादन, विक्री, साठवणूक तसेच प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधात करण्यात आली.
जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत FDAच्या अन्न विभागाने राज्यभर १२,०८३ आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये अन्न उत्पादन आणि विक्रीची ठिकाणे, हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांशी संबंधित आस्थापने तसेच इतर खाद्य व्यवसायांचा समावेश आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा देण्यासोबतच आवश्यकतेनुसार परवाने निलंबित करण्यात आले.
तपासणीदरम्यान नियमभंग आढळलेल्या ५,२६९ आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या. तर ६०३ परवाने निलंबित करण्यात आले. विभागनिहाय पाहिल्यास पुणे विभागात ४,२६१ तपासण्या, १,३२१ सुधारणा नोटिसा आणि १६८ परवाने निलंबित करण्यात आले. कोकण विभागात ३,१४२ तपासण्या झाल्या, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात १६.०१ कोटी रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. एकत्रित आकडेवारीनुसार ६५५ FIR दाखल करण्यात आल्या आणि ८७५ व्यक्तींना अटक करण्यात आली.
FDAच्या तपासणीत हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांमध्ये गंभीर स्वच्छता व अन्नसुरक्षा त्रुटी आढळल्या. या श्रेणीतील १,८०३ तपासण्यांमध्ये ९४८ सुधारणा नोटिसा आणि १९९ परवाना निलंबनाची कारवाई झाली. काही ठिकाणी स्वच्छ पाणी व योग्य ड्रेनेजची सुविधा नसणे, रेफ्रिजरेटरमध्ये आवश्यक तापमान न राखणे आणि मोठ्या प्रमाणावर झुरळांचा प्रादुर्भाव आढळला. अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून अस्वच्छ पद्धतींचा वापर झाल्याचेही तपासणीत समोर आले.
तपासणीदरम्यान काही आस्थापनांमध्ये कच्चे चिकन उघड्या भांड्यांमध्ये ठेवलेले, चिरलेल्या भाज्या योग्य पद्धतीने साठवलेल्या नसल्याचे आढळले. त्यामुळे क्रॉस-कंटॅमिनेशनचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. अस्वच्छ फरशी, दोषपूर्ण ड्रेनेज, भिंतीवरील खराब प्लास्टर, अन्नाचे अवशेष असलेली भांडी आणि पिण्यायोग्य पाण्याच्या तपासणीच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याचेही आढळले. कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणी, लसीकरण आणि FoSTaC प्रशिक्षणाच्या नोंदींमध्येही त्रुटी आढळल्या.
महाराष्ट्रात पान मसाला, गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि तत्सम प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या उत्पादन, विक्री, वितरण आणि वाहतुकीवर १३ जुलै २०२६ पासून बंदी आहे. जून ते ऑगस्टदरम्यान या प्रतिबंधित पदार्थांविरोधात ६४४ प्रथम खबर अहवाल दाखल झाले. ८६७ व्यक्तींना अटक करण्यात आली, ११० वाहने जप्त करण्यात आली आणि १९.६२ कोटी रुपयांचा प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला. संबंधित ७९५ आस्थापनांमध्ये प्रतिबंधित पदार्थ आढळल्याची नोंद आहे.
FDAची कारवाई केवळ गुटखा-पान मसाल्यापुरती मर्यादित नव्हती. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसह इतर खाद्यपदार्थांचे ९,४८५ तपासण्या करण्यात आल्या. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये २,७६६ नमुने घेण्यात आले आणि ५.४० कोटी रुपयांचा साठा जप्त झाला. इतर खाद्यपदार्थांमध्ये खाद्यतेल, आंबे, लाडू, खवा, बेकरी पदार्थ, कँडी, गूळ, तूप, खजूर, आईस्क्रीम-कुल्फी, फ्रोजन डेझर्ट, मसाले आणि सुपारी यांचा समावेश होता. अशा विविध अन्नपदार्थांवर ६९६ धाडी टाकून ४२.१७ कोटी रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.
FDAच्या आकडेवारीनुसार दूध-दुग्धजन्य पदार्थांचा ५.४० कोटी, इतर अन्नपदार्थांचा ४२.१७ कोटी आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा १९.६२ कोटी रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. म्हणजेच एकूण जप्त साठ्याची किंमत सुमारे ६७.२० कोटी रुपये आहे. अन्नाची गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया, साठवणूक आणि विक्रीदरम्यान अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची नियमित पडताळणी सुरू असल्याचे FDAने स्पष्ट केले आहे.