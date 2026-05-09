/प्रेमात आणि युद्धात सगळं काही माफ असतं; मर्डरच्या गुन्ह्यातील प्रेमात पडली जेलर; लव्ह स्टोरीचा एण्ड अगदी फिल्मी

Jailer and Prisoner Love Story : अक्षय कुमार आणि प्रीती झिंटा या दोघांचा संघर्ष हा चित्रपटातील कहाणी रिअर लाइफमध्ये समोर आली आहे. हो, एका जेलरला आणि कैदीसोबत प्रेम झालं. हो, प्रेमात आणि युद्धात सगळं माफ असतं असं म्हटलं जातं. खूनाच्या गुन्हेसाठी एका कैद्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. ही लव्ह स्टोरी आहे मध्यप्रदेशमधील. सतनामधील केंद्रीय कारागृहात कार्यरत असलेल्या सहायक जेल अधीक्षक फिरोझा खातून आणि जन्मठेपेची शिक्षा झालेला कैदी धर्मेंद्र सिंह यांची ही लव्हस्टोरी सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनली आहे. 2007 मध्ये धर्मेंद्र सिंहला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. ही शिक्षा भोगत असताना तो जेलर असलेल्या फिरोझा खातून यांच्या प्रेमात पडला.
या प्रेम कहाणीचा शेवटही अगदी फिल्मी झाला आहे. जन्मठेपेची शिक्षा झाली असली तरी त्याच्या चांगल्या वर्तनामुळे तिला चार वर्षांपूर्वी जेलमधून सोडण्यात आलं. त्यानंतर फिरोझा खातून आणि धर्मेंद्र सिंह यांनी 5 मे रोजी हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न केलं. त्यांच्या प्रेमात धर्म त्यांनी आड येऊ दिला नाही. या लग्नाला कुटुंबाकडून साहजिकच विरोध होता. पण या प्रेम युगुलाने प्रेम विवाह करुन जगासमोर एक नवीन उदाहरण ठेवलंय.
अशी सुरु झाली प्रेम कहाणी
सतना येथील मध्यवर्ती कारागृहामध्ये फिरोझा खातून या सहायक जेल अधीक्षक (वारंट इंचार्ज) म्हणून काम करत होत्या. याच कारागृहातील कैदी धर्मेंद्र ला वारंट विभागात मदतनीस म्हणून काम दिलं होतं. या कामाच्या निमित्ताने दोघांमध्ये बोलणं सुरु झालं. या कामातूनच आधी मैत्री आणि नंतर प्रेम झालं. मग या दोघांनीही समाज आणि धर्माची पर्वा न करता आयुष्यभर एकमेकांची साथ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या लग्नाला सगळीकडून विरोध होता अशावेळी बजरंग दलाचे कार्यकर्त्यांनी त्यांना मदत केली. बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन फिरोझा यांचं कन्यादान करुन हे अनोखे लग्न करुन दिले.