महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर सलग 8 वर्ष सामूहिक बलात्कार! पोलिस अधिकाऱ्यासह इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांचे घाणेरडे कृत्य, अत्यंत धक्कादायक पद्धतीने खुलासा

महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर सलग 8 वर्ष सामूहिक बलात्कार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यासह इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांनी हे कृत्य केले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 10, 2026, 12:05 AM IST
Rajasthan Crime News : पोलिस हे जनतेचे रक्षक असतात. महिला सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांवर असते. मात्र, पोलिस दलात कार्यरत असणाऱ्या महिला कर्मचारीच असुरक्षित आहते. महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर सलग 8 वर्ष सामूहिक बलात्कार झाला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यासह इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांचे घाणेरडे कृत्य अत्यंत धक्कादायक पद्धतीने उघडकीस आले. राजस्थानमध्ये ही धक्कादाय घटना घडली आहे. 

राजस्थानमधील चुरु जिल्ह्यातील एका पोलीस ठाण्यात तैनात असलेल्या एका महिला कॉन्स्टेबलने तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यासह चार पोलीस अधिकाऱ्यांवर सामूहिक बलात्काराचे गंभीर आरोप केले आहेत. पीडित महिलेचा आरोप आहे की, 2017 ते 2025 दरम्यान तिला धमकावण्यात आले, अंमली पदार्थ पाजण्यात आले आणि पोलिस ठाण्यात आणि हॉटेलमध्ये अनेक वेळा बलात्कार करण्यात आला. पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे, सिद्धमुख पोलीस ठाण्याने गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास सुरू केला आहे. पीडितेची वैद्यकीय तपासणी देखील करण्यात आली आहे. पीडितेला बराच काळ निलंबित करण्यात आले आहे.

पीडित महिला दोन आठवड्यांपूर्वी पोलिस अधीक्षक जय यादव यांच्यासमोर हजर झाली आणि तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एसएचओ आणि इतर पोलिसांविरुद्ध दाखल झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यामुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे. महिला कॉन्स्टेबलने तिच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, 2017 मध्ये तिची सरदारशहरमध्ये विकी नावाच्या एका व्यक्तीशी भेट झाली. तो वीज विभागाच्या पथकासह तिथे आला होता. विकी, ज्याला जय बाबू म्हणूनही ओळखले जाते, त्याला काळ्या जादूची कला अवगत होती.

पीडितेचा आरोप आहे की एका कॉन्स्टेबलने तिच्यावर जादू केली आणि नंतर तिला पाणी पाजले. त्यानंतर तिची मानसिक स्थिती बिघडली आणि ती बेशुद्ध पडली. याचा फायदा घेत विकी, ज्याला जयबाबू म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. पीडितेचा आरोप आहे की एके दिवशी पहाटे 3:30 वाजता, एका कॉन्स्टेबलने तिला कर्तव्याचे कारण सांगून पोलिस ठाण्यात बोलावले. तेथून आरोपी तिला एका हॉटेलमध्ये घेऊन गेला, जिथे तिच्यावर अंमली पदार्थ पाजून बलात्कार करण्यात आला.

एसएचओने  घरी बोलावून बलात्कार केला

एका पोलिस स्टेशनच्या तत्कालीन एसएचओने तिला दलिया बनवण्याच्या बहाण्याने आपल्या क्वार्टरमध्ये बोलावले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. पीडितेचा दावा आहे की तिच्याच विभागातील कर्मचाऱ्यांनी तिच्यावर बराच काळ वारंवार बलात्कार केला. प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, पोलिस याचा गांभीर्याने तपास करत आहेत. एसपी जय यादव म्हणाले की, पीडित कॉन्स्टेबलला गैरहजर राहिल्याच्या आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपांमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून निलंबित करण्यात आले आहे. तपासाच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

