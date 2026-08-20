/आपल्यापेक्षा २२ वर्ष छोट्या विद्यार्थ्यांवर जडलं शिक्षिकेचं प्रेम, घरातून पळून गेले आणि

आग्रा : आग्रा हा प्रेमाचं प्रतिक असलेल्या ताजमहालसाठी प्रसिद्ध आहे. पण आज काल एका वेगळ्या प्रकरणामुळे या शहराला प्रसिद्धी मिळत आहे. येथील एका शिक्षिकेचं आपल्यापेक्षा २२ वर्ष लहान असलेल्या १६ वर्षीय विद्यार्थ्यावर प्रेम जडल्यामुळे एकच चर्चेचा विषय बनला आहे.
आपलं प्रेम कोणी स्वीकारणार नाही म्हणून दोघांनी घरातून पळून जाण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अमंलबजावणीही केली. नंतर ते दोघे नोएडा आणि मथुरा येथे सापडले. शिक्षिकेची मानसिक स्थिती पाहून, विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांनी त्या शिक्षिकेला माफ केले आणि तिच्यावर कायदेशीर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला.
प्रेमाला वयाचे बंधन नसते, असे अनेकदा म्हटले जाते. आग्रा येथे अशीच एक घटना समोर आली आहे, जिथे एका शिक्षिकेचे आपल्यापेक्षा २२ वर्षांनी लहान असलेल्या विद्यार्थ्यावर प्रेम जडले. ही बाब तेव्हा उघडकीस आली जेव्हा तो विद्यार्थी दोन आठवड्यांपूर्वी घरातून बेपत्ता झाला. त्याच्या कुटुंबीयांनी तो बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली आणि त्याचा शोध सुरू केला. जेव्हा ते शिक्षिकेच्या घरी पोहोचले, तेव्हा या शिक्षिकाही आपल्या घरातून गायब असल्याचे लक्षात आले.
पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, ज्यामध्ये शिक्षिका आणि विद्यार्थी एका स्कूटरवरून 'कॅन्ट रेल्वे स्टेशन'च्या दिशेने जात असताना दिसले. संबंधित विद्यार्थी १६ वर्षांचा असून तो शहरातील एका सरकारी शाळेत इयत्ता ११ वीत शिकत आहे. ४ ऑगस्ट रोजी शाळेच्या एका प्रकल्पासाठी आईकडून पैसे घेऊन तो घरातून बाहेर पडला होता, पण परतला नाही. पोलिसांनी शोध मोहीम राबवून त्या दोघांना अनुक्रमे नोएडा आणि मथुरा येथून ताब्यात घेतले.
विद्यार्थ्याने सांगितले की, त्यांनी ग्वाल्हेर आणि राजस्थानमधील अनेक ठिकाणांचा प्रवास केला होता. शिक्षिकेने कबूल केले की गेल्या एका वर्षापासून ती त्या विद्यार्थ्याकडे आकर्षित झाली होती आणि अपराधीपणाच्या भावनेमुळे तिला घरी परतण्याचे धैर्य होत नव्हते.
शिक्षिकेची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन, विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांनी कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. आग्रा शहराचे डीसीपी सय्यद अली अब्बास यांनी सांगितले की, त्या दोघांनाही सुरक्षितपणे शोधून काढण्यात आले आहे.