वर्गात महिला शिक्षिका 3 शिक्षकांसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत, शिपायाच्या लक्षात आलं अन् मग...

वासुदेव मिश्रा हायस्कूलमधील परिचारिका नीलम देवी बुधवारी सकाळी 10 वाजता गंभीर जखमी अवस्थेत डीएमसीएचमध्ये आल्यानंतर एकच खळबळ माजली. नीलम देवी त्यांनी आरोप केला की शिक्षिका, त्यांचे सहकारी संजय पासवान, रवी नंदन कुमार आणि राहुल कुमार हे कार्यालयात अश्लील कृत्ये करत होते. त्यांनी याबद्दल आक्षेप घेतला तर त्यानंतर शिक्षिकासह तिघांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात जखमी झाल्याचे तिने सांगितले. (Female teacher in an offensive position with 3 other teachers in the classroom)
बिहारमधील सिमरी इथल्या वासुदेव मिश्रा हायस्कूलमध्ये परिचारिका म्हणून काम करणाऱ्या नीलम देवी बुधवारी गंभीर जखमी अवस्थेत डीएमसीएचच्या आपत्कालीन कक्षात आली. ही घटना सकाळी 10 वाजताच्या सुमारास सिमरी पोलीस स्टेशन परिसरातील शाळेच्या कॅम्पसमध्ये घडली आहे.
जखमी नीलम देवी यांनी आपल्या जबाबात म्हटलंय की, शाळेतील शिक्षिका बुधवारी ऑफिस रूममध्ये तिच्या सहकारी शिक्षक संजय पासवान, रवी नंदन कुमार आणि राहुल कुमार यांच्यासोबत अश्लील कृत्ये करत होती. या चौघांमध्ये प्रेमसंबंध होते.
जेव्हा त्यांनी निषेध केला त्या चौघांना म्हटलं की, शाळेच्या आवारात शिक्षकांना अशा कृती करणे शोभत नाही. या कृत्याचा विद्यार्थ्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल. जर तुम्हाला काही करायचे असेल तर ते शाळेबाहेर करा. यानंतर तेव्हा सर्व शिक्षकांनी एकत्र येऊन त्यांच्यावर हल्ला केला.
पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षिकेने तिच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने मारले ज्यामुळे तिचे हाड फ्रॅक्चर झाले. इतर शिक्षकांनी तिला चापट मारली, लाथा मारल्या आणि मुक्का मारल्या आणि नंतर तिचे केस धरून जमिनीवर फेकले. हल्ल्यानंतर ती बेशुद्ध पडली होती.
ग्रामस्थ आणि शिक्षकांच्या तक्रारींनंतर शाळेत आलेले जिल्हा शिक्षण अधिकारी के.एन. सदा म्हणालं की, अध्यापन आणि शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी परिचारिकांनी एकमेकांशी समन्वय साधावा आणि ही अनुशासनही खपवून घेतली जाणार नाही. जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी असेही सांगितलं की ते परिचारिकांकडून स्पष्टीकरण मागतील.