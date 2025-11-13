English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वर्गात महिला शिक्षिका 3 शिक्षकांसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत, शिपायाच्या लक्षात आलं अन् मग...

एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. शाळेतील शिक्षिका बुधवारी ऑफिस रुममध्ये तिच्या सहकारी शिक्षक संजय पासवान, पवी नंदन कुमार आणि राहुल कुमार यांच्यासोबत अश्लील कृत्ये करत असताना सापडले.

नेहा चौधरी | Updated: Nov 13, 2025, 12:15 PM IST
वर्गात महिला शिक्षिका 3 शिक्षकांसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत, शिपायाच्या लक्षात आलं अन् मग...

वासुदेव मिश्रा हायस्कूलमधील परिचारिका नीलम देवी बुधवारी सकाळी 10 वाजता गंभीर जखमी अवस्थेत डीएमसीएचमध्ये आल्यानंतर एकच खळबळ माजली. नीलम देवी त्यांनी आरोप केला की शिक्षिका, त्यांचे सहकारी संजय पासवान, रवी नंदन कुमार आणि राहुल कुमार हे कार्यालयात अश्लील कृत्ये करत होते. त्यांनी याबद्दल आक्षेप घेतला तर त्यानंतर शिक्षिकासह तिघांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात जखमी झाल्याचे तिने सांगितले. (Female teacher in an offensive position with 3 other teachers in the classroom)

Add Zee News as a Preferred Source

बिहारमधील सिमरी इथल्या वासुदेव मिश्रा हायस्कूलमध्ये परिचारिका म्हणून काम करणाऱ्या नीलम देवी बुधवारी गंभीर जखमी अवस्थेत डीएमसीएचच्या आपत्कालीन कक्षात आली. ही घटना सकाळी 10 वाजताच्या सुमारास सिमरी पोलीस स्टेशन परिसरातील शाळेच्या कॅम्पसमध्ये घडली आहे. 

जखमी नीलम देवी यांनी आपल्या जबाबात म्हटलंय की, शाळेतील शिक्षिका बुधवारी ऑफिस रूममध्ये तिच्या सहकारी शिक्षक संजय पासवान, रवी नंदन कुमार आणि राहुल कुमार यांच्यासोबत अश्लील कृत्ये करत होती. या चौघांमध्ये प्रेमसंबंध होते.

जेव्हा त्यांनी निषेध केला त्या चौघांना म्हटलं की, शाळेच्या आवारात शिक्षकांना अशा कृती करणे शोभत नाही. या कृत्याचा विद्यार्थ्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल. जर तुम्हाला काही करायचे असेल तर ते शाळेबाहेर करा. यानंतर तेव्हा सर्व शिक्षकांनी एकत्र येऊन त्यांच्यावर हल्ला केला.

पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षिकेने तिच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने मारले ज्यामुळे तिचे हाड फ्रॅक्चर झाले. इतर शिक्षकांनी तिला चापट मारली, लाथा मारल्या आणि मुक्का मारल्या आणि नंतर तिचे केस धरून जमिनीवर फेकले. हल्ल्यानंतर ती बेशुद्ध पडली होती.

ग्रामस्थ आणि शिक्षकांच्या तक्रारींनंतर शाळेत आलेले जिल्हा शिक्षण अधिकारी के.एन. सदा म्हणालं की, अध्यापन आणि शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी परिचारिकांनी एकमेकांशी समन्वय साधावा आणि ही अनुशासनही खपवून घेतली जाणार नाही. जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी असेही सांगितलं की ते परिचारिकांकडून स्पष्टीकरण मागतील.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
school teachersBihar school teachersimmoral actsemployee assaultedDarbhanga school incident

इतर बातम्या

Public Holiday : 14 नोव्हेंबरला शाळा - कॉलेजला सुट्टी; ऑफिस...

भारत