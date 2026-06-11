/खासगी शाळांतील महिला शिक्षकांनाही मिळणार सरकारी शिक्षकांइतकेच अधिकार; हायकोर्टचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Private Schools Facility: दिल्ली उच्च न्यायालयाने खासगी शाळांमध्ये कार्यरत महिला शिक्षकांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत त्यांनाही सरकारी शाळांतील शिक्षकांप्रमाणे ‘चाइल्ड केअर लीव्ह’ (CCL) मिळण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे दिल्लीतील हजारो महिला शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने हा लाभ महिलांच्या समानतेच्या आणि रोजगारातील न्यायाच्या तत्त्वांशी जोडला आहे.
मान्यताप्राप्त खासगी शाळांमधील शिक्षकांना रजेच्या बाबतीत सरकारी शाळांतील शिक्षकांइतकेच अधिकार मिळाले पाहिजेत. केवळ शाळा खासगी असल्यामुळे महिला शिक्षकांना हा लाभ नाकारता येणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे.
न्यायालयाने दिल्ली शालेय शिक्षण नियम, 1973 मधील नियम 111 चा आधार घेतला. या नियमानुसार मान्यताप्राप्त खासगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच रजा आणि इतर सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे चाइल्ड केअर लीव्हचा लाभही खासगी शाळांतील शिक्षकांना लागू होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा खटला एका खासगी शाळेतील शिक्षिकेने दाखल केला होता. बारावीमध्ये शिकणाऱ्या मुलावर शैक्षणिक ताण असल्याने त्याची काळजी घेण्यासाठी तिने रजेची मागणी केली होती. मात्र शाळेने ती मंजूर केली नव्हती. त्यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला आणि अखेर उच्च न्यायालयाने शिक्षिकेच्या बाजूने निर्णय दिला.
केंद्रीय नागरी सेवा (CCS) नियमांनुसार महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळात एकूण 730 दिवसांची चाइल्ड केअर लीव्ह घेता येते. ही रजा मुलांच्या शिक्षण, परीक्षा, आजारपण किंवा संगोपनासाठी वापरता येते. साधारणतः पहिल्या दोन मुलांसाठीच हा लाभ उपलब्ध असतो.
या निर्णयामुळे खासगी शिक्षण क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना अधिक बळ मिळाले आहे. मुलांच्या संगोपनासाठी आवश्यक वेळ देताना करिअर आणि कुटुंब यामध्ये समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. तसेच रोजगार क्षेत्रात समानतेचा सिद्धांत अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.