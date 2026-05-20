संपूर्ण देशभरात जन्मदर घटत आहे. अशातच एक राज्य आहे जिथे महिला सर्वादिक मुलांना जन्म देतात. भारतातील कोणत्या राज्यात महिला सर्वाधिक मुलांना जन्म देतात. राज्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल.
Fertility Rate India: वाढत्या लोकसंख्ये एकेकाळी भारत चिंताग्रस्त होता. आता या विरोधात चित्र निर्माण झाले आहे. भारतात सातत्याने जन्दर घटत आहे. देशातील जन्मदर सातत्याने घटत आहे. यामुळेच, एकेकाळी 'लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब' या घोषणेचा पुरस्कार करणारी राज्य सरकारे, आता तिसऱ्या आणि चौथ्या अपत्यासाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर करत आहेत. असे असेल तरी एक राज्य आहे जिथे महिला सर्वाधिक मुलांना जन्म देत आहेत. जाणून घेऊया हे राज्य कोणते?
आंध्र प्रदेशात एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी मोठ्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एका नवीन प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेची संपूर्ण देशात चर्चा आहे. 'स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र' कार्यक्रमादरम्यान बोलताना, त्यांनी राज्यातील घटत्या लोकसंख्या वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली. तिसऱ्या व चौथ्या अपत्याचे स्वागत करणाऱ्या कुटुंबांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा त्यांनी केली.
आंध्र प्रदेशचा सातत्याने घटणारा जन्मदर, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. सध्या हा दर सुमारे 1.7 असा आहे. भारतातील सरासरी महिला प्रजनन दर 2.0 आहे, जो लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी किमान 2.1 असायला हवा. आंध्र प्रदेशप्रमाणेच, देशात अशी अनेक राज्ये आहेत जी या सरासरीपेक्षा खूपच खाली घसरली आहेत. पूर्वी स्त्रिया सरासरी 6 मुलांना जन्म देत होत्या. आता हे प्रमाण 2 अपत्या पेक्षा कमी झाले आहे. देशाचा एकूण प्रजनन दर (TFR) एकेकाळी 6.2 होता. 1950 च्या दशकात, एक सामान्य स्त्री सरासरी 6.2 मुलांना जन्म देत असे. 1980 च्या दशकात, हे प्रमाण सरासरी 4.5 होते. तेव्हा भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत होती. यामुले सरकारने कुटुंब नियोजनाच्या योजना राबवल्या. "लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब" अशी घोषणा करण्यात आली. ही योजना यश्वसी झाली पण भारताचा जन्मदर घटला आहे.
2000 च्या दशकात भारतातील प्रजनन दर 3.2 पर्यंत घसरला. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, 2015 मध्ये हा दर 2.2 होता. 2019 पर्यंत तो साधारणपणे तसाच राहिला, परंतु 2023 च्या ताज्या अहवालानुसार तो 2.0 पर्यंत घसरला. यापैकी, शहरी भागातील प्रजनन दर केवळ 1.6 पर्यंत घसरला आहे, तर ग्रामीण भागात तो सुमारे 2.1 आहे.
भारताचा सध्या जन्म दर पाहता बिहारमध्ये सर्वाधिक प्रजनन दर आहे. बिहारमधील महिला सर्वाधिक मुलं जन्माला घालतात. बिहारमध्ये एकूण प्रजनन दर 2.8 ते 3 च्या दरम्यान आहे. याचा अर्थ असा की, राज्यातील महिला त्यांच्या आयुष्यात सरासरी सुमारे तीन मुलांना जन्म देतात.
मेघालय राज्य दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. 2.9 च्या एकूण प्रजनन दरासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर उत्तर प्रदेशात हा दर 2.4 ते 2.7 च्या दरम्यान नोंदवला गेला आहे. झारखंडचा प्रजनन दरही 2.3 असून तो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
सिक्कीममध्ये देशातील सर्वात कमी प्रजनन दरांपैकी एक आहे, जो सुमारे 1.1 असून, पिढ्यानपिढ्या स्थिर लोकसंख्या वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पातळीपेक्षा खूपच कमी आहे.
दिल्लीसारख्या शहरी भागांमध्ये एकूण प्रजनन दर 1.2 ते 1.4 च्या दरम्यान आहे. बदलती जीवनशैली आणि उशिरा कुटुंब नियोजनामुळे गोवा आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये हा दर सुमारे 1.3 इतका आहे.
केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशसह दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही जन्मदरात मोठी घट झाली असून, तेथील महिला सरासरी केवळ 1.4 ते 1.6 मुलांना जन्म देत आहेत.
NFHS-5 आणि SRS च्या आकडेवारीनुसार, भारताचा एकूण प्रजनन दर आता सुमारे 2.0 पर्यंत घसरला आहे. यावरून असे दिसून येते की देश हळूहळू लोकसंख्या स्थिरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.