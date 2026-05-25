मध्यपूर्वेतील संकटादरम्यान पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींवर निर्मला सीतारमण यांचं मोठं विधान; तीन 'F' चा उल्लेख, 'देशाची आर्थिक...'

Fuel Price Hike: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर नकारात्मक गोष्टींना खतपाणी घातल्या जाणाऱ्या निराशाजनक वातावरणावर टीका केली. देशात भीती पसरण्याचा धोका पत्करणे देशाला परवडणारे नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Nirmala Sitharaman on Fuel Price Hike: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यास महसुलाचे सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल असं सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची गरजही बोलून दाखवली. देशात भीती पसरवण्याचा धोका पत्करणं भारताला परवडणारं नाही असंही त्यांनी सांगितलं. देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये पुन्हा एकदा वाढ झाली असतानाच त्यांनी हे विधान केलं आहे.
देशात इंधनाच्या किंमतीत 10 दिवसात चौथ्यांदा वाढ झाली आहे. सोमवारी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपये 61 पैसे आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 2 रुपये 71 पैशांची वाढ झाली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर परिणाम झाला आहे.
भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेच्या (SIDBI) 37 व्या वर्धापन दिनानिमित्त बोलताना, सीतारमण यांनी पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा पुन्हा एकदा उल्लेख केला. तसंच त्यांनी मोदींच्या आवाहनानंतर नकारात्मक चर्चांमुळे निर्माण झालेल्या निराशावादी वातावरणावर टीका केली. देशात भीती पसरण्याचा धोका पत्करणे देशाला परवडणारे नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच, नागरिकांमध्ये शब्द आणि कृती या दोन्ही माध्यमांतून आत्मविश्वास निर्माण करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
मध्यपूर्वेतील संकटाला आता तीन महिने पूर्ण होतील. यावरुनच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इंधन (Fuel), खतं (Fertilizer) आणि परकीय चलन (Forex) या तीन F वर लक्ष्य केंद्रीत करण्याचं आवाहन केलं आहे. जागतिक अनिश्चितता असूनही, भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं. वाढत्या जागतिक दबावांकडेही लक्ष वेधत अर्थमंत्र्यांनी नमूद केलं की, खतांच्या किमती अकल्पनीय पातळीवर पोहोचल्या आहेत, तर सोन्याच्या उच्च किमतींमुळे बाह्य आघाडीवर काही आव्हाने निर्माण होत आहेत.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, काही लोक ही स्थिती म्हणजे जणू काही सर्व काही विखुरलं जात आहे असं दर्शवत आहेत. मात्र असं काही नाही. बाहेरील कारणांमुळे आपल्यासमोर ही आव्हानं उभी राहिली आहेत हे समजून घेतलं पाहिजेत. भारतात देशांतर्गत आर्थिक स्थिती आजही सकारात्मक आणि मजबूत आहे.