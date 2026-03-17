एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी फुटणार महागाईचा बॉम्ब; कुठं मोजावे लागणार जास्त पैसे?

Money News : एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून काय महागणार, काय स्वस्त होणार? सामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणारी बातमी. दरवाढीमागचं नेमकं कारण काय? पाहा सविस्तर वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Mar 17, 2026, 12:37 PM IST
Money News : आखाती देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या युद्धामुळं जगभरातील आयात आणि निर्यात व्यापारावर थेट परिणाम झाले. ज्याचा परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होत असतानाच महागाईचा आणखी एक बॉम्ब एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी फुटणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंपासून काही चैनीच्या वस्तूसुद्धा येत्या महिन्यापासून महागणार आहेत. ज्यामुळं येत्या काळात खर्च करताना ही जुळवाजुळव घाम फोडणार असंच चित्र पाहायला मिळत आहे. 

एकाएकी इतकी का वाढणार महागाई? 

महागाईमागचं थेट कारण ये युद्ध नसून, त्याच्या दुसऱ्याच एका कारणानं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. हे कारण म्हणजे बहुतांश सामानाच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि ट्राम्सपोर्टसह शिपिंगमध्ये झालेली दरवाढ. प्राथमिक माहिती आणि तज्ज्ञांच्या तर्कानुसार एप्रिल महिन्यापासून काही वस्तूंचे दर 5 ते 6 टक्क्यांनी वाढू शकतात. 

कच्च्या मालाची दरवाढ 

अहवालानुसार अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांचे दर वाढवण्याता निर्णय आणि तयारी केली असून, यामध्ये प्लास्टिक, रेजिन आणि पॉलिमरचाही समावेश असल्यनं दरवाढ झाली आहे. या कच्च्या मालाचा वापर विद्युत उपकरणं, ऑटोमोबाईल बनवण्यासाठी केला जातो. याशिवाय आंतरराष्ट्रीयस्तरावरही फ्रेट रेटमध्ये वाढ झाल्यामुळ कच्चा माल तयार करण्यापासून तो बाजारांपर्यंत पोहोचवण्यापर्यंत अधिक खर्च होत आहे. 

टीव्ही आणि फ्रीज महागणार 

एप्रिल महिन्यापासून टीव्ही आणि फ्रीजसह एअर कंडिशनरही महागणार आहेत. याशिवाय घरगुती वापरातील इतर उपकरणांची दरवाढही सामान्यांवर शेकणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार या किमतींमध्येसुद्धा 5 ते 6 टक्क्यांनी दरवाढ होऊ शकते. याशिवाय शूज, कृत्रिम धागे, घर सजावटीसाठीचे रंगसुद्धा 9 ते 10 टक्क्यांनी महागणार आहेत. 

कारच्या किमती महागणार 

काही कार निर्मात्या कंपन्या आगामी काळात 2 ते 3 टक्क्यांनी त्यांच्या कारचे दर वाढवण्याच्या विचारात आहेत. काही लक्झरी कार निर्मात्या कंपन्यांनी आधीच याबाबतची घोषणा केली असून, यामध्ये  Mercedes-Benz आणि Audi चा समावेश आहे. 

वस्तूस्थिती पाहता भारतीय रुपयाची किंमत अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत साधारण 2 टक्क्यांनी कमकुवत झाली असून, जेव्हा रुपयाची किंमत पडते तेव्हा परदेशातून येणारं सामानही महागतं आणि याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या उत्पादनक्षमतेवरही होताना दिसत आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

