/ATM, पॅन, UPI, FD रेट, PF अन्..; 1 जूनपासून तुमचा खिसा अधिक रिकामा होणार! 8 नवे नियम वाचाच

Financial Changes From June 1: उद्यापासून म्हणजेच 1 जून 2026 पासून भारतामध्ये सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या दैनंदिन गोष्टींमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम करणाऱ्या युपीआय पेमेंट, गॅसची बिलं, बँका, सोलार पॅनल्स, प्रवासावर थेट परिणाम होणार आहे. या गोष्टी नेमक्या कोणत्या आणि त्यामध्ये काय बदल होणार जाणून घेऊयात....
1. युपीआय पेमेंटमध्ये बदल: युपीआय पेमेंटमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता पैसे पाठवताना क्यूआर कोड स्कॅन केला किंवा मोबाइल नंबर टाकल्यास युझरचे बँक-नोंदणीकृत नाव स्क्रीनवर दिसेल. ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने हा निर्णय घेतला आहे. चुकीच्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्याचा धोका यामुळे कमी होईल.
2. एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत बदल: दर महिन्याच्या एक तारखेला तेल कंपन्या गॅसच्या किंमतींचा आढावा घेतात. जागतिक तणावामुळे पुरवठा प्रभावित झाल्याने घरगुती (14.2 किलो) आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किंमती वाढू शकतात असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. यामुळे महिन्याचं बजेट कोलमडू शकतं.
3. एटीएम व्यवहारांमध्ये बदल: एटीएम व्यवहार शुल्कात बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. एचडीएफसी, पीएनबीसारख्या अनेक बँका कार्ड वापरण्याची मोफत मर्यादा संपल्यानंतर कॅश काढणे, बॅलन्स चेक, मिनी स्टेटमेंटसाठी अधिक पैसे आकारु शकते. त्यामुळे कार्डचे व्यवहार महाग होऊ शकतात. युपीआय एटीएमद्वारे कॅश काढण्याचे नियमही बदलू शकतात. छोट्या व्यवहारांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो.
4. सोलर पॅनलसाठी नवे नियम: सरकारी अनुदान, नेट-मीटरिंग किंवा सबसिडी योजनांसाठी केवळ एएलएमएण लिस्टेड पॅनल/सेल वापरणे अनिवार्य असणार आहे. ‘सूर्य घर’ योजनेसाठीही हे लागू असेल. त्यामुळेच सोलार पॅनलची किंमत वाढू शकते.
5. पॅन कार्ड नियम: पॅन कार्ड नियमांमध्ये एका बाजूने सवलत दिली जाईल तर दुसरीकडून नियम अधिक कठोर होतील. ₹50000 पर्यंत रोख जमा करण्यासाठी पॅन कार्ड अनिवार्य नसेल. मालमत्ता खरेदी-विक्रीबद्दल बोलायचं झालं तर ₹10 लाखांऐवजी ₹20 लाखांपर्यंत 'पॅन कार्ड'ची गरज नाही; पण ₹45 लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार, गिफ्ट डीड, जॉइंट डेव्हलपमेंटसाठी पॅन अनिवार्य असेल.
6. एफडी व्याजदर (संभाव्य) आरबीआयची एपीसी बैठक 3-5 जूनदरम्यान होत असून नंतर एफडीचे दर बदलू शकतात. रेपो रेट आणि पर्यायाने गृहकर्जाबरोबरच सर्व कर्जांचा हफ्ता प्रभावित होऊ शकतो.
7. प्रॉव्हिडंट फंड नियम: पीएफ पैसे युपीआयद्वारे काढण्याची सुविधा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ईपीएफओची यासाठीची तयारी पूर्ण झाल्याचं वृत्त आहे.
8. रेल्वे मार्गात बदल: ट्रॅक अपग्रेडिंगमुळे 77 गाड्या रद्द किंवा मार्ग बदलण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांवर याचा परिणाम होणार आहे. प्रवासापूर्वी गाड्यांचं स्टेटस तपासणं फायद्याचं ठरु शकतं.