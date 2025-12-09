10,00,00,00,000 रुपयांचा दंड; IndiGo एअरलाईन्सवर सरकारची सर्वात मोठी कारवाई; 8 दिवसांत 4500 विमाने रद्द

Indigo Crisis : अनेक प्रयत्नांनंतरही इंडिगो एअरलाइन्स अद्यापही संकटातून बाहेर पडलेली नाही. उड्डाणे रद्द होण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. विमान वाहतूक नियामक डीजीसीएची कडक भूमिकाही वाढत आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (एमओसीए) एअरलाइनविरुद्ध महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे, इंडिगोच्या हिवाळ्यातील वेळापत्रकात वाढ कमी केली आहे. 5 टक्के उड्डाणे कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. एका अहवालात अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने असेही म्हटले आहे की मंत्रालय इंडियागो एअरलाइन्सवर 1,000 कोटी रुपयांपर्यंतचा मोठा दंड आकारण्याचा विचार करत आहे.
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय इंडिगोच्या अलिकडच्या देशव्यापी उड्डाण रद्दीकरण आणि विलंबाची चौकशी करण्यासाठी एक संसदीय समिती स्थापन करू शकते. प्रस्तावित समिती या संकटाची मूळ कारणे तपासेल आणि एअरलाइनविरुद्ध संभाव्य दंडात्मक आणि दंडात्मक कारवाईची शिफारस देखील करू शकते. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार सर्व शक्यतांचा विचार करत आहे आणि कोणत्याही कारवाईची कायदेशीर छाननी करावी लागेल. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की इंडिगो एअरलाइन्सला न्यायालयात अशा दंडाला सामोरे जावे लागेल हे स्पष्ट आहे. त्यांनी असा अंदाज व्यक्त केला की मंत्रालय इंडिगोवर 1,000 कोटी पर्यंतचा मोठा दंड आकारण्याची शक्यता विचारात घेत आहे. दरम्यान, इंडिगोच्या विमान संकटात घट होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत आणि प्रवासी घाबरलेल्या स्थितीत आहेत.
इंडिगोच्या उड्डाण रद्द करण्याच्या ताज्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, एका आठवड्यात 4,500 हून अधिक इंडिगो उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत आणि हा ट्रेंड सुरूच आहे. मंगळवारीही 500 उड्डाणे रद्द झाल्याचे वृत्त आहे. विमान वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू यांच्या घोषणेनंतर, एअरलाइन्सचे हिवाळी वेळापत्रक 5 टक्केने कमी करण्यात आले आहे. आतापर्यंत, या संकटाच्या काळात, एअरलाइन्सने 745 कोटी रुपयांचे तिकीट परतफेड (इंडिगो तिकीट परतफेड) जारी केले आहे.
गेल्या आठवड्यात इंडिगोच्या अंतर्गत समस्यांमुळे प्रवाशांना झालेल्या मोठ्या गैरसोयीची चौकशी सुरू आहे, ज्यामध्ये क्रू रोस्टर, फ्लाइट वेळापत्रक आणि खराब कम्युनिकेशन यांचा समावेश आहे. सीईओंनी सांगितले की 6 डिसेंबरपर्यंत रद्द झालेल्या सर्व फ्लाईटचा 100 टक्के परतावा दिला जाईल. उर्वरित परतावा प्रक्रिया करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या बॅगा शक्य तितक्या लवकर परत करण्यासाठी कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.