/उद्योजकाच्या मुलाचं धर्मांतर! निकाह लावून स्विकारायला लावला इस्लाम; दाढी वाढवून रोज करत होता नमाज पठण; वडिलांचे धक्कादायक आरोप

Businessman Son Converted To Islam: औषध व्यावसायिकाच्या एकुलत्या एक मुलाचं इस्लाममध्ये धर्मांतर करत त्याचं नाव बदलून 'रहमान' ठेवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इतकंच नाही, तर त्याचा जीम ट्रेनरशी गुप्तपणे निकाहही लावून देण्यात आला होता. पोलिसांनी याप्रकरणी जीम ट्रेनर तरुणी, तिचं कुटुंबीय आणि तीन मौलवींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. उत्तर प्रदेशातील शामली येथे ही घटना घडली असून, यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. जीम ट्रेनरने आपल्या मुलाला जाळ्यात अडकवलं असा त्याच्या वडिलांचा आरोप आहे.
जिल्हा केमिस्ट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि नामांकित व्यावसायिक देवराज मलिक यांनी 25 वर्षीय जीम ट्रेनर चांदनी कुरेशी आणि तिच्या कुटुंबीयांवर आपला 27 वर्षीय मुलगा आयुष मलिक याला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप केल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आलं.
तक्रारीनुसार, बी-फार्म (B-Pharma) पदवी पूर्ण केल्यानंतर पाच वर्षांपूर्वी आयुष एका स्थानिक जीममध्ये जाऊ लागला. आयुष मेडिकल स्टोअर चालवायचा. जीममध्ये जाऊ लागल्यानंतर त्याची ओळख चांदनीशी झाली. चांदनी जीम ट्रेनर म्हणून काम करत होती. कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, या संबंधांमुळे कालांतराने धर्मांतर झाले आणि सुमारे चार वर्षांपूर्वी गुपचूप 'निकाह' (विवाह) पार पडला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यावसायिकाने आरोप केला आहे की, त्यांच्या मुलाचं नाव बदलून आयुष मलिक ऐवजी रहमान ठेवण्यात आलं. त्याने इस्लामी पद्धतींचं पालन करण्याससही सुरुवात केली होती. त्याने दाढी वाढवली होती, टोपी घालू लागला होता आणि रोज मशिदीतही जात असे. आयुषचे दाढी वाढवलेले आणि नमाज पठण करतानाचे फोटोही समोर आले आहेत.
4 जून रोजी उद्योजकाच्या मुलाचं धर्मांतर झाल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर हे प्रकरण तापलं, या व्हिडीओमुळे हिंदू संघटनांनी संबंधित तरुणीच्या घराबाहेर आंदोलनाला सुरुवात केली.
आपल्या तक्रारीत मलिक यांनी आरोप केला की, चांदनी तिचे कुटुंबातील सहा सदस्य आणि तीन धर्मगुरूंनी मिळून त्यांच्या मुलाचं धर्मांतर करण्याचा कट रचला आणि अनेक वर्षांपासून त्यांच्याकडून पैसे उकळले. त्यांनी असाही दावा केला की, यासाठी निकाहनामा (विवाहाचा दस्तऐवज) बनावटरीत्या तयार करण्यात आला होता आणि धर्मांतराला विरोध केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी त्या कुटुंबाला देण्यात आली होती.
"आम्ही हिंदू आहोत आणि नियमितपणे हनुमान मंदिरात जातो. आमच्या मुलावर मानसिक दबाव टाकण्यात आला आणि त्याला धर्मांतर करण्यास भाग पाडले गेले, असा आम्हाला संशय आहे," असं मलिक यांनी म्हटलं आहे.
तक्रार मिळाल्यानंतर, पोलिसांनी चौकशीसाठी चांदनी कुरेशी आणि तिच्या वडिलांना ताब्यात घेतलं. शामलीचे पोलीस अधीक्षक एन. पी. सिंग यांनी गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती दिली आहे. बळजबरीने धर्मांतर, सक्ती किंवा खंडणीच्या आरोपांची पोलिसांनी अद्याप खातरजमा केलेली नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एफआयआरमधील सर्व दाव्यांची पडताळणी केली जात आहे आणि पुढील कारवाई तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांवर अवलंबून असेल.