फायर इंडिया- भारतातील अग्निसुरक्षा चळवळीचं अग्रगण्य व्यासपीठ

1994 पासून उद्योगसेवा करत, नवनवीन तंत्रज्ञानाचं प्रदर्शन आणि सुरक्षित शहरांच्या उभारणीत फायर इंडियाची महत्त्वपूर्ण भूमिका

Updated: Sep 24, 2025, 01:41 PM IST
FIRE INDIA fire safety industry and features the latest in trends

भारतामध्ये शहरं विस्तारत आहेत, उद्योग वाढत आहेत, आणि त्याचबरोबर आग लागण्याचा धोका देखील वाढतो आहे. कारखाने, रुग्णालयं, कार्यालयं, निवासी संकुले सर्वच ठिकाणी अग्निसुरक्षा ही आता केवळ नियम पाळण्यापुरती मर्यादित राहिली नाही. तर ती जीवन वाचवण्याची, मालमत्ता जपण्याची आणि आपत्तीला सज्ज राहण्याची गरज बनली आहे. या ध्येयासाठी जवळपास तीन दशकांपासून सातत्याने कार्यरत असलेलं एक व्यासपीठ म्हणजे फायर इंडिया भारतातील सर्वात मोठं आणि जुनं आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन, ज्याचं केंद्रबिंदू आहे अग्निसुरक्षा व आपत्ती व्यवस्थापन.

विश्वासार्ह नाव  1994 पासून आजपर्यंत

1994 मध्ये सुरुवात झालेल्या फायर इंडियाने अग्निसुरक्षा क्षेत्रात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आज, हे व्यासपीठ जगभरातील आणि देशातील उत्पादक, पुरवठादार, तज्ज्ञ आणि धोरणकर्त्यांना एकत्र आणतं, जे नाविन्यपूर्ण उपाय, स्मार्ट तंत्रज्ञान आणि सक्षम सुरक्षा प्रणाली सादर करतात. अलिकडच्या आवृत्तीत फायर इंडियाने 200+ प्रदर्शक, 500+ ब्रँड्स आणि 20+ देशांमधून आलेले 22,000+ उद्योगक्षेत्रातील अभ्यागतांचं स्वागत केलं. यावरून या कार्यक्रमाचं महत्त्व केवळ भारतापुरतं मर्यादित नसून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही किती वाढलं आहे, हे स्पष्ट होतं.

नवनवीन आणि वास्तवाशी सुसंगत उपाय

फायर इंडियामध्ये AI-आधारित फायर अलार्म, स्वयंचलित स्प्रिंकलर्स, अग्निरोधक साहित्य, फायर फायटिंग रोबोट्स, थर्मल कॅमेरे, धूर नियंत्रण प्रणाली यांसारख्या अत्याधुनिक उत्पादनांचं प्रदर्शन होतं.
या सर्व तंत्रज्ञानाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते प्रत्यक्ष भारतीय परिस्थितीशी सुसंगत असतात, कारण येथे अग्निशमन अधिकारी, औद्योगिक सुरक्षा प्रमुख, नगररचनाकार अशा प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या तज्ञांचंही मत घेतलं जातं.

भारतातून जगभर मेड-इन-इंडिया नवकल्पना

फायर इंडियाचं एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे इथे ‘मेड-इन-इंडिया’ नवकल्पनांना प्रमुख स्थान दिलं जातं. स्मार्ट फायर डिटेक्शन सिस्टिम्सपासून अत्याधुनिक बचाव साधनं, अग्निशमन वाहने यापर्यंत अनेक भारतीय उत्पादने आता इतर देशांतही वापरली जात आहेत. HD Fire, Shah Bhogilal Jethalal & Bros, NewAge, Safex Fire Services, Nitin Fire Protection Industries यांसारख्या नामांकित भारतीय कंपन्यांनी फायर इंडियाच्या माध्यमातून नवनवीन उत्पादनं लाँच केली आहेत आणि जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली आहे.

व्यवसाय आणि संधींचं केंद्र

फायर इंडिया हे केवळ प्रदर्शन नसून एक मोठं व्यावसायिक व्यासपीठ आहे. इथे उत्पादकांना नवे ग्राहक मिळतात, वितरकांशी संपर्क होतो, सरकारी संस्थांशी भागीदारी होते, आणि गुंतवणूकदारांना नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्स सापडतात हे सगळं एकाच छताखाली.

भारत-केंद्रित दृष्टिकोनासह जागतिक जोडणी

अमेरिका, जर्मनी, यूएई, युनायटेड किंगडम, जपान यांसारख्या अनेक देशांतील कंपन्या फायर इंडियामध्ये सहभागी होतात. अशा जागतिक सहभागामुळे तंत्रज्ञान आणि अनुभव यांची देवाणघेवाण होते, ज्यामुळे भारतातील अग्निसुरक्षा मानकं उंचावतात. परंतु या सर्व जागतिकतेतही फायर इंडियाचं लक्ष भारतीय गरजांवर असतं आपल्या शहरांना अधिक सुरक्षित करणं, कारखान्यांना सक्षम बनवणं आणि सार्वजनिक इमारतींना सज्ज ठेवणं.

सुरक्षित भविष्याकडे वाटचाल

दरवर्षी आयोजित होणारं फायर इंडिया हे फक्त एक इव्हेंट नसून, जिव वाचवणाऱ्या कल्पनांचं आदान-प्रदान, नव्या भागीदाऱ्यांची सुरुवात आणि महत्त्वाचे निर्णय होण्याचं एक केंद्र आहे. जर तुम्हाला सुरक्षित शहरं, स्मार्ट उपाय आणि भविष्यासाठी सज्ज पायाभूत सुविधा यांची काळजी असेल तर फायर इंडिया हे व्यासपीठ तुम्ही नक्कीच पाहिलं पाहिजे. 

अधिक माहितीसाठी भेट द्या: www.fireindia.net 

