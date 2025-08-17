English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बाइकवरुन आले, एल्विश यादवच्या घरावर 25-30 गोळ्या झाडल्या अन्...; वडिलांनी सांगितला थरारक घटनाक्रम

Youtuber Elvish Yadav: युट्यूबर एल्विश यादवबद्दल मोठी बातमी समोर येत आहे. त्याचा गुरुग्रामधील घरावर बाइकवरुन आलेल्या अज्ञातांनी 25-30 राउंड गोळ्या झाडल्या आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 17, 2025, 10:38 AM IST
Elvish Yadav house Firing : बिग बॉस ओटीटी 2' विजेता युट्यूबर एल्विश यादवच्या घरी अज्ञात व्यक्ती बाइकवरुन आलेत आणि त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना आज म्हणजेच 17 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. गोळीबाराच्या वेळी केअरटेकर तसंच युट्यूबरची आई सुषमा यादव आणि वडील राम यादव घरात उपस्थित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सेक्टर 56 पोलीस स्टेशन पोलीस चौकी घटनास्थळी पोहोचली आणि त्यांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. या घटनेत कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. (firing 15 20 rounds house at bigg boss ott 2 winner and youtuber elvish yadav)

काय आहे प्रकरण?

एल्विश यादव हा त्याच्या यूट्यूब आणि सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटीजसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. गोळीबारानंतर लगेचच गुरुग्राम पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी तिथे पोहोचले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. पोलिसांनी घटनेच्या वेळी घरात उपस्थित असलेल्यांच्या सुरक्षिततेबद्दलही विचारपूस केली. त्याच्या घरी 25-30 राउंड गोळीबार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून परिसराला घेराव घातला आणि संशयितांचा शोध सुरू केल्याचा वृत्त आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी जवळील सीसीटीव्ही कॅमेरे स्कॅन करण्यास सुरुवात केली आहे. हल्लेखोरांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. एल्विश वडील यांनी सांगितलं की, घटनेच्या वेळी ते आणि त्यांची पत्नी घरात झोपले होते. तर एल्विश हा कामानिमित्त घराबाहेर गेला होता. तसंच त्यांनी सांगितलं की, सीसीटीव्हीमध्ये तीन अज्ञात व्यक्तीने गोळीबार केल्याच दिसून येत आहे. 

FAQ 

1. एल्विश यादवच्या घरी गोळीबाराची घटना काय आहे?

17 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 5:30 ते 6:00 वाजेच्या सुमारास गुरुग्राममधील सेक्टर 57 येथील बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता आणि युट्यूबर एल्विश यादवच्या घराबाहेर तीन अज्ञात बाइकस्वारांनी 25-30 राउंड गोळीबार केला. हल्लेखोरांनी गोळीबार करून घटनास्थळावरून पळ काढला.

2. गोळीबाराच्या वेळी घरात कोण उपस्थित होते?

गोळीबाराच्या वेळी एल्विश यादवच्या घरी त्याचे वडील राम अवतार यादव, आई सुषमा यादव आणि केअरटेकर उपस्थित होते. एल्विश स्वतः कामानिमित्त घराबाहेर होता.

3. या घटनेत कोणी जखमी झाले का?

या गोळीबारात कोणीही जखमी झाले नाही. गोळ्या घराच्या तळमजल्यावर आणि पहिल्या मजल्यावर लागल्या, तर एल्विश आणि त्याचे कुटुंब दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्यावर राहतात.

4. एल्विश यादव कोण आहे?

एल्विश यादव हा एक प्रसिद्ध युट्यूबर आणि बिग बॉस ओटीटी 2 चा विजेता आहे. तो त्याच्या सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटीज आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कामासाठी ओळखला जातो. सध्या तो ‘लाफ्टर शेफ्स 2’ मध्येही दिसत आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

