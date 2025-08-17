बाइकवरुन आले, एल्विश यादवच्या घरावर 25-30 गोळ्या झाडल्या अन्...; वडिलांनी सांगितला थरारक घटनाक्रम

Elvish Yadav house Firing : बिग बॉस ओटीटी 2' विजेता युट्यूबर एल्विश यादवच्या घरी अज्ञात व्यक्ती बाइकवरुन आलेत आणि त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना आज म्हणजेच 17 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. गोळीबाराच्या वेळी केअरटेकर तसंच युट्यूबरची आई सुषमा यादव आणि वडील राम यादव घरात उपस्थित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सेक्टर 56 पोलीस स्टेशन पोलीस चौकी घटनास्थळी पोहोचली आणि त्यांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. या घटनेत कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. (firing 15 20 rounds house at bigg boss ott 2 winner and youtuber elvish yadav)
एल्विश यादव हा त्याच्या यूट्यूब आणि सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटीजसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. गोळीबारानंतर लगेचच गुरुग्राम पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी तिथे पोहोचले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. पोलिसांनी घटनेच्या वेळी घरात उपस्थित असलेल्यांच्या सुरक्षिततेबद्दलही विचारपूस केली. त्याच्या घरी 25-30 राउंड गोळीबार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
VIDEO | Gurugram: YouTuber Elvish Yadav’s father, Ram Avtar Yadav, claims that three miscreants fired around 25–30 rounds at their residence in Gurugram. He says, “The police administration is doing its job well. Our family was present at home when the Firing incident happened. I… pic.twitter.com/4gcWnPOth9
— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2025
पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून परिसराला घेराव घातला आणि संशयितांचा शोध सुरू केल्याचा वृत्त आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी जवळील सीसीटीव्ही कॅमेरे स्कॅन करण्यास सुरुवात केली आहे. हल्लेखोरांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. एल्विश वडील यांनी सांगितलं की, घटनेच्या वेळी ते आणि त्यांची पत्नी घरात झोपले होते. तर एल्विश हा कामानिमित्त घराबाहेर गेला होता. तसंच त्यांनी सांगितलं की, सीसीटीव्हीमध्ये तीन अज्ञात व्यक्तीने गोळीबार केल्याच दिसून येत आहे.
1. एल्विश यादवच्या घरी गोळीबाराची घटना काय आहे?
17 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 5:30 ते 6:00 वाजेच्या सुमारास गुरुग्राममधील सेक्टर 57 येथील बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता आणि युट्यूबर एल्विश यादवच्या घराबाहेर तीन अज्ञात बाइकस्वारांनी 25-30 राउंड गोळीबार केला. हल्लेखोरांनी गोळीबार करून घटनास्थळावरून पळ काढला.
2. गोळीबाराच्या वेळी घरात कोण उपस्थित होते?
गोळीबाराच्या वेळी एल्विश यादवच्या घरी त्याचे वडील राम अवतार यादव, आई सुषमा यादव आणि केअरटेकर उपस्थित होते. एल्विश स्वतः कामानिमित्त घराबाहेर होता.
3. या घटनेत कोणी जखमी झाले का?
या गोळीबारात कोणीही जखमी झाले नाही. गोळ्या घराच्या तळमजल्यावर आणि पहिल्या मजल्यावर लागल्या, तर एल्विश आणि त्याचे कुटुंब दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्यावर राहतात.
4. एल्विश यादव कोण आहे?
एल्विश यादव हा एक प्रसिद्ध युट्यूबर आणि बिग बॉस ओटीटी 2 चा विजेता आहे. तो त्याच्या सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटीज आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कामासाठी ओळखला जातो. सध्या तो ‘लाफ्टर शेफ्स 2’ मध्येही दिसत आहे.