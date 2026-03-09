English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • इराण इस्त्रालय युद्धाचा भारताला पहिला मोठा फटका! गॅस पुरवठा थांबला, उद्यापासून हॉटेल्स बंद ठेवण्याची घोषणा

इराण इस्त्रालय युद्धाचा भारताला पहिला मोठा फटका! गॅस पुरवठा थांबला, उद्यापासून हॉटेल्स बंद ठेवण्याची घोषणा

बंगळुरू हॉटेल असोसिएशनने हॉटेल बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. व्यावसायिक गॅस पुरवठ्याच्या संकटामुळे उद्यापासून बेंगळुरूमधील हॉटेल्स बंद राहतील.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 9, 2026, 09:53 PM IST
इराण इस्त्रालय युद्धाचा भारताला पहिला मोठा फटका! गॅस पुरवठा थांबला, उद्यापासून हॉटेल्स बंद ठेवण्याची घोषणा

Iran Israel War : इराण इस्त्रालय युद्धाचा भडका उडाल्यामुळे भारतात गॅस टंचाई झाली आहे. भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं 5 मार्च २०२६ रोजी महत्त्वाचा आदेश जारी केला. या आदेशानुसार देशभरात घरगुती एलपीजी पुरवठ्यासाठी प्रोपेन आणि ब्यूटेन घटकांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात. इराण इस्त्रालय युद्धाचा भारताला पहिला मोठा फटका बसला आहे.  गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याने बंगळुरू हॉटेल्स असोसिएशनने हॉटेल बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे.

बंगळुरूमधील हॉटेल्स बंद होणार

व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. हॉटेल उद्योग अत्यावश्यक सेवेअंतर्गत असल्याने, त्यावर अवलंबून असलेल्या बहुतेक सामान्य नागरिकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना, वैद्यकीय आणि इतर सेवा देणाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन जेवणात अडचणी येतील. यासोबतच, गॅस पुरवठा सामान्य होईपर्यंत आपल्या हॉटेल उद्योगालाही अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. 70 दिवसांपर्यंत गॅस पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही असे तेल कंपन्यांनी म्हटले होते. तथापि, पुरवठा अचानक बंद होणे हा हॉटेल उद्योगासाठी मोठा धक्का आहे. त्यामुळे, संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनी या प्रकरणात त्वरित योग्य ती कारवाई करावी आणि व्यावसायिक गॅस पुरवठा पुन्हा सुरू करावा आणि हॉटेल उद्योगाला सहकार्य करावे अशी आमची अपेक्षा आहे. गॅस पुरवठा बंद झाल्यामुळे उद्यापासून हॉटेल्स बंद राहतील. बंगळुरू हॉटेल्स असोसिएशने पत्रकार परिषद घेत हॉटेल बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. 

महाराष्ट्रातही झळ, छत्रपती संभाजीनगर MIDC मधील कंपन्या बंद पडणार

छत्रपती संभाजीनगर मधील शेंद्रा, वाळूज ,चिखलठाणा ऑटोमोबाईलसाठी गॅस वापरला जातो. 250 ते 300 मेट्रिक टन गॅस लागतो. स्टील कंपनीला देखील मोठा गॅस लागतो. काही युनिट बंद होण्याच्या मार्गावर आहे, काही युनिट बंद होण्याचे मार्गावर आहे, एकदा हे बंद पडल्यास पुन्हा सुरू करणे खुप अडचणीचे असते. सरकारडे विनंती आहे आम्हाला मदत करावी, मोठे उद्योजक फटका बसल्यास ,छोटे उद्योजक पूर्ण बंद पडतील, कृषी आणि इतर युनिट आहे जे बंद पडू शकतो. कंपनी बंद पडल्यास त्याला सुरू करण्यास 24 ते 48 तास लागते, पण यात प्रोसेस सायकल बंद पडते. आजची परिस्थिती गंभीर आहे, उद्या तर आणखी गंभीर परिणाम जाणवतील, बजाज ऑटोला पुरवठा करणाऱ्या युनिटला फटका बसणार आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

इतर बातम्या

तीन वेळा विषप्रयोग, तरीही मृत्यू होईना! अखेर पतीने रचला हत्...

महाराष्ट्र बातम्या