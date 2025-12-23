English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
First Indian Banknote: स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या चलनी नोटेत काय होतं खास? आजच्या नोटांपेक्षा कशी होती वेगळी?

First Indian Banknote: 1949 च्या नोटेत दशांश पद्धती नव्हती. एक रुपया म्हणजे 16 आणे किंवा 64 पैसे असे लिहिलेले होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 23, 2025, 03:23 PM IST
First Indian Banknote: स्वतंत्र भारताची सर्वात पहिली कागदी चलनी नोट ही एक रुपयाची होती. ही नोट 30 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारत सरकारने जारी केली. त्या काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआय फक्त मोठ्या चलनाच्या नोटा छापत असे. पण एक रुपयाची नोट थेट सरकारकडून प्रसिद्ध झाली. या नोटेवर तत्कालीन अर्थ सचिव के. आर. मेनन यांची सही होती. जी आरबीआय गव्हर्नरची नव्हती. डिझाईन अतिशय साधे आणि ब्रिटिश काळातील नोटांसारखे होते. ज्यात राष्ट्रीय चिन्हे होती पण फार कमी रंग आणि आकर्षकता होती.

जुन्या चलन पद्धतीचे वैशिष्ट्य काय?

1949 च्या नोटेत दशांश पद्धती नव्हती. एक रुपया म्हणजे 16 आणे किंवा 64 पैसे असे लिहिलेले होते. ही 'अण्णा सिरीज' म्हणून ओळखली जाणारी जुनी प्रथा होती. जी ब्रिटिश राजवटीतून आली होती. आजच्या नोटांमध्ये मात्र 1957 पासून दशांश पद्धत लागू झाली. ज्यात एक रुपया = 100 पैसे असे स्पष्ट आणि सोपे विभाजन आहे. हा बदल चलन वापरात अधिक सुसंगत आणि आधुनिकता आणणारा ठरला.

डिझाईन आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा वापर

पहिल्या नोटेचे स्वरूप फार साधे होते. फक्त मूलभूत राष्ट्रीय चिन्हे आणि कमी रंगसंगती. त्यात महात्मा गांधींचा फोटो नव्हता किंवा भारताच्या सांस्कृतिक वारश्याची मोठी छायाचित्रे नव्हती. उलट आजच्या महात्मा गांधी सिरीज नोटांमध्ये म्हणजेच 1996 पासून आणि 2016 च्या नव्या सिरीजमध्ये गांधीजींचा मोठा फोटो समोर असतो. मागच्या बाजूस अशोक स्तंभ, लाल किल्ला, सांची स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर किंवा मंगळयान सारखी भारताच्या प्रगतीची आणि संस्कृतीची प्रतीके दिसतात. या बदलामुळे नोटा अधिक ओळख पटण्याजोग्या आणि अभिमानास्पद बनवता.

आधुनिक प्रगती

1949 च्या नोटेत खोट्या नोटा ओळखण्यासाठी कोणतेही प्रगत उपाय नव्हते. जसे रंग बदलणारा धागा, वॉटरमार्क किंवा छुपे चित्र नव्हते. ती फक्त साध्या छपाईची होती. ज्यामुळे बनावट नोटा सहज बनवता येत होत्या. आजच्या नोटांमध्ये मात्र अनेक उच्च सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत. उदा. रंग बदलणारी शाई, विंडो असलेला सुरक्षा धागा, प्रकाशात दिसणारे वॉटरमार्क, लपलेले नंबर आणि दृष्टिहीनांसाठी खास रेषा, अशी वैशिष्ट्य आहेत. बनावटगिरी रोखण्यासाठी आणि चलन विश्वासार्ह बनवण्यासाठी हे विकसित केलं गेलंय.

प्रगती आणि सुरक्षिततेचे द्योतक 

जुन्या नोटेत फक्त मर्यादित भाषांचा वापर होता, मुख्यतः इंग्रजी आणि हिंदी. आजच्या नोटांमध्ये मात्र किंमत 15 भारतीय भाषांमध्ये (मराठीसह) लिहिलेली असते, ज्यामुळे देशातील विविधता प्रतिबिंबित होते. नोटांवर 'स्वच्छ भारत' लोगो सारखी समकालीन मोहीमही दिसते. हा बदल फक्त चलन नव्हे तर राष्ट्रीय एकतेचे आणि आधुनिक भारताचे प्रतीक बनला आहे.या सर्व फरकांमुळे 1949 ची नोट इतिहासातील एक साधी सुरुवात वाटते, तर आजच्या नोटा भारताच्या प्रगतीचे आणि सुरक्षिततेचे द्योतक आहेत.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

