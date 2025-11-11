Delhi Red Fort Blast: दिल्ली स्फोटातील पहिल्या संशयिताचा फोटो समोर; लाल किल्ल्याजवळ 3 तास कार होती उभी

Delhi Blast Suspect Dr Umar Mohammad: दिल्ली बॉम्बस्फोटातील आत्मघातकी हल्लेखोर असल्याचा संशय असलेल्या डॉ उमर मोहम्मद याचा पहिला फोटो समोर आला आहे. सोमवारी संध्याकाळी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटात 9 जणांचा मृत्यू झाला असून 20 जण जखमी झाले. कथित आत्मघातकी बॉम्बरचा पहिला फोटो समोर आला आहे.
दक्षिण काश्मीरच्या पुलवामा येथील डॉ. उमर हा डॉ. अदील अहमद राथेर आणि डॉ. मुजम्मिल शकील यांचा सहकारी होता. सोमवारी अटक करण्यात आलेल्या "व्हाईट कॉलर" दहशतवादी मॉड्यूलमध्ये जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणाच्या पोलिस पथकांनी त्यांचा पर्दाफाश केला होता. डॉ. उमरला त्याच्या साथीदारांच्या अटकेची माहिती मिळताच फरिदाबादहून पळून गेला. त्याने घाबरून स्फोट घडवून आणला. त्याने आणखी दोन साथीदारांसह हल्ल्याची योजना आखली आणि कारमध्ये डेटोनेटर ठेवला, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
दिल्ली बॉम्बस्फोटापूर्वीचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. यामध्ये एक i20 कार दिसत आहे. चालकाने काळा मास्क घातला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालकाची ओळख मोहम्मद उमर अशी आहे, जो फरिदाबाद मॉड्यूलशी संबंधित आहे. दिल्ली पोलिसांनी पार्किंगमध्ये गाडी येताना आणि जातानाचे सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले आहे. या फुटेजमध्ये संशयित एकटाच दिसत आहे. तीन तास तो कारमध्येच बसलेला होता.
बॉम्बस्फोटांच्या तपासात जम्मू आणि काश्मीरमधील तारिक आणि मोहम्मद उमर ही दोन नावं समोर आली आहेत. ज्या i20 कारमध्ये स्फोट झाला ती सलमान नावाच्या व्यक्तीचा होती. पोलिसांनी सलमानला ताब्यात घेतलं आणि चौकशीदरम्यान त्याने ती कार तारिक नावाच्या व्यक्तीला विकल्याचे उघड केलं. पोलिस तपासात ही कार तारिक नावाच्या व्यक्तीला विकल्याचे समोर आले आहे.
हरियाणाच्या फरिदाबादमध्ये एका काश्मिरी डॉक्टरला अटक करण्यात आली आहे, ज्याच्या घरातून अमोनियम नायट्रेट आणि शस्त्रास्त्रे अशी सुमारे 360 किलो स्फोटकं जप्त करण्यात आली आहेत. याशिवाय, फरिदाबादमधील दुसऱ्या ठिकाणाहून 2563 किलो संशयास्पद स्फोटकंदेखील जप्त करण्यात आली आहेत. मुझम्मिलने हे घर भाड्याने घेतले होते.
हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत डॉक्टरला अटक केली आहे. श्रीनगरमध्ये दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदच्या समर्थनार्थ पोस्टर लावल्याच्या प्रकरणात आरोपी मुझम्मिल शकीलचा शोध सुरु होता, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. यापूर्वी, आणखी एका व्यक्तीला, डॉक्टर आदिलला अटक करण्यात आली होती. याशिवाय, डॉक्टर मोहम्मद उमर फरार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.
दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटात इंसेंडिअरी डिव्हाइसचा वापर करण्यात आल्याचं सूत्रांकडून समजत आहे. हे डिव्हाइस खड्डा करत नाही, तर जिथे जिथे रसायन पडेल तिथे ते पेटवते आणि स्फोटामुळे आग लागते.