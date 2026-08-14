/अंतिम दर्शनही व्हिडिओ कॉलवरच! 5100 रुपये पाठवून वडिलांच्या अंत्यसंस्काराची जबाबदारी सोपवणाऱ्या मुलीची पहिली प्रतिक्रिया

हरियाणातील सोनीपत येथील एका वृद्धाश्रमातील 74 वर्षीय शिवचरण गुप्ता यांच्या निधनाची घटना सध्या चर्चेत आहे. पत्नीच्या निधनानंतर ते वृद्धाश्रमात एकटे राहत होते. मागील सुमारे 20 दिवसांपासून त्यांची प्रकृती खालावत होती. वृद्धाश्रम प्रशासनाने त्यांच्या तीनही मुलींना वडिलांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती दिली होती. तरीही त्या वडिलांना भेटण्यासाठी सोनीपतला पोहोचू शकल्या नाहीत. अखेर मुलींना शेवटचं पाहण्याची इच्छा मनात असतानाच शिवचरण गुप्ता यांनी पहाटेच्या सुमारास अखेरचा श्वास घेतला.
शिवचरण गुप्ता यांना तीन मुली आहेत—अनीता, निशा आणि प्रिया. अनीता नेपाळमध्ये, निशा उत्तर प्रदेशातील आझमगडमध्ये तर प्रिया मुंबईत राहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. वडिलांच्या निधनानंतर वृद्धाश्रम प्रशासनाने मुलींशी संपर्क साधून त्या येणार असतील तर अंत्यसंस्कार थांबवण्याची तयारी दर्शवली. मात्र तातडीने येणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे वृद्धाश्रमातील कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांनी अंत्यसंस्काराची तयारी केली. दरम्यान, मुलींनी व्हिडिओ कॉलद्वारे वडिलांचे अंतिम दर्शन घेतले.
मोठी मुलगी अनीता हिने ऑनलाइन 5100 रुपये पाठवून वडिलांचे अंत्यसंस्कार योग्य पद्धतीने करण्याची विनंती केल्याचे वृद्धाश्रम प्रशासनाने सांगितले. यासोबतच अंत्यसंस्काराचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून पाठवण्याची मागणीही करण्यात आली. त्यामुळे वडिलांच्या अंतिम विधींमध्ये प्रत्यक्ष कुटुंबीय उपस्थित नसतानाही वृद्धाश्रम व्यवस्थापन आणि स्थानिक नागरिकांनी सर्व जबाबदारी पार पाडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आल्यानंतर वृद्ध आई-वडिलांचे एकाकीपण आणि बदलते कौटुंबिक संबंध यावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अंत्यसंस्कारानंतर सुरुवातीला वडिलांच्या अस्थी सुरक्षित ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. मुली नंतर सोनीपतला येऊन त्या स्वतः गंगेत विसर्जित करतील, अशी माहिती देण्यात आली. मात्र नंतर प्रवासासाठी वेळ मिळत नसल्याचे सांगत त्यांनी अस्थिविसर्जनाची जबाबदारीही वृद्धाश्रम प्रशासनावर सोपवल्याचे वृत्त आहे. प्रशासनाने कुटुंबीयांच्या इच्छेनुसार पुढील धार्मिक विधी करण्याची जबाबदारी स्वीकारली.
या संपूर्ण घटनेत एक भावनिक आणि सकारात्मक बाबही समोर आली. शिवचरण गुप्ता यांनी हयातीत नेत्रदान करण्याचा संकल्प केला होता. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंबीयांच्या संमतीने त्यांच्या डोळ्यांचे दान करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या नेत्रदानातून गरजू व्यक्तींना दृष्टी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुली अंतिम संस्काराला उपस्थित नसल्या तरी त्यांच्या वडिलांनी मृत्यूनंतरही दुसऱ्यांच्या आयुष्यात प्रकाश आणण्याचा संदेश दिला.
घटनेनंतर सुमारे आठ दिवसांनी तिन्ही मुलींनी वृद्धाश्रम प्रशासनाशी संपर्क साधून माफी मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘आम्हाला लाज वाटतेय’, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. या घटनेने केवळ एका कुटुंबाची हळवी कहाणी समोर आणलेली नाही, तर वृद्ध पालकांची काळजी, मुलांची कौटुंबिक जबाबदारी आणि दूर राहणाऱ्या कुटुंबीयांमधील भावनिक दुरावा याबाबतही गंभीर चर्चा सुरू केली आहे. मात्र मुली प्रत्यक्ष का येऊ शकल्या नाहीत, यामागील त्यांची वैयक्तिक परिस्थिती काय होती, याबाबत उपलब्ध वृत्तांमध्ये सविस्तर माहिती नाही. त्यामुळे केवळ या घटनेवरून त्यांच्याबद्दल एकतर्फी निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.