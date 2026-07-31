भारतात पहिल्यांदाच 'वंदे भारत' मधून धडधडणाऱ्या हृदयाचा प्रवास, काय घडलंय नेमकं?

देशातील वेगवान रेल्वे सेवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसने यावेळी एका रुग्णासाठी अक्षरशः जीवदूताची भूमिका बजावली. गुजरातमधील सुरत येथे एका अवयवदात्याकडून प्राप्त झालेले हृदय तातडीने अहमदाबाद येथे प्रत्यारोपणासाठी पोहोचवण्यात आले. वेळेची शर्यत असलेल्या या मोहिमेत रेल्वे प्रशासन, डॉक्टर, रुग्णालय प्रशासन आणि पोलिसांनी उत्कृष्ट समन्वय साधत हृदय सुरक्षितपणे गंतव्यस्थानी पोहोचवले. या यशस्वी प्रयत्नामुळे एका गंभीर रुग्णाला नवजीवनाची संधी मिळाली.काय घडलंय नेमकं सविस्तर जाणून घेऊया.
हृदय प्रत्यारोपणामध्ये वेळ हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. दात्याकडून हृदय काढल्यानंतर ते अत्यंत कमी कालावधीत प्रत्यारोपण केंद्रात पोहोचवणे आवश्यक असते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रत्येक मिनिट अमूल्य मानले जाते. सुरतमधून विशेष संरक्षित वैद्यकीय कंटेनरमध्ये हृदय आणण्यात आले आणि त्यासाठी वंदे भारत एक्स्प्रेसचा वापर करण्यात आला. रेल्वेच्या वेळेचे अचूक नियोजन आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीमुळे ही मोहीम यशस्वी ठरली.
हृदय सुरक्षित आणि कमीत कमी वेळेत रुग्णालयात पोहोचावे यासाठी पोलिसांनी विशेष ग्रीन कॉरिडॉर तयार केला. स्टेशनवरून रुग्णालयापर्यंत वाहतुकीतील अडथळे दूर करून रुग्णवाहिकेला प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे वाहतूक कोंडी टाळली गेली आणि हृदय निर्धारित वेळेत प्रत्यारोपण केंद्रात पोहोचले. अशा मोहिमांमध्ये रेल्वे, वाहतूक पोलीस आणि आरोग्य विभाग यांच्यातील समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
भारतीय रेल ने रचा इतिहास!— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) July 31, 2026
पहली बार 20901 मुंबई सेंट्रल - गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से सूरत से अहमदाबाद तक जीवित हृदय (Live Heart) का सफलतापूर्वक परिवहन किया गया। यह हृदय यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद में सफल हृदय… pic.twitter.com/BRZ0zSbaTo
या संपूर्ण प्रक्रियेमागे एका अवयवदात्याच्या कुटुंबाचा मोठा आणि संवेदनशील निर्णय होता. त्यांच्या अवयवदानाच्या निर्णयामुळे एका गंभीर हृदयरुग्णाला नवजीवन मिळण्याची संधी निर्माण झाली. तज्ज्ञांच्या मते, भारतात अवयवदानाबाबत जागरूकता वाढत असली तरी अजूनही अनेक रुग्ण प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षा यादीत आहेत. अशा घटना समाजात अवयवदानाबाबत सकारात्मक संदेश देतात.
आजपर्यंत वंदे भारत एक्स्प्रेस वेगवान आणि आरामदायी प्रवासासाठी प्रसिद्ध होती. मात्र आता अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांमध्येही तिचा प्रभावी वापर होत असल्याचे या घटनेतून दिसून आले. वेग, वेळेचे अचूक पालन आणि आधुनिक सुविधा यामुळे भविष्यात अवयव वाहतुकीसाठी अशा रेल्वे सेवांचा अधिक व्यापक वापर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे अनेक रुग्णांचे प्राण वाचवण्यास मदत होऊ शकते.
या यशस्वी मोहिमेमुळे पुन्हा एकदा अवयवदानाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. भारतात दरवर्षी हजारो रुग्णांना हृदय, यकृत, मूत्रपिंड आणि इतर अवयवांच्या प्रत्यारोपणाची गरज असते. मात्र अवयवदात्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने अनेकांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, अवयवदानाविषयी गैरसमज दूर करून जनजागृती वाढवणे आणि अशा आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्थेला अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.