Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /यानेच माझ्या आईला मारलंय, 5 वर्षीय मुलाच्या साक्षीमुळे गर्भवती महिलेच्या हत्येचा उलगडा; आरोपीला पाहून सगळेच हादरले

'यानेच माझ्या आईला मारलंय,' 5 वर्षीय मुलाच्या साक्षीमुळे गर्भवती महिलेच्या हत्येचा उलगडा; आरोपीला पाहून सगळेच हादरले

पाच वर्षीय मुलाने दिलेल्या साक्षीमुळे पोलिसांनी गर्भवती महिलेची हत्या करणाऱ्या आरोपीला अटक केली आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 27, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:02 AM IST
'यानेच माझ्या आईला मारलंय,' 5 वर्षीय मुलाच्या साक्षीमुळे गर्भवती महिलेच्या हत्येचा उलगडा; आरोपीला पाहून सगळेच हादरले
Image Credit: 5 वर्षाच्या मुलामुळे आरोपी अटकेत

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'यानेच माझ्या आईला मारलंय,' 5 वर्षीय मुलाच्या साक्षीमुळे गर्भवती महिलेच्या हत्येचा उलगडा; आरोपीला पाहून सगळेच हादरले
crime news10 min ago
2
pellet guns48 min ago
3
Aparajita Sarangi55 min ago
4
Mirabai Chanu59 min ago
5
Maharashtra Weather Update1 hr ago