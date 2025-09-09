English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'माझ्या आईची बदली करा, ती फार...', 5 वर्षाच्या चिमुरड्याचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र, काय उत्तर मिळालं?

पाच वर्षांच्या मुलाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहिलं असून त्याच्या आईला घराच्या जवळ आणावं अशी विनंती केली आहे. त्याची आई, प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका असून सध्या कुटुंबापासून जवळजवळ 600 किमी दूर काम करते.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 9, 2025, 11:09 AM IST
'माझ्या आईची बदली करा, ती फार...', 5 वर्षाच्या चिमुरड्याचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र, काय उत्तर मिळालं?

आपली आई सतत आपल्या जवळ असावं असं प्रत्येक लहान मुलाला वाटत असतं. तसं तर आईची गरज शेवटपर्यंत संपत नाही. पण लहान असताना आईच्या मायेचा ओलावा जास्त हवावहवासा वाटतो. पण जेव्हा आई असूनही आपल्यापासून दूर असते तेव्हा होणाऱ्या यातना किती असतात हे पश्चिम बंगालमधील एका 5 वर्षाच्या मुलाच्या पत्रातून दिसत आहे. आई आपल्या जवळ असावी यासाठी त्याने थेट मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहिलं आहे. मुलाची आई प्राथमिक शाळेत शिक्षिका आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आसनसोल येथील पाच वर्षांच्या ऐतिझ्या दास या मुलाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून त्यांच्या आईची बदली घराच्या जवळ करण्याची विनंती केली आहे. त्याची आई स्वागता पेन, प्राथमिक शाळेत शिक्षिका असून 2021 मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांची पोस्टिंग उत्तर दिनाजपूर येथे झाली होती. ज्यामुळे इच्छा नसूनही त्यांना कुटुंबापासून जवळजवळ 600 किमी अंतरावर राहावं लागत होतं. 

पत्रात ऐतिझ्याने मुख्यमंत्र्यांना "प्रिय ममता दिदुन" असं संबोधत लिहिलं आहे की, "माझं घर आसनसोलमध्ये आहे. माझी आई उत्तर दिनाजपूरमध्ये एक शिक्षिका आहे, म्हणून ती आमच्यापासून दूर तिथे राहते. ती बऱ्याच काळानंतर घरी येते. मी येथे माझ्या वडिलांसोबत आणि आजोबांसोबत राहतो. तिच्याशिवाय राहावं लागतं याचं मला खूप वाईट वाटतं. माझं तिच्यावर खूप प्रेम आहे. कृपया माझ्या आईला लवकर घरी पाठवा आणि तिला आता आमच्यापासून दूर राहावे लागणार नाही यासाठी काही करता आलं तर पाहा."

स्वागता यांनी सांगितलं आहे की, त्या बदलीसाठी प्रयत्न करत आहेत, पण अनेक कार्यालयांना पत्र लिहूनही त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. 2021 मध्ये नियुक्त झालेल्या सुमारे 16 हजार 500 प्राथमिक शिक्षकांमध्ये त्या आहेत ज्यांना त्यांच्या घरापासून दूर नियुक्त करण्यात आलं आहे. आता त्यांनी राज्य सरकारकडून मदत मागितली आहे.

इंडिया टुडेशी बोलताना, ऐतिझ्याने मुख्यमंत्री त्यांच्या विनंतीचा विचार करतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. "जर ममता दिदुन यांनी माझं आवाहन ऐकलं तर मी पुन्हा त्यांना आभार मानण्यासाठी पत्र लिहीन," असं तो म्हणाला आहे. 

मुख्यमंत्र्यांकडून प्रतिसाद मिळाल्यास केवळ त्यांनाच नाही तर अशाच अडचणींना तोंड देणाऱ्या अनेक शिक्षकांनाही दिलासा मिळू शकेल असा विश्वास कुटुंबाने व्यक्त केला आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mamta banerjeeममता बॅनर्जी

इतर बातम्या

'आज नेपाळसाठी काळ दिवस कारण, लोकांच्या...'; रक्ता...

विश्व