पुण्याहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानात तांत्रिक बिघाड; टेक ऑफ नंतर हवेतच... 205 प्रवाशांना...

Flight Going From Pune To Delhi Emergency Landing : भारतात एक मोठी विमान दुर्घटना टळली आहे. पुण्याहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. यामुळे टेक ऑफ नंतर अवघ्या 40 मिनिटांत या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. या विमानात 205 प्रवासी प्रवास करत होते.
स्पाइसजेटचे SG937 हे विमान पुण्याहून दिल्लीला निघाले होते. या विमानाचे सोमवारी आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. विमानाने सकाळी 6:40 वाजता पुण्याहून उड्डाण केले. ते सकाळी 8:10 वाजता दिल्लीला पोहोचणार होते. पण तांत्रिक समस्येमुळे, उड्डाणानंतर एका तासाने विमान पुन्हा पुण्याच्या दिशेने वळवण्यात आले. विमानाचे पुण्यात आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. स्पाइसजेटने सांगितले की, एसजी 937 या फ्लाईटमधील सर्व 205 प्रवासी सुरक्षित आहेत. विमान 40 मिनिटे उशिराने उड्डाण केले. जेव्हा वैमानिकांना तांत्रिक बिघाड आढळला तेव्हा विमान दमणला पोहोचले होते.
चार दिवसांत स्पाइसजेटच्या दोन विमानांचे आपत्कालीन लँडिंग गेल्या चार दिवसांत स्पाइसजेटच्या विमानात समस्येची ही दुसरी घटना आहे. शुक्रवारी दिल्लीहून श्रीनगरला जाणाऱ्या एका विमानातही तांत्रिक समस्या निर्माण झाली होती. एसजी 385 या विमान क्रमांकाच्या विमानात 205 प्रवासी होते. विमानाने उड्डाण करताच आपत्कालीन परिस्थितीची नोंद करण्यात आली, परंतु ते दुपारी 3:27 वाजता सुरक्षितपणे उतरले.