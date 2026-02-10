English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • निश्चिंत व्हा! विमानतळावर सर्वसामान्य प्रवाशांना स्वस्त दरात मिळणार चहा- समोसा; केंद्र सरकारनं आखलाय खास बेत

निश्चिंत व्हा! विमानतळावर सर्वसामान्य प्रवाशांना स्वस्त दरात मिळणार चहा- समोसा; केंद्र सरकारनं आखलाय खास बेत

Airport Food : एअरपोर्टवर खाणं परवडत नाही म्हणणं आता विसरून जा... केंद्र शासनाच्या माहितीनुसार या वर्षात एक नवा टप्पा गाठत त्याअंतर्गत देशातील विमानतळांवर होणार एक मोठा बदल. कसं असेल या बदलाचं स्वरुप? सामान्य प्रवाशांना कसा मिळणार याचा फायदा?   

सायली पाटील | Updated: Feb 10, 2026, 08:53 AM IST
Airport Food : विमान प्रवास... अनेकांसाठी हा मुद्दा प्रचंड कुतूहलाचा असला तरीही या विमानतळावर पोहोचल्यानंतर आजही सर्वसामान्य प्रवासी मात्र काही गोष्टी प्रकर्षानं टाळतात. इथं त्यांचा नवखेपणा कारणीभूत नसून कारण असते ते म्हणजे आर्थिक नियोजनाचं. विमानतळावर पोहोचलं असता तिथं भूक लागली की, काही मंडळी ती भूकही आवरतात. कारण, बाहेर 20 रुपयांना मिळणाऱ्या एखाद्या पदार्थासाठी विमानतळावर थेट 200 ते 250 रुपये मोजावे लागतात. इतर पदार्थांचे दरही त्याच पटीनं वाढतात. ही बाब लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून आता देशातील सर्व विमानतळांवर प्रवाशांना परवडणाऱ्या, त्याहूनही स्वस्त दरात चहा आणि समोसा यासह इतरही खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा बेत आखला जात आहे. 

'उडान यात्रा कॅफे', केंद्र सरकारनं कसा आखला आहे हा बेत? 

केंद्रानं आखलेल्या या बेतानुसार 2026 या वर्षअखेरीपर्यंत भारतातील जवळपास सर्व विमानतळांवर 'उडान यात्रा कॅफे' सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील काही विमानतळांवर ही सुविधा सुरू करण्यात आली असून यामध्ये कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, विजयवाडा, भुवनेश्वर आणि चेन्नईचा यामध्ये समावेश आहे. 

देशातील अनेक अशी विमानतळं आहेत जिथं मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांचे दर सामान्यांच्या खिशाला परवडणारे नाहीत. किंबहुना काही ठिकाणी तर एक कप चहासाठी 200 ते 300 रुपयेसुद्धा मोजावे लागतात. या वस्तुस्थितीविरोधात सातत्यानं सूर आळवला जात असल्याचं पाहून केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयानं 'उडान यात्रा कॅफे' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

कशी आहे ही योजना? 

'उडान यात्रा कॅफे' या योजनेअंतर्गत मागील वर्षी कोलकाता विमानतळावर शुभारंभ करण्यात आला जिथं विमानतळावरच प्रवाशांना 10 रुपयांना चहा, 20 रुपयांमध्ये कॉफीस 10 रुपयांमध्ये पाण्याची बाटली, 20 रुपयांमध्ये समोसा आणि 20 रुपयांमध्ये रसगुल्ला उपलब्ध करून देण्यात आला. 

पुण्यातही या योजनेचा एक अनोखा पैलू पाहायला मिळाला, जिथं फक्त महिला कर्मचारी काम करताना दिसल्या. परवडणाऱ्या दरातील खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देत असताना त्यामध्ये पदार्थांचा दर्जासुद्धा केंद्रस्थानी ठेवला जात असून त्याबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास तातडीनं पुढील अधिकाऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचवत त्यावर आवश्यक ती कारवाई केली जात असल्याची माहिती नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी दिली. त्या त्या शहरांप्रमाणं स्थानिक पदार्थांची उपलब्धतासुद्धा या 'उडान यात्रा कॅफे'मध्ये असणार आहे. त्यामुळं येत्या काळात विमान प्रवासातील खाण्यापिण्याची चिंतासुद्धा मिटणार हे स्पष्ट होत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

