अरे व्वा! विमान प्रवासातील नव्या नियमामुळं अनेकांचीच चांदी; आसनव्यवस्थेतील Update कडे दुर्लक्ष नको

Flight travel rules : दूरच्या प्रवासाला निघताना बरीच मंडळी सहसा वेळेची बचत करण्याच्या हिशोबानं विमान प्रवासाचा पर्याय निवडतात. फार क्वचितप्रसंगी हा पर्याय किफायतशीर ठरतो. मात्र, थोडे जास्त पैसे भरून सुटसुटीत प्रवास करण्यालाच काही मंडळी प्राधान्य देतात. बरं त्यातही विमानानं प्रवास करताना काही मंडळींचं ठराविक आसनव्यवस्थेला प्राधान्य असतं. अशा साऱ्यांसाठी विमान प्रवासातील नवा नियम फायद्याचा ठरणार आहे.
विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं दिलासादायक निर्णय घेतला असून, त्याअंतर्गत प्रवाशांना विमानात त्यांच्या आवडीची सीट निवडता येणार आहे तेसुद्धा अतिरिक्त शुल्क न मोजता. नुकतंच हवाई वाहतूक मंत्रालयानं (MoCA) हा निर्णय घेत प्रवाशांकडून पैसे उकळत मनमानी करणाऱ्या विमान कंपन्यांना दणका दिला आहे.
डीजीसीएच्या आदेशांनुसार प्रत्येक विमानातील 60 टक्के जागा कोणतंही अतिरिक्त शुल्क न आकारता प्रवाशांना उपलब्ध करून देणं बंधनकारक असेल. ज्यामुळं वेब चेक- इनदरम्यान कंपन्या वाढीव पैसे आकारत होत्या, त्या प्रक्रियेस आता चाप बसणार असून प्रवाशांनाही हवी ती आसनव्यवस्था निवडण्याची मुभा मिळणार आहे.
आसनव्यवस्थाच नव्हे तर विमानाच्या वेळेबाबतसुद्धा शासनानं महत्त्वाची भूमिका घेत विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी प्रवासी हक्कांची माहिती संकेतस्थळासह अॅप आणि विमानतळावर ठळकपणे देणं बंधनकारक केलं आहे. याशिवाय ही माहिती इंग्रहीसह प्रादेशिक भाषांमध्ये देण्याचे आदेशही जारी केले आहेत.
विमान प्रवासासमवेत एकत्र प्रवास करणाऱ्यांसाठीही केंद्र शासनानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, एकाच पीएनआरवर तिकीट काढलेल्या प्रवाशांना एकत्र, शेजारीच जागा देण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. ज्यामुळं आता त्यासाठीसुद्धा प्रवाशांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतलं जाणार नसल्यानं अनेकांसाठी हासुद्धा मोठा दिलासा असेल.