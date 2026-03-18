English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
अरे व्वा! विमान प्रवासातील नव्या नियमामुळं अनेकांचीच चांदी; आसनव्यवस्थेतील Update कडे दुर्लक्ष नको

Flight travel rules : विमानप्रवासाचा बेत आहे? तिकीट काढली नाहीय? बदललेला नियम पाहून घ्या, यात फायदा तुमचाच. विमानप्रवासासंदर्भात केंद्र शासनानं घेतले महत्त्वाचे निर्णय, कंपन्यांना दणका...   

सायली पाटील | Updated: Mar 18, 2026, 03:01 PM IST
Flight travel rules : दूरच्या प्रवासाला निघताना बरीच मंडळी सहसा वेळेची बचत करण्याच्या हिशोबानं विमान प्रवासाचा पर्याय निवडतात. फार क्वचितप्रसंगी हा पर्याय किफायतशीर ठरतो. मात्र, थोडे जास्त पैसे भरून सुटसुटीत प्रवास करण्यालाच काही मंडळी प्राधान्य देतात. बरं त्यातही विमानानं प्रवास करताना काही मंडळींचं ठराविक आसनव्यवस्थेला प्राधान्य असतं. अशा साऱ्यांसाठी विमान प्रवासातील नवा नियम फायद्याचा ठरणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे विमान प्रवासातील नवा नियम?

विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं दिलासादायक निर्णय घेतला असून, त्याअंतर्गत प्रवाशांना विमानात त्यांच्या आवडीची सीट निवडता येणार आहे तेसुद्धा अतिरिक्त शुल्क न मोजता. नुकतंच हवाई वाहतूक मंत्रालयानं (MoCA) हा निर्णय घेत प्रवाशांकडून पैसे उकळत मनमानी करणाऱ्या विमान कंपन्यांना दणका दिला आहे. 

केंद्राचे नियम काय सांगतात? 

डीजीसीएच्या आदेशांनुसार प्रत्येक विमानातील 60 टक्के जागा कोणतंही अतिरिक्त शुल्क न आकारता प्रवाशांना उपलब्ध करून देणं बंधनकारक असेल. ज्यामुळं वेब चेक- इनदरम्यान कंपन्या वाढीव पैसे आकारत होत्या, त्या प्रक्रियेस आता चाप बसणार असून प्रवाशांनाही हवी ती आसनव्यवस्था निवडण्याची मुभा मिळणार आहे. 

विमानाचं उड्डाण निर्धारित वेळेत न झाल्यास? 

आसनव्यवस्थाच नव्हे तर विमानाच्या वेळेबाबतसुद्धा शासनानं महत्त्वाची भूमिका घेत विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी प्रवासी हक्कांची माहिती संकेतस्थळासह अॅप आणि विमानतळावर ठळकपणे देणं बंधनकारक केलं आहे. याशिवाय ही माहिती इंग्रहीसह प्रादेशिक भाषांमध्ये देण्याचे आदेशही जारी केले आहेत. 

...तर एकत्र बसण्याचीही संधी 

विमान प्रवासासमवेत एकत्र प्रवास करणाऱ्यांसाठीही केंद्र शासनानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, एकाच पीएनआरवर तिकीट काढलेल्या प्रवाशांना एकत्र, शेजारीच जागा देण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. ज्यामुळं आता त्यासाठीसुद्धा प्रवाशांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतलं जाणार नसल्यानं अनेकांसाठी हासुद्धा मोठा दिलासा असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

...Read More

Tags:
flight travel rulesflight travelnewsflight rulestravel

